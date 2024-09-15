На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Вэнс оценил шансы Трампа победить на выборах президента США
Вэнс: Трампу будет сложно выиграть выборы, если он не победит в Северной Каролине
Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет очень сложно выиграть на выборах в ноябре, если он не обеспечит себе победу в штате Северная Каролина, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.
Вэнс считает, что Трампу нужно «взять» Северную Королину, чтобы победить на выборах в ноябре. В то же время он назвал «очень хорошими» шансы выиграть в Северной Королине. По словам Вэнса, он вместе с Трампом может проиграть только в случае плохой явки, передает РИА «Новости».
Ранее суд в США снял с Трампа часть обвинений в деле о вмешательстве в выборы.