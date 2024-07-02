Дональду Трампу разрешили убивать

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

«Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь, что я американец», – написал бывший и надеющийся стать будущим президент США Дональд Трамп.

Его радость была связана с вердиктом Верховного суда США (высшей судебной инстанции), вынесенным 1 июля. Суд решил, что бывшие президенты США имеют абсолютный иммунитет от уголовного преследования за деяния, совершенные ими в рамках осуществления ключевых президентских полномочий.

Кроме того, глава государства имеет право на относительный иммунитет (то есть тот, который действует до тех пор, пока суд не принял иного решения) за все официальные действия на посту президента. Наконец, любые обвинения президента за те или иные его действия не могут основываться на доказательствах или аргументах, связанных с исполнением им президентских обязанностей.

«Сегодняшнее историческое решение Верховного суда должно положить конец всем охотам на ведьм, устроенным мошенником Джо Байденом против меня», – заявил Трамп. И действительно, теперь значительная часть судебных обвинений против Трампа, инспирированных его политическими противниками, демократами, рассыпается.

Так, суды теперь не могут обвинить Трампа в давлении на министерство юстиции с целью повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Не могут обвинить за давление на вице-президента Майка Пенса с целью заставить его не признавать победу Байдена – ведь это давление (если оно было) осуществлялось в рамках официальной коммуникации президента и вице-президента. По ряду других обвинений (например, что Трамп пытался воздействовать на ряд выборщиков от штатов, дабы те проголосовали не так, как им поручили избиратели – то есть отдали предпочтение Трампу) теперь потребуются дополнительные судебные заседания.

В итоге два из четырех дел, которые ведутся против Трампа (о вмешательстве в выборы в Вашингтоне, когда население пошло на штурм Капитолия, и в Джорджии, где Трамп пытался отменить победу Байдена, достигнутую с перевесом в 0,43%), либо закрываются, либо как минимум решение по ним откладывается на неопределенный срок. И может быть вообще прекращено генпрокурором, которого Трамп назначит после своей победы. Третье дело – о секретных документах, которые нашли в поместье Трампа во Флориде, – разваливается само собой.

А значит, у демократов остается единственный шанс посадить Трампа – дать ему тюремное заключение по делу о ненадлежащем расходовании предвыборного фонда на взятки порноактрисе Сторми Дэниэлс. Целью взятки, по версии обвинения, была покупка молчания порноактрисы об этой связи (там бывшему президенту можно дать до четырех лет тюрьмы).

Однако адвокаты Трампа уже подали прошение отложить вынесение приговора до того момента, пока суд не определит, касается ли решение Верховного суда данного дела. Просто потому, что часть аргументов прокурора касалась действий Трампа в Белом доме, а вердикт Верховного суда запрещает использовать официальные действия президента как доказательство его вины. Проще говоря, адвокаты пытаются сделать все возможное, чтобы судья не вынес решение по делу до президентских выборов.

Демократы, конечно, крайне недовольны и называют вердикт политически мотивированным. «Это подрывает авторитет Верховного суда США и свидетельствует о том, что политическое влияние сегодня превыше всего в наших судах», – говорит лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

И он прав – решение действительно было принято не совсем объективно. Дело в том, что в США девять судей Верховного суда – и все они назначаются пожизненно. Соответственно, новый судья появляется в момент смерти старого и назначается действующим на тот момент президентом с согласия заседающего в тот момент Сената – а значит, отражает партийную принадлежность и взгляды хозяина Белого дома. И на данный момент шестеро из девяти судей были назначены республиканскими президентами, включая троих, которых назначал Трамп в ходе своего предыдущего срока.

Этот перевес уже позволил республиканцам провести ряд революционных решений – например, отменить предыдущее решение суда, дающее всем женщинам безусловное право на аборт и не позволяющее отдельным штатам запрещать аборты на своей территории. Сейчас же эти шестеро проголосовали за иммунитет Трампа.

Трое демократических судей были против и публично заявили этот протест. «Теперь в процессе исполнения своих полномочий президент становится королем, который выше закона», – возмутилась судья Соня Сотомайор. По ее словам, теперь президент США может отдавать приказы на убийство политических оппонентов, организацию госпереворотов в третьих странах, брать взятки в обмен на решения о помиловании тех или иных преступников.

«Хотя президент может иметь полномочия отстранить, например, Генерального прокурора, вопрос здесь заключается в том, есть ли у президента возможность отстранить Генерального прокурора, скажем, отравив его насмерть», – говорит другая судья-демократ Кетанджи Браун Джексон. Ведь нынешнее решение Верховного суда США позволяет судить президента за убийство – но запрещает указывать в обвинительном заключении факт убийства, осуществленный им в рамках исполнения президентских полномочий.

Однако главный судья Джон Робертс назвал все эти заявления демократов «нагнетанием страхов перед возможным будущим». Ну и дал понять, что с решением нужно смириться.

Отменить его у демократов возможности в ближайшее время нет. Для этого нужно дождаться, пока как минимум два республиканских судьи (а двоим из них уже 76 и 74 года) умрут, причем умрут в демократическую каденцию – после чего заменить их на своих кандидатов. Либо в случае полной (а потому маловероятной) победы на выборах президента и в Конгресс расширить состав Верховного суда до 13 или 15 участников, заполнив его демократическими судьями – что станет не меньшим ударом по системе сдержек и противовесов, чем нынешнее решение Верховного суда.

А значит, по сути, все, что сейчас остается демократам, – это принять вердикт и попытаться использовать его в предвыборной агитации. Позиционировать себя в роли защитников государственной власти от злоупотреблений республиканцев, от попыток консерваторов превратиться в тиранов.

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден, которому очень нужна позитивная пресса после провала на дебатах, уже отыгрывает образ защитника закона. «Теперь американскому народу придется сделать то, что суд должен был быть готов сделать, но не стал: осудить поведение Дональда Трампа, – заявил Байден. – Решить, хочет ли он снова доверить Трампу президентство». И добавил, что он сам уж точно будет «уважать границы президентских полномочий». Видимо, так, как он уважал их в ходе лоббирования украинского бизнеса своего сына Хантера, а также организации судебной травли Дональда Трампа для того, чтобы не позволить бывшему президенту выставить свою кандидатуру на нынешних выборах.

К счастью для Байдена, вердикт Верховного суда касается не только Трампа, но и его самого. После прихода к власти республиканца Джозеф Байден будет защищен от судебного преследования за все его нынешние действия на посту президента.