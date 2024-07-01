  • Новость часаВерховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
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    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    35 комментариев
    1 июля 2024, 18:41 • Новости дня

    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования

    Верховный суд США заявил об иммунитете Трампа от уголовного преследования
    @ Steven Hirsch/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США и 45-й по счету глава американского государства Дональд Трамп имеет частичный иммунитет от юридического преследования, постановил Верховный суд Соединенных Штатов.

    Для Трампа полный иммунитет от преследования в уголовном порядке распространяется на действия в рамках «конституционных полномочий», передает ТАСС со ссылкой на постановление.

    Политик также обладает иммунитетом от преследования за все действия в рамках должностных полномочий. На другие действия иммунитет не распространяется.

    Ранее Верховный суд отменил решение апелляционного суда, постановившего, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования.

    У Демократической партии США началась паника после дебатов действующего президента страны Джозефа Байдена с Трампом.

    30 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах

    Макрон призвал к объединению против партии «Национальное объединение» во втором туре

    Tекст: Ольга Иванова

    Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов во Франции. При этом по итогам первого тура партия Макрона замыкает тройку лидеров.

    По мнению Макрона, высокая явка в первом туре говорит о том, что французам важно прояснить политическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». В то же время лидер «Народного объединения» Марин Ле Пен заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов».

    На этом фоне лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон выразил готовность снимать своих кандидатов в рамках борьбы с партией Ле Пен.

    «Мы не позволим «Национальному объединению» победить. Если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, ни одного места для «Национального объединения», – пояснил он.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

    По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%, а коалиция Макрона – 21,5 %.

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    30 июня 2024, 19:03 • Новости дня
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    Рар: Австрия, Чехия и Венгрия начинают борьбу за переустройство ЕС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Создание нового альянса «Патриоты Европы» – это попытка правых партий усилить суверенитет национальных государств и снизить роль Брюсселя в делах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее австрийская «Партия свободы», венгерская партия «Фидес» и чешская ANO решили создать альянс в Европарламенте.

    «О формировании этого альянса объявлено сейчас, потому что последствия выборов в Европарламент становятся более-менее ясны: либеральные партии не хотят отдавать власть, борются за сохранение постов и выталкивают правые партии, несмотря на большое количество голосов в их поддержку. Это заявление обозначило начало борьбы за переконструирование Европы», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Дан старт общерегиональной борьбы между теми, кто хочет сохранить прежний конструкт Европы либеральных ценностей, брюссельской бюрократии и расширения ЕС, и теми, кто представляет альтернативный проект в виде Европы национальных государств», – отметил он.

    «Впрочем, этот проект всегда существовал, ведь каждая страна имеет свои национальные интересы. Но раньше у этой идеи не было поддержки в Европарламенте, в верхах. А сегодня мы, скорее всего, увидим успех правых во Франции. В Италии они у власти, а в Германии они будут побеждать на территории бывшей ГДР. В Европе многое меняется, во всех странах весомая часть населения ратует за поворот вправо. По моим наблюдениям – таких в Европе в целом около 50%», – рассказал эксперт.

    Собеседник также отметил, что против правых партий в ЕС открыт настоящий информационный фронт, поскольку мейнстримная пресса называет их фашистами. Однако к альянсу «Патриоты Европы» может присоединиться премьер Италии Джорджа Мелони.

    «Она надеялась получить поощрение своей политики со стороны председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, но этого не произошло, и теперь она может демонстративно развернуться к «Патриотам Европы», – резюмировал Рар.

    В воскресенье стало известно, что австрийская правая «Партия свободы» (FPO), партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и чешская партия ANO во главе с Андреем Бабишем формируют новый альянс в Европейском парламенте – «Патриоты Европы», сообщает Reuters.

    «Сегодня исторический день, мы вступаем в новую эру европейской политики. Этот альянс привлечет другие европейские партии, чтобы объединить усилия и дать Европе лучшее будущее», – заявил лидер FPO Герберт Кикл на пресс-конференции в Вене, на которой также присутствовали Бабиш и Орбан.

