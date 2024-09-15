Университет в Огайо отменил мероприятия в кампусе из-за угрозы стрельбы

Бардов Никитиных уличили в подготовке подпольных концертов в России

«Смешно получается с Никитиным. Немолодые барды никак не удовлетворятся жизнью в Америке и концерты устраивают все-таки в России. Ну, правильно, русскоязычным можно зарабатывать только в России. Но один нюанс – концерты они теперь проводят практически подпольные», – написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, концерты не афишируются, а информация о них передается из уст в уста, стоимость билета составляет 500 рублей.

Афишировать свои концерты барды перестали после скандала – они принимали участие в мероприятиях, собиравших деньги для Украины, а также рекламировали организацию иноагента Бориса Акунина.

«Мне даже как-то неловко что-то говорить о таких немолодых людях. Хотя им вполне ловко поддерживать проукраинское, но зарабатывать на россиянах, приезжая деньги чесать», – заключила Ахмедова.

Напомним, в июне в Петербурге отменили концерт бардов Никитиных, а в мае – в Москве.