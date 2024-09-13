Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Суд в США снял с Трампа часть обвинений в деле о вмешательстве в выборы
Суд в Джорджии постановил снять с Трампа два пункта обвинения в деле о вмешательстве в выборы в США
Верховный суд округа Фултон в штате Джорджия в США постановил, что из текста обвинительного заключения по делу о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года следует исключить три пункта, два из которых касаются бывшего президента Дональда Трампа.
Поясняется, что три пункта выходят за пределы юрисдикции штата, в связи с чем «ходатайства ответчиков о прекращении дела… частично удовлетворяются», передает РИА «Новости».
Трампу предъявлены обвинения по 13 пунктам. Судья Скотт Макафи велел исключить два, которые относятся к обвинениям в заговоре с целью подлога документов.
Напомним, большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло обвинения против Трампа и некоторых его соратников по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Фактически ему инкриминируется создание организованной группы, которая пыталась пересмотреть результаты президентских выборов. В Джорджии Трамп после выборов пытался отменить победу Джо Байдена, достигнутую с перевесом в 0,43%