На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Доказана причастность главы ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов
Суд получил доказательства участия главы ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов
Выписки из финансовых документов подтверждают причастность главы группы компаний (ГК) «Пикет» Андрея Есипова и другим членам руководства компании к поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы России, следует из материалов уголовного дела.
Суду представлены материалы, которые свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать о причастности Есипова, Кальченко, Антоновой к поставкам некачественных бронежилетов в российскую армию, передает ТАСС.
Решением Басманного суда о продлении всем троим обвиняемым продлены аресты, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, арестовано имущество ГК «Пикет».
Напомним, СМИ сообщили, что СК расследует дело о хищении руководством ООО «ГК «Пикет», куда входят гендиректор Андрей Есипов, финдиректор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Как отмечается в материалах дела, обвиняемые обманом получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей. Речь идет о более чем 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.