  • Новость часаАлаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    Объяснены массовые задержки авиарейсов из Антальи в Россию
    На аэродроме Миргород уничтожено пять украинских Су-27
    Пекин обвинил НАТО во вмешательстве в дела Китая
    Орбан приехал в Киев обсудить с Зеленским достижение мира
    В Госдуме призвали законодательно запретить движение «чайлдфри»
    Эксперт объяснил повышение статуса Украины Всемирным банком
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российско-грузинское сближение как пример для Украины

    Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Давайте не будем помогать террористам

    Это не ислам делает людей опасными психопатами – наоборот, опасные психопаты приспосабливают знамя ислама под свои нужды. Не было бы его – приспособили бы еще что-нибудь.

    11 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    4 комментария
    2 июля 2024, 12:14 • В мире

    Дональду Трампу разрешили убивать

    Дональду Трампу разрешили убивать
    @ Jeffrey Phelps/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Американский президент «становится королем, который выше закона». Такими словами ведущие американские юристы оценивают решение Верховного суда США, прямо касающееся обвинений в адрес Дональда Трампа. О чем идет речь, почему перед нами крупная политическая победа не только Трампа, но и лично Байдена, как это ни парадоксально?

    «Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь, что я американец», – написал бывший и надеющийся стать будущим президент США Дональд Трамп.

    Его радость была связана с вердиктом Верховного суда США (высшей судебной инстанции), вынесенным 1 июля. Суд решил, что бывшие президенты США имеют абсолютный иммунитет от уголовного преследования за деяния, совершенные ими в рамках осуществления ключевых президентских полномочий.

    Кроме того, глава государства имеет право на относительный иммунитет (то есть тот, который действует до тех пор, пока суд не принял иного решения) за все официальные действия на посту президента. Наконец, любые обвинения президента за те или иные его действия не могут основываться на доказательствах или аргументах, связанных с исполнением им президентских обязанностей.

    «Сегодняшнее историческое решение Верховного суда должно положить конец всем охотам на ведьм, устроенным мошенником Джо Байденом против меня», – заявил Трамп. И действительно, теперь значительная часть судебных обвинений против Трампа, инспирированных его политическими противниками, демократами, рассыпается.

    Так, суды теперь не могут обвинить Трампа в давлении на министерство юстиции с целью повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Не могут обвинить за давление на вице-президента Майка Пенса с целью заставить его не признавать победу Байдена – ведь это давление (если оно было) осуществлялось в рамках официальной коммуникации президента и вице-президента. По ряду других обвинений (например, что Трамп пытался воздействовать на ряд выборщиков от штатов, дабы те проголосовали не так, как им поручили избиратели – то есть отдали предпочтение Трампу) теперь потребуются дополнительные судебные заседания.

    В итоге два из четырех дел, которые ведутся против Трампа (о вмешательстве в выборы в Вашингтоне, когда население пошло на штурм Капитолия, и в Джорджии, где Трамп пытался отменить победу Байдена, достигнутую с перевесом в 0,43%), либо закрываются, либо как минимум решение по ним откладывается на неопределенный срок. И может быть вообще прекращено генпрокурором, которого Трамп назначит после своей победы. Третье дело – о секретных документах, которые нашли в поместье Трампа во Флориде, – разваливается само собой.

    А значит, у демократов остается единственный шанс посадить Трампа – дать ему тюремное заключение по делу о ненадлежащем расходовании предвыборного фонда на взятки порноактрисе Сторми Дэниэлс. Целью взятки, по версии обвинения, была покупка молчания порноактрисы об этой связи (там бывшему президенту можно дать до четырех лет тюрьмы).

    Однако адвокаты Трампа уже подали прошение отложить вынесение приговора до того момента, пока суд не определит, касается ли решение Верховного суда данного дела. Просто потому, что часть аргументов прокурора касалась действий Трампа в Белом доме, а вердикт Верховного суда запрещает использовать официальные действия президента как доказательство его вины. Проще говоря, адвокаты пытаются сделать все возможное, чтобы судья не вынес решение по делу до президентских выборов.