    «Мы не заинтересованы в разрушении Европы, как любят утверждать центристы, для того, чтобы напугать общество и получить выгоды от надуманных угроз. Наоборот: мы видим свою задачу в возрождении плюралистического характера нашего континента. Мы видим свою задачу в том, чтобы особенности замечательных народов Европы были сохранены и могли развиваться дальше. Мы обеспечиваем сотрудничество там, где это необходимо – на равных условиях и в дружеской связи друг с другом», – приводит его слова Unzensuriert.

    В ходе презентации альянса политики указали на важность борьбы с нелегальной иммиграцией, а также на необходимость передачи большего числа полномочий от Брюсселя обратно европейским странам. «Сегодня мы создаем политическую формацию, которая, на мой взгляд, будет похожа на ракету и очень быстро станет крупнейшей группой европейских правых», – заявил Орбан.

    «Важно укреплять суверенитет каждого государства – члена ЕС. Мы хотим, чтобы Европейский союз основывался на сильных, независимых национальных государствах, а не на федерации, в которой доминирует Брюссель», – отметил Бабиш.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как прошедшие выборы в Европарламент отразятся на политике Евросоюза.

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    1 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    Зеленский выдвинул новое требование к США по России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь территории России по военным аэродромам, об этом в интервью Philadelphia Inquirer заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский также назвал решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России, граничащей с Украиной, недостаточным, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 00:10 • Новости дня
    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона

    Политолог Дудаков: Макрона ждет либо «бюджетная война», либо хаос в парламенте

    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Нечаев

    Несмотря на лидерство партии Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции, дальнейшую судьбу правительства могут определить коалиционные договоренности между президентом Эммануэлем Макроном и лидером «Нового народного фронта» Жан-Люком Меланшом, считают эксперты.

    По мнению политолога Федора Лукьянова, сейчас во Франции начинается яростное маневрирование лидеров партий по поводу тактики во втором туре выборов. «Кто с кем будет неформально блокироваться, главное – против кого. Сложилось три понятных блока, правые и левые явно несовместимы, макронисты с правыми, видимо, тоже. Левые призывают макронистов, которые являются третьими в округах, определиться в ту или иную сторону».

    И судя по первому заявлению Макрона, «он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых». «Но может случиться и так, что от него уже теперь будут шарахаться, как от ядовитого вещества», – добавил Лукьянов.

    «Эти досрочные выборы придумал Макрон и его технологи. Которые, в отличии от Макрона, люди весьма компетентные и профессиональные. Результат первого тура вполне укладывается в социологию», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

    По его словам, левые не войдут в коалицию с Ле Пен, а вот с Макроном «пойдут обязательно», но на условиях, которые ранее обсудили технологии президента Франции. «После второго тура нас ждет коалиционное правительство макронистов и левых. А «орлеанская дама» снова будет в глухой оппозиции. Смуту она не поднимет», – считает эксперт.

    Тем самым, добавляет Мартынов, технологи Макрона «продлевают политическую жизнь» президента Франции, хотя «уступки для этого гордеца, конечно, колоссальные».

    В целом же, итоги первого тура во Франции олицетворяют тотальную поляризацию общества, полагает политолог Малек Дудаков. По его прогнозам, правые имеют шансы взять 250-310 из 577 мест после второго тура.

    «Раньше все остальные силы объединялись против правых, образуя «санитарный кордон». Но система уже дала сбой в 2022 году. Ну а на нынешних выборах, с учетом популярности правых, которые стали главной силой Франции, установить санитарный кордон будет крайне тяжело», – рассуждает эксперт.

    «У правых уже в любом случае образуется крупнейшая фракция в парламенте. Вопрос лишь в том, удастся ли лишить их собственного большинства. Если нет, то правые со своим правительством тут же начнут обещанную «бюджетную войну» против Макрона, сделав того хромой уткой. Альтернатива же – парламентский хаос с правительством меньшинства, который тоже подорвет позиции Макрона. И правых тогда уже точно не удастся остановить на следующих президентских выборах», – считает Дудаков.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание. Французам предстоит выбрать 577 депутатов. По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 34% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 29%, а коалиция Макрона – 21%.

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    30 июня 2024, 20:40 • Новости дня
    Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности

    CNN: Базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта

    Tекст: Ольга Иванова

    Некоторые базы США в Европе были переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.

    По данным канала, в состояние повышенной готовности была также переведена база в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Источник отметил, что подобной опасности не было зафиксировано ни разу за последние 10 лет, передает РИА «Новости».

    В частности, боевая готовность была повышена до уровня «Чарли». Этот стаус применяется, когда поступают разведывательные данные, указывающие на вероятность какой-либо формы теракта или нападения на персонал или объекты. При этом правительство Германии привлекло 580 полицейских для оказания помощи в обеспечении безопасности наряду с немецкими офицерами.

    Ранее, как отмечает телеканал, европейские власти предупредили о потенциальной угрозе терроризма на континенте, особенно в преддверии Олимпиады в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в ФРГ.

    Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны уведомление, в котором сообщил, что около 80 тыс. американских военных направлены или дислоцированы в государствах НАТО в Европе.

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    30 июня 2024, 21:19 • Новости дня
    Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

    «Национальное объединение» получает 33%, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона получила лишь 21,5 %, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Национальную ассамблею во Франции в первом туре выросла до 59,39%, что является рекордом с 1978 года.

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    30 июня 2024, 20:17 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    Зеленский допустил переговоры с Россией через посредников
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский заявил, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки, об этом он сказал в интервью изданию The Philadelphia Inquirer.

    Он напомнил, что тогда посредниками выступали Турция и ООН. По мнению Зеленского, когда Украина вела переговоры с Турцией, а та говорила с Россией, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями РФ, сработали, передает РИА «Новости».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    1 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Юная одесситка застрелила из автомата бойца ВСУ

    Несовершеннолетняя одесситка случайно застрелила бойца ВСУ из автомата на вечеринке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетняя жительница Одессы выстрелила в военнослужащего украинской армии, он погиб, сообщила украинская пресса.

    Группа молодых людей выпивала на съемной квартире, 17-летняя подозреваемая взяла в руки автомат Калашникова, который принес друг погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Девушка случайно выстрелила, причиной трагедии стало небрежное обращение с огнестрельным оружием.

    В 2023 году на Украине местный депутат пришел с гранатами в здание сельсовета и подорвал собравшихся, десятки человек получили ранения.

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    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    ФНС приостановила операции по счетам экс-чемпиона UFC Нурмагомедова
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за задолженности в 79,3 млн рублей, сообщает система «БИР-Аналитик».

    Отмечается, что основанием для приостановки стало «неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», передает РИА «Новости».

    Нурмагомедов, по данным сервиса автоматической проверки контрагентов «Контур.Фокус», зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Ранее он также был учредителем нескольких компаний, включая поставщика услуг связи ООО «Первый мобильный», фирму по торговле одеждой и обувью ООО «Сильди», ООО Бойцовский клуб «Иглз», фонд «Росси» и Благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.

    ФНС также приостановила операции по счетам благотворительного фонда и клуба «Иглз».

    Ранее село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова.

    Коментарии (13)
    1 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперт Леонков: Изучение ATACMS позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь

    Эксперты: Изучение ATACMS докажет причастность США к атаке на Севастополь
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изучение ракеты ATACMS российскими специалистами позволит доказать причастность США к атаке на Севастополь, а также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ракеты ATACMS.

    «Система GPS и блок гироскопов доказывают, что ракета ATACMS, которая атаковала Севастополь, была управляемая. То есть через сигналы GPS происходила корректировка, согласно которой ракета меняла курс. Таким образом она вышла на цель со стороны моря и разрядила штатный боеприпас над пляжем, где в это время отдыхали мирные граждане», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Гироскопы нужны для того, чтобы поддерживать стабильный курс ракеты, ее высоту, ориентацию в пространстве. То есть за счет этого блока происходит корректировка курса ракет, задается новое направление или координаты, и боеприпас начинает с помощью рулей управления менять свое движение», – детализировал он.

    «Все это нам нужно, как доказательство того, что атака ракеты была не случайной, как это пытались изобразить на Западе и в Киеве. И второе: мы подтвердим, что Украина не могла корректировать ракету в полете. Это делали американские специалисты», – подчеркнул собеседник.

    Формировать полетные задания могут только американцы, изучение данных о работе бортовых систем управления ATACMS позволит нам доказать причастность США к атаке на Севастополь, согласился доктор военных наук Константин Сивков.

    Кроме того, изучение ATACMS российскими специалистами также даст возможность что-то перенять у американцев в технологическом плане, добавил он. «Также можно будет лучше понять, каким именно образом выводить из строя эти ракеты с помощью системы электронного подавления», – указал спикер.

    Ранее стало известно, что российские специалисты по работе с вооружением изучают систему наведения и коррекции полета, оказавшейся в их распоряжении оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщает РИА «Новости».

    «Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS-антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории», – рассказал специалист. Он отметил, что эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета, а также ее возможности по корректированию курса.

    Напомним, 23 июня удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор газеты ВЗГЛЯД был в городе и стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

    Между тем в апреле Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, «в пределах суверенной украинской территории». По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 км.

    В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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    1 июля 2024, 13:08 • Новости дня
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    В аэропорту Антальи начали массово задерживать рейсы
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аэропорту Антальи массово задерживаются заграничные рейсы, в том числе – в Россию, следует из данных электронного табло. К примеру, самолет в Сочи планируется отправить с опозданием на три с половиной часа, в Домодедово – почти на пять часов.

    Как напомнила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, туристический сезон начался, хотя и до него аэропорт в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров. По ее словам, это касается не только российских рейсов.

    В «Аэрофлоте» сообщили изданию, что рейсы авиакомпании в Анталью и из Антальи выполняются в соответствии с расписанием.

    Напомним, в субботу в Анталье в Турции 200 россиян оказались заперты на борту Boeing 767-300 из-за технической неисправности.

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    1 июля 2024, 11:46 • Новости дня
    Жена Макрона совершила ошибку при голосовании на выборах в парламент
    Жена Макрона совершила ошибку при голосовании на выборах в парламент
    @ EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит совершила ошибку, перепутав порядок действий в ходе голосования на парламентских выборах, кадры конфуза опубликовал канал BFMTV.

    Семейство Макрон голосовало в городе Ле-Туке, где находится их семейное имение.

    На опубликованном видео заметно, как Макрон и Брижит стоят в очереди и держат в руках конверты с бюллетенями. Макрон первым опускает бланк в урну, а потом расписывается в списке проголосовавших.

    Брижит нарушила порядок голосования и попыталась поставить подпись раньше, чем положить свой бюллетень в урну, передает канал «360».

    Сотрудник участка указал ей на ошибку, после чего она выполнила все действия в правильном порядке.

    Напомним, партия Макрона заняла третье место на выборах в парламент. Первое – правая партия «Национальное объединение».

    Коментарии (13)
    1 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    В Кремле назвали проблемой России концентрацию войск Украины у границ Белоруссии
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос концентрации украинских войск у границы Белоруссии – это также проблема России, так как Москва является союзником Минска, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы», – цитирует его ТАСС.

    Россия и Белоруссия находятся в контакте по вопросу концентрации украинских войск по линии всех специальных служб и соответствующих ведомств. Эта тема может быть затронута президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на саммите ШОС 4 июля в Астане.

    Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замглавы Минобороны генерал-майор Павел Муравейко заявил о непростой обстановке на границе с Украиной, однако пока провокаций не наблюдается.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем может обернуться ситуация на границе Белоруссии и Украины.

    Коментарии (8)
    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов, признан иноагентом) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    Зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией

    Россия и Белоруссия вместе работают над созданием нового легкого многоцелевого самолета, сообщил Владимир Путин. Разработать и запустить в серию двухмоторный самолет «Освей» обещают в очень короткие сроки – к 2027 году, а потом за три года планируют выпустить до 100 таких самолетов. Зачем Россия взяла себе в партнеры белорусов и каковы шансы у этого амбициозного по срокам проекта? Подробности

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам

    «В конструкцию заложены передовые решения, позволяющие обеспечить как высокую топливную эффективность, так и весовую отдачу. То есть по своим удельным показателям он будет находиться либо на уровне лучших международных аналогов, либо даже превосходить их». Авиационный эксперт Олег Пантелеев объяснил газете ВЗГЛЯД преимущества и возможности для применения нового авиадвигателя ВК-650В, разработанного в России. Подробности

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    После распада СССР Латвия попала в «кривую смерти»

    Массовое закрытие школ и детских садов стало еще одним из признаков демографической катастрофы, происходящей в Латвии после 1991 года. В чем главные причины стремительного сокращения населения в этой постсоветской республике и какие еще последствия для страны это повлечет в самом ближайшем будущем? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

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