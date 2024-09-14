Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.80 комментариев
ВС России уничтожили инфраструктуру аэродрома и базу катеров спецназа ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены аэродромная инфраструктура, места базирования катеров сил спецопераций ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того они поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника.
С начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 ЗРК, 18133 танка и других бронемашин, 1454 боевые машины РСЗО, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.