    Демократы, конечно, крайне недовольны и называют вердикт политически мотивированным. «Это подрывает авторитет Верховного суда США и свидетельствует о том, что политическое влияние сегодня превыше всего в наших судах», – говорит лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

    И он прав – решение действительно было принято не совсем объективно. Дело в том, что в США девять судей Верховного суда – и все они назначаются пожизненно. Соответственно, новый судья появляется в момент смерти старого и назначается действующим на тот момент президентом с согласия заседающего в тот момент Сената – а значит, отражает партийную принадлежность и взгляды хозяина Белого дома. И на данный момент шестеро из девяти судей были назначены республиканскими президентами, включая троих, которых назначал Трамп в ходе своего предыдущего срока.

    Этот перевес уже позволил республиканцам провести ряд революционных решений – например, отменить предыдущее решение суда, дающее всем женщинам безусловное право на аборт и не позволяющее отдельным штатам запрещать аборты на своей территории. Сейчас же эти шестеро проголосовали за иммунитет Трампа.

    Трое демократических судей были против и публично заявили этот протест. «Теперь в процессе исполнения своих полномочий президент становится королем, который выше закона», – возмутилась судья Соня Сотомайор. По ее словам, теперь президент США может отдавать приказы на убийство политических оппонентов, организацию госпереворотов в третьих странах, брать взятки в обмен на решения о помиловании тех или иных преступников.

    «Хотя президент может иметь полномочия отстранить, например, Генерального прокурора, вопрос здесь заключается в том, есть ли у президента возможность отстранить Генерального прокурора, скажем, отравив его насмерть», – говорит другая судья-демократ Кетанджи Браун Джексон. Ведь нынешнее решение Верховного суда США позволяет судить президента за убийство – но запрещает указывать в обвинительном заключении факт убийства, осуществленный им в рамках исполнения президентских полномочий.

    Однако главный судья Джон Робертс назвал все эти заявления демократов «нагнетанием страхов перед возможным будущим». Ну и дал понять, что с решением нужно смириться.

    Отменить его у демократов возможности в ближайшее время нет. Для этого нужно дождаться, пока как минимум два республиканских судьи (а двоим из них уже 76 и 74 года) умрут, причем умрут в демократическую каденцию – после чего заменить их на своих кандидатов. Либо в случае полной (а потому маловероятной) победы на выборах президента и в Конгресс расширить состав Верховного суда до 13 или 15 участников, заполнив его демократическими судьями – что станет не меньшим ударом по системе сдержек и противовесов, чем нынешнее решение Верховного суда.

    А значит, по сути, все, что сейчас остается демократам, – это принять вердикт и попытаться использовать его в предвыборной агитации. Позиционировать себя в роли защитников государственной власти от злоупотреблений республиканцев, от попыток консерваторов превратиться в тиранов.

    Действующий хозяин Белого дома Джо Байден, которому очень нужна позитивная пресса после провала на дебатах, уже отыгрывает образ защитника закона. «Теперь американскому народу придется сделать то, что суд должен был быть готов сделать, но не стал: осудить поведение Дональда Трампа, – заявил Байден. – Решить, хочет ли он снова доверить Трампу президентство». И добавил, что он сам уж точно будет «уважать границы президентских полномочий». Видимо, так, как он уважал их в ходе лоббирования украинского бизнеса своего сына Хантера, а также организации судебной травли Дональда Трампа для того, чтобы не позволить бывшему президенту выставить свою кандидатуру на нынешних выборах.

    К счастью для Байдена, вердикт Верховного суда касается не только Трампа, но и его самого. После прихода к власти республиканца Джозеф Байден будет защищен от судебного преследования за все его нынешние действия на посту президента.

    Главное
    ВСУ значительно снизили активность в Херсонской области
    Россия направила ноту протеста Эстонии
    В Киеве после покушения умер казахстанский журналист
    Израильский министр пожелал победы Трампу и Ле Пен
    Акции компаний Коломойского переданы в доход России
    RT: Сотрудник ФБК покрывал обвиняемого во взятках родственника
    Дерево убило 11-летнего мальчика в Петербурге

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

    Перейти в раздел

    Дональду Трампу разрешили убивать

    Американский президент «становится королем, который выше закона». Такими словами ведущие американские юристы оценивают решение Верховного суда США, прямо касающееся обвинений в адрес Дональда Трампа. О чем идет речь, почему перед нами крупная политическая победа не только Трампа, но и лично Байдена, как это ни парадоксально? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............