Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России
Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.
Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».
Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».
Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.
Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.