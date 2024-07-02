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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

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    2 июля 2024, 03:44 • Новости дня

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия

    Байден раскритиковал решение Верховного суда США относительно частичного иммунитета Трампа

    Байден счел маловероятным приговор Трампу по делу о штурме Капитолия
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Маловероятно, что бывшего президента США Дональда Трампа осудят по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, заявил нынешний глава государства Джо Байден, раскритиковав решение Верховного суда.

    Как заявил Байден, решение Верховного суда относительно частичного иммунитета Трампа «почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены». По его словам, это стало «фундаментально новым принципом» и «опасным прецедентом», так как полномочия Белого дома теперь «не будут ограничены законом и даже Верховным судом», передает РИА «Новости».

    Президент США заявил, что народ «имеет право получить ответы» относительно штурма Капитолия «до того, как будет голосовать вновь». Однако теперь это «крайне маловероятно», сказал Байден.

    Решение о том, было ли поведение Трампа незаконным, будут принимать сами американцы, сказал президент. По его словам, границы президентской власти теперь будет определять не закон, а «личность мужчины или женщины на посту».

    «Я знаю, что я буду уважать пределы полномочий, как я уже делал это три с половиной года. Но любой президент, включая Трампа, теперь могут свободно игнорировать закон», – сказал Байден, выразив обеспокоенность за демократию в США. В конце выступления он заявил: «Сохрани Господь нашу демократию».

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования. Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США.

    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





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    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


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    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

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    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

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    29 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    @ Will Lanzoni/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Британские министры предлагают руководству Демократической партии США рассмотреть возможность выдвижения другого кандидата на пост президента страны вместо Джо Байдена, сообщает Telegraph.

    По информации издания, британские министры считают, что более молодой кандидат будет иметь больше шансов на победу в выборах, чем Байден. Неназванные источники газеты высказывают разные предложения, в том числе «избавиться» от Байдена или «быстро его поменять», передает РИА «Новости» слова обозревателей Telegraph.

    Напомним, Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Трамп заявил о конце «охоты на ведьм» в США
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

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    30 июня 2024, 04:45 • Новости дня
    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов

    Жена Джо Байдена попросила не судить по 90-минутным дебатам о его достижениях на посту президента США

    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первая леди США Джилл Байден заявила, что 90 минут теледебатов не должны влиять на мнение о президенте Джо Байдене и его достижениях.

    «Мы не собираемся позволять 90 минутам определять 4 года, в течение которых ты был президентом», – сказала она, обращаясь к супругу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным агентства, Байден признался жене, что не знает, «что произошло» на дебатах, объяснив это плохим самочувствием.

    Напомним, что в четверг в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и его главным соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу.

    Ранее СМИ сообщали, что среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

    По его словам, к вечеру пятницы все внимание было сосредоточено «на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился».

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    29 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    @ time.com

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журнал Time поместил действующего американского президента Джо Байдена на обложку и добавил подпись «паника».

    На обложке изображен президент США, уходящий вдаль, а над ним на красном фоне написано слово «паника», передает РИА «Новости».

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов, а газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    Коментарии (7)
    1 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
    CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семья президента США Джо Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.

    Как сообщил источник ТАСС, родные Байдена убеждают его продолжить предвыборную борьбу и выражают ему «однозначную поддержку» на семейном собрании в Кэмп-Дэвиде.

    Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США.

    При этом, как отмечала Politico, согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен сам отказаться от участия в предвыборной гонке.

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    30 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена
    Стало известно об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным издания, спонсоры «впали в глубокую тревогу» после выступления 81-летнего Байдена на дебатах, некоторые спонсоры начали обсуждать «тайные процедуры», которые позволят вывести Байдена из предвыборной гонки, сообщает РБК.

    NYT сообщает также, другие доноры надеются, что действующий Байден «прозреет и добровольно откажется» от участия в выборах.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

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    1 июля 2024, 09:24 • Новости дня
    Володин: Действующие главы США и Франции с треском терпят поражение

    Володин назвал причины поражения Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах в парламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что Байден потерпел поражение в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, а партия Макрона заняла только третье место на выборах в парламент.

    «Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию – показал. Смеются все, кроме него самого», – написал Володин в Telegram.

    По словам спикера ГД, такие результаты неслучайны, поскольку американцы и французы делают выбор в пользу проведения национально ориентированной политики. Граждане этих стран высказываются за развитие национальных экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.

    По прогнозам Володина, правящую консервативную партию Британии также ожидает поражение на предстоящих парламентских выборах.

    Причину, отметил он, им необходимо искать в себе. Байден, Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире.

    «Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», – заключил Володин.

    Напомним, первое место в первом туре парламентских выборов во Франции заняла правая партия «Национальное объединение», партия Макрона – третья.

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    30 июня 2024, 00:05 • Новости дня
    Жители Нью-Йорка призвали Байдена уйти в отставку

    Протестующие встретили президента США после его провального выступления на дебатах призивами уйти в отставку

    Tекст: Денис Тельманов

    Президента США Джо Байдена в Нью-Йорке встретили протестующие, призывавшие его уйти в отставку. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

    Люди с плакатами «Пожалуйста, уйди ради США», «Спасибо, следующий», «Мы тебя любим, но пришло время уйти» вышли к кортежу Байдена рядом с местом проведения мероприятия по сбору средств, передает РИА «Новости».

    Напомним, что в четверг в Атланте, штат Джорджия, прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

    Выступление Байдена на дебатах вызвало негативную реакцию как со стороны СМИ, так и со стороны однопартийцев.

    Так, телекомпания CNN заявила, что выступление Байдена «породило панику в рядах Демократической партии», а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов.

    Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.

    Редколлегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более «энергичному» кандидату от демократов.

    Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

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    29 июня 2024, 17:08 • Новости дня
    Bloomberg: Доноры Демократической партии заявили о необходимости заменить Байдена

    Tекст: Кристина Цыцура

    Доноры Демократической партии, после выступления президента США Джо Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    По данным агентства, после дебатов доноры начали обмениваться «яростными электронными письмами», в которых пришли к выводу, что «единственная надежда для демократов» заключается в отставке Байдена, передает ТАСС.

    Согласно агентству, после дебатов демократы в Вашингтоне обсуждали возможных кандидатов, которые могли бы заменить Байдена. Среди упоминаемых часто фигур были вице-президент США Камала Харрис, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмар.

    В материале Bloomberg отмечается, что после дебатов экс-президент США Дональд Трамп считается «фаворитом на возвращение в Белый дом».

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.


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    30 июня 2024, 01:06 • Новости дня
    Трамп посетовал, что провал Байдена на дебатах затмил его успех

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

    «К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился», – написал Трамп в своей соцсети, передает ТАСС

    Республиканец в очередной раз предупредил, что из-за политики администрации Байдена США «близки к третьей мировой войне». «Если она произойдет, это будет война, не похожая ни на одну другую», – уточнил он.

    Напомним, что в Атланте (штат Джорджия) 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами.

    Ранее сообщалось, что жители Нью-Йорка призвали Байдена уйти в отставку после его выступления на дебатах.

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