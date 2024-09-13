Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.