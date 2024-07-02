Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

Tекст: Антон Антонов

Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

«Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.