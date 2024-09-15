Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».0 комментариев
В Мариуполе открыли бюст Героя России Владимира Фролова
В Мариуполе открыли бюст Героя России и Героя ДНР генерал-майора Владимира Фролова, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В своем Telegram-канале он рассказал, что Фролов «погиб в марте 2022 года при освобождении города от украинских захватчиков».
Также Пушилин добавил, что Фролов стал преемником своего отца, который прошел всю Великую Отечественную войну и испытал на себе тяготы службы на передовой.
Кроме того, именем Фролова названа средняя школа № 4 в Мариуполе.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля 2022 года с почестями в Петербурге. В декабре 2023 года указом президента России посмертно удостоен звания Героя России.