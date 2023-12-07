Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.34 комментария
Стрельба произошла в университете в Лас-Вегасе
Полиция сообщила о смерти подозреваемого в стрельбе в университете в Лас-Вегасе
В Невадском университете произошла стрельба, подозреваемый мертв, сообщила полиция Лас-Вегаса.
Причина смерти, а также мотивы, из-за которых он устроил стрельбу, не сообщаются. Как заявили в полиции, сейчас угрозы нет. По предварительным данным, в результате стрельбы пострадали три человека, передает РИА «Новости».
Напомним, в США в 2023 году установлен рекорд по числу случаев массовых убийств. Число таких инцидентов составило 38, а предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее – 36.