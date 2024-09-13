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Постпред России в Вене указал Западу на «деликатное предупреждение» Путина
Постпред России в Вене Ульянов посоветовал странам Запада не игнорировать «деликатное предупреждение» со стороны Путина
Президент России Владимир Путин сделал «деликатное, но строгое» предупреждение в связи с возможным применением Украиной западных вооружений большой дальности для ударов вглубь российской территории, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов в Telegram заявил, что Путин озвучил «очень серьезное предупреждение». «Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», – подчеркнул постпред.
Напомним, Путин отметил, что наносить удары современными западными высокоточными системами большой дальности украинская армия сама не в состоянии. Поэтому использование таких систем будет означать прямое участие стран НАТО в боевых действиях на Украине, сказал он.
«Это будет означать, что страны НАТО – США, европейские страны – воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – заявил Путин.