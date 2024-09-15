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Герой России Воронин: «Движение первых» оказалось в надежных руках
Герой России Воронин: Кадровый военный Андрей Орлов усилит «Движение первых»
Артур Орлов скромный, но справедливый человек. Его способность грамотно распределять время и силы на выполнение поставленных задач сумеет многое дать «Движению первых», сказал газете ВЗГЛЯД Герой России Сергей Воронин. Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых».
«Артур Орлов – человек молодой. Тем не менее за годы своей жизни он успел приобрести немало опыта, который, несомненно, пригодится ему в рамках руководства «Движением первых». Кроме того, речь идет о кадровом военном, который также прошел программу обучения «Время героев», – сказал Герой России Сергей Воронин, лектор российского общества «Знание».
«Думаю, это лишь усилит уже сформированную детскую организацию. Орлов сумеет привнести в ее руководство взгляд со стороны. Профессиональный солдат всегда отличается целым рядом навыков качественного управленца – это ответственность, а также грамотный подход к распределению сил и времени на выполнение поставленных задач», – отмечает он.
«Более того, будучи с ним лично знакомым, я могу охарактеризовать его как крайне открытого, скромного и уравновешенного человека. Тем не менее он способен в нужные моменты быть строгим и дотошным. Я наблюдал за тем, как он общается с детьми. Могу с уверенностью сказать, что организация попала в надежные руки», – заключил Воронин.
Ранее Владимир Путин назначил бывшего участника СВО Артура Орлова главой правления «Движения первых». Предыдущий глава организации Григорий Гуров был снят с данного поста в связи с переходом на должность руководителя Росмолодежи.
Артуру Орлову 35 лет. Он окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, после чего с 2006 года проходил военную службу. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии, а также был задействован в зоне спецоперации. В 2017-м возглавил первый танковый батальон.
Кроме того, Орлов является участником кадровой программы для ветеранов СВО «Время героев». В 2023-м также получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Был награжден медалью Суворова, а также орденом Мужества. В рамках участия в боевых действиях на Украине получил Звезду Героя Российской Федерации.