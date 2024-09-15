На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Университет в Огайо отменил мероприятия в кампусе из-за угрозы стрельбы
Университет Виттенберга в городе Спрингфилде (штат Огайо), который в последнее время находится в центре скандала с мигрантами, отменил воскресные мероприятия в связи с получением письма с угрозой стрельбы, сообщается на сайте учреждения.
Как говорится в сообщении, мероприятия 15 сентября отменены, университет принимает чрезвычайные меры предосторожности после получения письма, в котором содержится угроза возможной стрельбы в кампусе, передает РИА «Новости».
Сотрудников и студентов попросили быть осторожными и сообщать о любом подозрительном человеке.
Ранее в Невадском университете произошла стрельба.