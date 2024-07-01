  • Новость часаВерховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
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    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    35 комментариев
    1 июля 2024, 19:44 • Новости дня

    Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.

    Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.

    Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.

    Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.

    29 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вирджинии, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если во главе страны окажется «разумный президент».

    «У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не будут врагами, если у вас разумный президент. Не будет проблем, если у вас будет разумный президент», – передает РИА «Новости» слова Трампа к избирателям.

    Политик выразил уверенность, что во время его президентства США пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Он подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

    Кроме того, Трамп прокомментировал прошедшие накануне теледебаты с действующим президентом Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена не в возрасте, а в его «чудовищной некомпетентности».

    Напомним, по информации Reuters, американские избиратели, которые ранее не могли определиться между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, после дебатов склонились в пользу последнего.


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    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





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    28 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.

    По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и Трампа, и еще «много стоит на кону», передает ТАСС.

    Также своим мнением относительно выступления Байдена поделился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, теледебаты заставили усомниться в том, что президент Байден принимает решения, касающиеся жизни страны.

    Кеннеди отметил, что Байден не управляет государством, а все решения в Белом доме принимают неизвестные люди, которые «дергают его за ниточки».

    Напомним, накануне на митинге в Северной Каролине Байден назвал Трампа угрозой для США.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


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    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

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    29 июня 2024, 02:45 • Новости дня
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Вице-премьер Украины Стефанишина выразила обеспокоенность содержанием дебатов Байдена с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность тем, что «Украина имела такое значение в дебатах» между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

    Стефанишина встревожена, что Украина оказывается в роли «заложника определенных предвыборных эмоций». При этом другие западные страны также оглядываются на США, передает ТАСС.

    Задержку с предоставлением помощи Киеву в Конгрессе США, результаты выборов в европейских странах, отношения с Венгрией Стефанишина назвала «комплексным опытом». По ее словам, разрабатываются меры, которые должны стать для Украины «щитом», они не позволят «просто так за 24 часа без Украины договориться с кем-либо про Украину».

    Напомним, 27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке.

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    29 июня 2024, 07:14 • Новости дня
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    Британские министры призвали демократов США «избавиться» от Байдена
    @ Will Lanzoni/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Британские министры предлагают руководству Демократической партии США рассмотреть возможность выдвижения другого кандидата на пост президента страны вместо Джо Байдена, сообщает Telegraph.

    По информации издания, британские министры считают, что более молодой кандидат будет иметь больше шансов на победу в выборах, чем Байден. Неназванные источники газеты высказывают разные предложения, в том числе «избавиться» от Байдена или «быстро его поменять», передает РИА «Новости» слова обозревателей Telegraph.

    Напомним, Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





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    30 июня 2024, 04:45 • Новости дня
    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов

    Жена Джо Байдена попросила не судить по 90-минутным дебатам о его достижениях на посту президента США

    Джилл Байден выступила в защиту мужа после неудачных дебатов
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первая леди США Джилл Байден заявила, что 90 минут теледебатов не должны влиять на мнение о президенте Джо Байдене и его достижениях.

    «Мы не собираемся позволять 90 минутам определять 4 года, в течение которых ты был президентом», – сказала она, обращаясь к супругу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По данным агентства, Байден признался жене, что не знает, «что произошло» на дебатах, объяснив это плохим самочувствием.

    Напомним, что в четверг в Атланте (штат Джорджия) прошли теледебаты между Байденом и его главным соперником по предвыборной гонке Дональдом Трампом. По данным опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу.

    Ранее СМИ сообщали, что среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех на дебатах с Джо Байденом оказался в тени из-за провального выступления действующего американского лидера.

    По его словам, к вечеру пятницы все внимание было сосредоточено «на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился».

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    29 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    Журнал Time выпустил обложку с Байденом и подписью «паника»
    @ time.com

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журнал Time поместил действующего американского президента Джо Байдена на обложку и добавил подпись «паника».

    На обложке изображен президент США, уходящий вдаль, а над ним на красном фоне написано слово «паника», передает РИА «Новости».

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов, а газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.

    Коментарии (7)
    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

    Коментарии (5)
    28 июня 2024, 20:15 • Новости дня
    В США узнали о дискуссиях демократов по замене Байдена на выборах президента

    Tекст: Ольга Иванова

    После дебатов нынешнего и экс-президентов США Джо Байдена и Дональда Трампа в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    Отмечается, что некоторые стратеги и советники демократов были шокированы выступлением Байдена, которое, по их словам, спровоцировало частные дискуссии о его замене на президентских выборах, передают «Известия».

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной: замену действующего кандидата кем-то другим.

    В штабе Байдена заявили, что он не выходит из предвыборной гонки в связи с провалом в дебатах.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





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    28 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Байден назвал Трампа угрозой для США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент США Дональд Трамп является «подлинной угрозой» для Америки и ее принципов, заявил действующий американский лидер Джо Байден на митинге своих сторонников в Северной Каролине.

    По мнению Байдена, Трамп угрожает демократии и свободе в США, он «буквально является угрозой» для принципов, которых придерживается страна, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как прошли дебаты Байдена и Трампа.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


    Коментарии (5)
    29 июня 2024, 02:20 • Новости дня
    NYT призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов

    Tекст: Максим Попов

    Издание New York Times призвало президента США Джо Байдена прекратить предвыборную кампанию и не баллотироваться на второй срок.

    Это заявление было сделано на фоне неудачных дебатов Байдена с Дональдом Трампом.

    «Для демократов лучший способ победить Трампа, известного своей склонностью ко лжи, – быть честными с обществом и признать, что Байден не может продолжать борьбу за президентское кресло», – приводит РИА «Новости» цитату из заявления .

    По мнению редакционного совета, Байден мог бы оказать обществу большую услугу, объявив о своем решении не баллотироваться на второй срок. Кроме того, газета отмечает, что демократической партии США необходимо выбрать нового кандидата, который смог бы заменить Байдена и победить Трампа на выборах, запланированных на ноябрь.

    Напомним, в пятницу американские политики оценили выступление Байдена во время дебатов.


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    1 июля 2024, 09:24 • Новости дня
    Володин: Действующие главы США и Франции с треском терпят поражение

    Володин назвал причины поражения Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах в парламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что Байден потерпел поражение в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, а партия Макрона заняла только третье место на выборах в парламент.

    «Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию – показал. Смеются все, кроме него самого», – написал Володин в Telegram.

    По словам спикера ГД, такие результаты неслучайны, поскольку американцы и французы делают выбор в пользу проведения национально ориентированной политики. Граждане этих стран высказываются за развитие национальных экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.

    По прогнозам Володина, правящую консервативную партию Британии также ожидает поражение на предстоящих парламентских выборах.

    Причину, отметил он, им необходимо искать в себе. Байден, Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире.

    «Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», – заключил Володин.

    Напомним, первое место в первом туре парламентских выборов во Франции заняла правая партия «Национальное объединение», партия Макрона – третья.

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