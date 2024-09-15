В Мариуполе открыли бюст Героя России Владимира Фролова

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он рассказал, что Фролов «погиб в марте 2022 года при освобождении города от украинских захватчиков».

Также Пушилин добавил, что Фролов стал преемником своего отца, который прошел всю Великую Отечественную войну и испытал на себе тяготы службы на передовой.

Кроме того, именем Фролова названа средняя школа № 4 в Мариуполе.

Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля 2022 года с почестями в Петербурге. В декабре 2023 года указом президента России посмертно удостоен звания Героя России.