С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.2 комментария
Трамп назвал концом «охоты на ведьм» решение Верховного суда США о его иммунитете
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп счел историческим решение Верховного суда страны, по которому он обладает частичным иммунитетом против юридического преследования.
Решение Верховного суда США является историческим, оно должно положить конец «охоте на ведьм», которую организовал действующий президент США Джо Байден, заявил Трамп в Truth Social, передает ТАСС.
Он добавил, что это решение стало «большой победой» для конституции и демократии США.
Напомним, Верховный суд США постановил, что Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования.