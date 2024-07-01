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    Любая замена Байдена стала необходимой и невозможной
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    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    21 комментарий
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    13 комментариев
    1 июля 2024, 09:24 • Новости дня

    Володин: Действующие главы государств с треском терпят поражение

    Володин назвал причины поражения Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах в парламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Выборные процессы в США и Франции показали, что действующие главы государств – Джо Байден и Эммануэль Макрон – с треском терпят поражение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он напомнил, что Байден потерпел поражение в ходе дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом, а партия Макрона заняла только третье место на выборах в парламент.

    «Байден стал токсичным даже для своих: в окружении ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов. Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию – показал. Смеются все, кроме него самого», – написал Володин в Telegram.

    По словам спикера ГД, такие результаты неслучайны, поскольку американцы и французы делают выбор в пользу проведения национально ориентированной политики. Граждане этих стран высказываются за развитие национальных экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности.

    По прогнозам Володина, правящую консервативную партию Британии также ожидает поражение на предстоящих парламентских выборах.

    Причину, отметил он, им необходимо искать в себе. Байден, Макрон, премьер Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц сделали все, чтобы разрушить стабильность в мире.

    «Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», – заключил Володин.

    Напомним, первое место в первом туре парламентских выборов во Франции заняла правая партия «Национальное объединение», партия Макрона – третья.

    29 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вирджинии, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если во главе страны окажется «разумный президент».

    «У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не будут врагами, если у вас разумный президент. Не будет проблем, если у вас будет разумный президент», – передает РИА «Новости» слова Трампа к избирателям.

    Политик выразил уверенность, что во время его президентства США пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Он подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

    Кроме того, Трамп прокомментировал прошедшие накануне теледебаты с действующим президентом Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена не в возрасте, а в его «чудовищной некомпетентности».

    Напомним, по информации Reuters, американские избиратели, которые ранее не могли определиться между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, после дебатов склонились в пользу последнего.


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    29 июня 2024, 17:34 • Новости дня
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    Маск высмеял выступление Байдена на дебатах
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

    «Очень смешно», – написал он в соцсети, прокомментировав пост Демократической партии, где Байден был объявлен победителем дебатов, передает ТАСС.

    Ранее Маск заявил, что прошедшие в ночь на пятницу дебаты между кандидатами на пост президента США, Джо Байденом и Дональдом Трампом, дали повод для замены нынешнего американского лидера другим кандидатом от Демократической партии.

    Ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку.

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    30 июня 2024, 21:55 • Новости дня
    Макрон отреагировал на поражение своей партии на выборах

    Макрон призвал к объединению против партии «Национальное объединение» во втором туре

    Tекст: Ольга Иванова

    Эммануэль Макрон призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против правой партии «Национальное объединение» во втором туре парламентских выборов во Франции. При этом по итогам первого тура партия Макрона замыкает тройку лидеров.

    По мнению Макрона, высокая явка в первом туре говорит о том, что французам важно прояснить политическую ситуацию в стране, передает РИА «Новости». В то же время лидер «Народного объединения» Марин Ле Пен заявила, что «демократия заговорила» и французы «практически уничтожили блок макронистов».

    На этом фоне лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон выразил готовность снимать своих кандидатов в рамках борьбы с партией Ле Пен.

    «Мы не позволим «Национальному объединению» победить. Если их кандидат будет выходить на первое место, а мы будем занимать третье, мы снимем нашего кандидата. В любых обстоятельствах наша рекомендация проста и понятна: ни одного голоса, ни одного места для «Национального объединения», – пояснил он.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Французам предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

    По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 33% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%, а коалиция Макрона – 21,5 %.

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    29 июня 2024, 11:19 • Новости дня
    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля

    Госдума напомнила россиянам об изменениях с 1 июля

    Россиянам напомнили об изменениях с 1 июля
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 июля в России вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут жителей страны – отмена льготной ипотеки, повышение цен на услуги ЖКХ, возмещение украденных мошенниками средств и другое.

    На сайте Госдумы указано, что с 1 июля перестанет действовать льготная ипотека с господдержкой под 8% годовых, запущенная в 2020 году из-за несоответствия на тот момент пониженной ставки реалиям финансового рынка. При этом отмечается, что до 2030 года сохранит действие программа «Семейная ипотека» со ставкой 6%, однако обновятся правила ее получения.

    Также с 1 июля будут проиндексированы платежи по услугам ЖКХ. Согласно постановлению правительства, устанавливается предельно допустимое отклонение, при этом каждый регион сам выбирает процент, на который вырастут тарифы. В частности, максимальная индексация на 15% произойдет в Забайкалье, в Хакасии тарифы повысят всего на 4%, а власти Санкт-Петербурга повышение отменили. Более того, для льготных категорий граждан банковские комиссии за оплату услуг ЖКХ будут отменены.

    Кроме того, с 1 июля изменится способ приватизации муниципального и государственного имущества. Так вместо продажи объектов без объявления цены будет устанавливаться минимальная цена в размере 5% от первоначального предложения на публичных торгах.

    Помимо прочего, с 1 июля вступит в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим услуги на финансовом рынке. Согласно новым правилам, отвечать на обращение заявителя будет необходимо в течение 15 (в порядке исключения 25) дней.

    Сообщается также, что с 1 июля увеличится надбавка к коэффициентам риска по кредитам, что усложнит процедуру получения займов для граждан, если их кредитная нагрузка превышает 50% – таким клиентам банки могут давать не больше 20% займов.

    Для заемщиков с 1 июля изменится очередность погашения задолженности по потребительскому кредиту. Так, пени и штрафы будут гаситься в последнюю очередь, а приоритетным станет погашение задолженности по процентам.

    Касательно пенсий с 1 июля произойдет индексация для граждан старше 80 лет, военных пенсионеров и членов их семей, проживающих в новых регионах, а также пенсионеров, закончивших трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

    Кроме того, с 1 июля в России заработает реестр многодетных семей, который упростит взаимодействие с госорганами и облегчит получение положенных льгот.

    Также с 1 июля вырастет госпошлина на получение загранпаспорта нового образца. Так, для взрослых она составит 6 тыс. рублей, а для детей – 3 тыс. рублей.

    Кроме того, с 1 июля вырастут госпошлины, связанные с получением российского гражданства, а также с процедурой въезда на российскую территорию, получением ВНЖ и разрешением на работу.

    Отмечается, что с 1 июля вырастет минимальная цена на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Минимальную цену на крепкий алкоголь Минфин повышает с 2009 года. Действующий график повышения цен будет реализован до конца 2026 года.

    В заключение добавим, что с 25 июля вступят изменения в закон о национальной платежной системе – отныне в ряде случаев банки будут обязаны возмещать гражданам средства, украденные мошенниками с их счетов.

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    30 июня 2024, 21:19 • Новости дня
    Партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре выборов во Франции

    Tекст: Ольга Иванова

    Правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции, свидетельствуют предварительные данные, которые сообщил телеканал BFMTV.

    «Национальное объединение» получает 33%, левый альянс «Новый народный фронт» – 28,5%. Коалиция президента Франции Эмманюэля Макрона получила лишь 21,5 %, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что явка на внеочередных выборах в Национальную ассамблею во Франции в первом туре выросла до 59,39%, что является рекордом с 1978 года.

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    28 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    Politico: Дебаты Байдена и Трампа вызвали мировой кринж
    @ Andres Kudacki/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Весь мир наблюдал за президентскими дебатами в США, которые состоялись в минувший четверг, и «словил кринж», пишут американские СМИ.

    В статье Politico для описания эмоций, которые вызвала дискуссия Джо Байдена и Дональда Трампа, используется молодежный термин «кринж», описывающий чувство неловкости и стыда – но не за свои, а за чужие действия или слова.

    В публикации говорится, что Трамп «делал свои типичные чудные заявления», а «слабость» Байдена все больше бросалась в глаза.

    «Трамп чудовищно врет. С другой стороны, мы, по крайней мере, поняли, что он говорит», – сказал изданию неназванный западный дипломат, который не исключил, что прошедшие дебаты стали «поворотным моментом» для Байдена.

    Politico пишет, что реакция на выступление Байдена, вероятно, связана с высокими ожиданиями: казалось, что он «будет выглядеть более сильным и энергичным». К концу дебатов, продолжает газета, «появились сомнения, что кто-либо из них способен возглавить страну».

    Европейский дипломат, имя которого не раскрывается, заявил изданию, что дебаты представили Америку на международном уровне «не лучшим образом». Возникли риски «констатировать очевидное», добавил он.

    Ни один из кандидатов, по оценке издания, «не продвинулся вперед с точки зрения сути политики». Не были сформулированы новые идеи о том, как «остановить войны в Европе и на Ближнем Востоке». Трамп «преувеличивает» масштабы проблем во внешней политике, а Байден и вовсе не смог изложить свою точку зрения, приводит издание слова другого европейского дипломата.

    Издание признает, что Трамп, по некоторым оценкам, выглядел более энергичным, чем Байден, и высказывался «более четко, даже когда искажал факты». Приводятся в статье слова африканского дипломата, который отметил, что именно Трамп больше похож на человека, с которым можно вести дела.

    При этом «главным разговором того вечера среди дипломатов стало то, каким деревянным и усталым показался Байден», пишет Politico. «Не секрет, что Байден стар, и он показывает свой возраст», – отметил европейский чиновник.

    Ранее американист Малек Дудаков заявил, что Байден настолько плохо показал себя в ходе дискуссии с Трампом, что вторые дебаты могут не состояться.

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    1 июля 2024, 00:10 • Новости дня
    Эксперты описали схему продления «политической жизни» Макрона

    Политолог Дудаков: Макрона ждет либо «бюджетная война», либо хаос в парламенте

    Tекст: Алексей Нечаев

    Несмотря на лидерство партии Марин Ле Пен в первом туре парламентских выборов во Франции, дальнейшую судьбу правительства могут определить коалиционные договоренности между президентом Эммануэлем Макроном и лидером «Нового народного фронта» Жан-Люком Меланшом, считают эксперты.

    По мнению политолога Федора Лукьянова, сейчас во Франции начинается яростное маневрирование лидеров партий по поводу тактики во втором туре выборов. «Кто с кем будет неформально блокироваться, главное – против кого. Сложилось три понятных блока, правые и левые явно несовместимы, макронисты с правыми, видимо, тоже. Левые призывают макронистов, которые являются третьими в округах, определиться в ту или иную сторону».

    И судя по первому заявлению Макрона, «он намерен соблазнять левых для некоей коалиции против крайне правых». «Но может случиться и так, что от него уже теперь будут шарахаться, как от ядовитого вещества», – добавил Лукьянов.

    «Эти досрочные выборы придумал Макрон и его технологи. Которые, в отличии от Макрона, люди весьма компетентные и профессиональные. Результат первого тура вполне укладывается в социологию», – отмечает политолог Алексей Мартынов.

    По его словам, левые не войдут в коалицию с Ле Пен, а вот с Макроном «пойдут обязательно», но на условиях, которые ранее обсудили технологии президента Франции. «После второго тура нас ждет коалиционное правительство макронистов и левых. А «орлеанская дама» снова будет в глухой оппозиции. Смуту она не поднимет», – считает эксперт.

    Тем самым, добавляет Мартынов, технологи Макрона «продлевают политическую жизнь» президента Франции, хотя «уступки для этого гордеца, конечно, колоссальные».

    В целом же, итоги первого тура во Франции олицетворяют тотальную поляризацию общества, полагает политолог Малек Дудаков. По его прогнозам, правые имеют шансы взять 250-310 из 577 мест после второго тура.

    «Раньше все остальные силы объединялись против правых, образуя «санитарный кордон». Но система уже дала сбой в 2022 году. Ну а на нынешних выборах, с учетом популярности правых, которые стали главной силой Франции, установить санитарный кордон будет крайне тяжело», – рассуждает эксперт.

    «У правых уже в любом случае образуется крупнейшая фракция в парламенте. Вопрос лишь в том, удастся ли лишить их собственного большинства. Если нет, то правые со своим правительством тут же начнут обещанную «бюджетную войну» против Макрона, сделав того хромой уткой. Альтернатива же – парламентский хаос с правительством меньшинства, который тоже подорвет позиции Макрона. И правых тогда уже точно не удастся остановить на следующих президентских выборах», – считает Дудаков.

    Напомним, во Франции в воскресенье прошел первый тур внеочередных выборов в Национальное собрание. Французам предстоит выбрать 577 депутатов. По предварительным данным, правая партия «Национальное объединение» лидирует в первом туре, она получает 34% голосов, левый альянс «Новый народный фронт» – 29%, а коалиция Макрона – 21%.

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    28 июня 2024, 11:42 • Новости дня
    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США

    Американист Межуев: Демпартия США столкнулась с катастрофой

    Межуев: Дебаты Байдена и Трампа стали катастрофой для Демпартии США
    @ John Bazemore/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Действующий президент США Джо Байден плохо показал себя на дебатах. Он постоянно путался в словах и менял темы. Тем не менее Демократическая партия, по которой сильно ударил провал выступления главы государства, вероятно, не сможет его заменить, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее в США состоялись дебаты кандидатов в президенты.

    «С содержательной точки зрения эти дебаты нельзя назвать образцом ораторского искусства. Кандидаты постоянно обвиняли друг друга в тотальной некомпетентности, преступлениях, а также в предательстве. Все это выглядело несерьезно», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Трамп говорил много верных слов, однако не стеснялся идти и на откровенную ложь. Думаю, как только он увидел, в каком состоянии на мероприятие пришел Байден, понял, что у него имеется карт-бланш на любые высказывания. На лице у действующего лидера США было написано, что он не способен не то что управлять страной, но и достойно отвечать на критику оппонента», – отмечает собеседник.

    «В частности, первая часть выступления Байдена выглядела как полная каша. Он постоянно путался в словах и менял темы, например, сначала рассказывал об абортах, а потом сразу перешел к миграции. Также он утопал в странных фразах о том, что один из его сыновей погиб в Ираке, хотя на самом деле тот скончался от рака. Ситуация немного улучшилась, когда американский лидер перешел к обвинениям в сторону Трампа, который оправдывался достаточно общими словами», – подчеркивает он.

    «Тем не менее можно с уверенностью сказать, что Трамп, как человек, находящийся в хорошем физическом и ментальном состоянии, победил в дебатах. Это признают в американской прессе. Ветер начал дуть в его сторону. Если раньше казалось, что звезда экс-президента закатилась, то сейчас уже вся элита США начинает выстраиваться вокруг бывшего главы государства», – акцентирует эксперт.

    «После дебатов ситуация усложнилась не только для Байдена, но и для Демократической партии. Фракция столкнулась с настоящей катастрофой. Если раньше действующего президента можно было относительно безболезненно снять с гонки, сославшись на его плохое самочувствие, то сейчас это сделать достаточно сложно», – поясняет он.

    «Если от Байдена откажутся, то это станет колоссальной имиджевой потерей для демократов. Получается, что партия врала о состоянии действующего президента. Кроме того, он победил в праймериз, поэтому даже юридически убрать его очень сложно. Такое возможно только если он сам согласится отдать свои голоса, полученные на предварительном голосовании, например, Камале Харрис», – резюмировал Межуев.

    Ранее в США прошли предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена. Мероприятие транслировалось телеканалом CNN, причем впервые встреча кандидатов на пост президента Штатов прошла без зрителей в зале. Конкуренты обсудили широкий спектр вопросов, касавшихся как политической, так и экономической жизни страны.

    В ходе дебатов Дональд Трамп назвал дату вывода американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США. По его мнению, именно Джо Байден виновен в утрате Вашингтоном международного престижа. Он отметил, что Штаты уподобились «стране третьего мира». Его оппонент, однако, подчеркнул, что при его администрации впервые за все десятилетие «где-либо» не гибли американские солдаты.

    При этом оба участника часто переходили к личным оскорблениям. Так, Трамп назвал конкурента «преступником», «плохим и слабым палестинцем» и «маньчжурским кандидатом». Он также напомнил общественности о сыне Байдена, которого считает «бывшим уголовником очень высокого уровня», которого ждет «еще не один судебный приговор».

    В свою очередь, представитель Демократической партии назвал республиканца «неудачником и лузером», а также сравнил его с бродячим котом. Под конец мероприятия Джо Байден заметно устал – он не сумел закончить последнее предложение по вопросу иммиграции. На этом фоне Трамп заявил о собственном превосходном физическом состоянии и посоветовал конкуренту пройти тест на умственные способности.

    Две трети зрителей трансляции в итоговом голосовании, призванном определить победителя, отдали предпочтение кандидату от Республиканской партии. На этом фоне ряд американских экспертов отметили, что демократы совершили политическое самоубийство. Выражаются глубокие сомнения по поводу возможности достижения Байденом победы на выборах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги прошедших в США дебатов кандидатов на пост президента страны.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


    Коментарии (14)
    28 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.

    По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и Трампа, и еще «много стоит на кону», передает ТАСС.

    Также своим мнением относительно выступления Байдена поделился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, теледебаты заставили усомниться в том, что президент Байден принимает решения, касающиеся жизни страны.

    Кеннеди отметил, что Байден не управляет государством, а все решения в Белом доме принимают неизвестные люди, которые «дергают его за ниточки».

    Напомним, накануне на митинге в Северной Каролине Байден назвал Трампа угрозой для США.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


    Коментарии (3)
    28 июня 2024, 11:53 • Новости дня
    Американские СМИ сказали, как демократы могут заменить Байдена на выборах

    Politico: Демпартию США может спасти лишь отказ Байдена от участия в выборах

    Американские СМИ сказали, как демократы могут заменить Байдена на выборах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен отказаться от участия в предвыборной гонке, пишет Politico.

    У Демпартии США есть способ заменить провалившегося на дебатах Байдена, а для этого необходимо, чтобы Байден сам отказался от участия в гонке, отмечает газета Politico.

    Издание подчеркивает, что в данный момент демократы уверены в необходимости замены действующего главы государства. Известно, что подобный способ смещения президента не применялся десятилетиями.

    Напомним, демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Трампом. После этого представители Демпартии США перешли к обсуждению темы, которая раньше считалась запретной.

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    29 июня 2024, 10:32 • Новости дня
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    CNN: Иностранные дипломаты оказались шокированы выступлением Байдена на дебатах
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Иностранные дипломаты, представляющие страны Европы, Азии и Ближнего Востока, были шокированы и обеспокоены выступлением президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, сообщает канал CNN, ссылаясь на анонимные источники из дипмиссий.

    Согласно данным телеканала, иностранные дипломаты выразили потрясение и обеспокоенность, высказывая опасения о возможных последствиях для ключевых выборов в США, которые могут повлиять на статус-кво во внешней политике в случае повторного избрания Трампа, передает РИА «Новости».

    Выступление Байдена вызвало резонанс по всему миру, отмечает CNN. Один из европейских дипломатов назвал это «плохой ночью для Байдена», в то время как другой отметил, что ему было сложно воспринимать речь американского лидера.

    Арабский дипломат сказал, что «Трамп съел его заживо», а азиатский дипломат признался, что был ошарашен и не мог поверить своим глазам. Первые дебаты политиков прошли в ночь на пятницу, и, как сообщает CNN, Демократическую партию охватила паника после выступления нынешнего президента.

    Съезд демократов запланирован на август, где кандидатом на пост президента будет выдвинут Байден, однако партия может изменить свою позицию и выбрать другого кандидата. Ранее газета Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена.


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    28 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    В Париже не успели очистить Сену для проведения олимпийских соревнований

    Организаторы Олимпиады в Париже до сих пор не успели очистить Сену для проведения соревнований

    В Париже не успели очистить Сену для проведения олимпийских соревнований
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Уровень загрязнения Сены все еще не соответствует стандартам, необходимым для проведения соревнований по плаванию во время Олимпийских игр в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

    По данным СМИ, качество воды в реке за месяц до начала Олимпиады не удовлетворяет требованиям для проведения плавательных соревнований, передает ТАСС.

    Эксперты отмечают, что дожди и высокая температура затруднили процесс очистки воды. Председатель оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге считает, что власти смогут определить возможность проведения соревнований в реке не ранее середины июля.

    Ранее мэр Парижа Анн Идальго обещала окунуться в воды Сены 23 июня, чтобы продемонстрировать, что вода в реке пригодна для проведения соревнований во время Олимпийских игр. Однако она отложила это событие до после досрочных парламентских выборов. Идальго подтвердила, что окунется в реку до начала Олимпиады.

    Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов окунуться в воды Сены, чтобы продемонстрировать их чистоту, выступая на церемонии открытия Олимпийской деревни.


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    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

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    29 июня 2024, 02:45 • Новости дня
    Украину встревожили дебаты Байдена с Трампом

    Вице-премьер Украины Стефанишина выразила обеспокоенность содержанием дебатов Байдена с Трампом

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила обеспокоенность тем, что «Украина имела такое значение в дебатах» между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

    Стефанишина встревожена, что Украина оказывается в роли «заложника определенных предвыборных эмоций». При этом другие западные страны также оглядываются на США, передает ТАСС.

    Задержку с предоставлением помощи Киеву в Конгрессе США, результаты выборов в европейских странах, отношения с Венгрией Стефанишина назвала «комплексным опытом». По ее словам, разрабатываются меры, которые должны стать для Украины «щитом», они не позволят «просто так за 24 часа без Украины договориться с кем-либо про Украину».

    Напомним, 27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке.

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