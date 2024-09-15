Герой России Воронин: «Движение первых» оказалось в надежных руках

Герой России Воронин: Кадровый военный Андрей Орлов усилит «Движение первых»

Tекст: Олег Исайченко

«Артур Орлов – человек молодой. Тем не менее за годы своей жизни он успел приобрести немало опыта, который, несомненно, пригодится ему в рамках руководства «Движением первых». Кроме того, речь идет о кадровом военном, который также прошел программу обучения «Время героев», – сказал Герой России Сергей Воронин, лектор российского общества «Знание».

«Думаю, это лишь усилит уже сформированную детскую организацию. Орлов сумеет привнести в ее руководство взгляд со стороны. Профессиональный солдат всегда отличается целым рядом навыков качественного управленца – это ответственность, а также грамотный подход к распределению сил и времени на выполнение поставленных задач», – отмечает он.

«Более того, будучи с ним лично знакомым, я могу охарактеризовать его как крайне открытого, скромного и уравновешенного человека. Тем не менее он способен в нужные моменты быть строгим и дотошным. Я наблюдал за тем, как он общается с детьми. Могу с уверенностью сказать, что организация попала в надежные руки», – заключил Воронин.

Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых». Предыдущий глава организации Григорий Гуров был снят с данного поста в связи с переходом на должность руководителя Росмолодежи.

Артуру Орлову 35 лет. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего с 2006 года проходил военную службу. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии, а также был задействован в зоне спецоперации. В 2017-м возглавил первый танковый батальон.

Кроме того, Орлов является участником кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев». В 2023-м также получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Был награжден медалью Суворова, а также орденом Мужества. В рамках участия в боевых действиях на Украине получил Звезду Героя Российской Федерации.