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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

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    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    10 сентября 2024, 03:14 • Новости дня

    Беспилотники ВСУ сбиты в трех районах Липецкой области

    Артамонов: Беспилотники ВСУ сбиты в трех районах Липецкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    В результате атаки БПЛА  жертв и пострадавших нет, на месте падения обломков работают спецслужбы, следует из сообщения в Telegram-канале Артамонова.

    Ранее ПВО уничтожила в Раменском два летевших на Москву беспилотника.

    9 сентября 2024, 12:04 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии

    Политолог Дзермант: Группировка Польши и Украины у границ Белоруссии – это половина всей белорусской армии

    Эксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия». Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал сообщения Совбеза Белоруссии о скоплении сил ВСУ и ВС Польши у границы.

    «Минск, говоря об украинской и польской группировках, опирается на разведданные. Сведения, на мой взгляд, достоверны и объективны. Численность находившихся там солдат ВСУ в июле была выше, но в результате военно-политических действий, принятых белорусской стороной, в Киеве решили часть войск отвести. Тем не менее обстановка остается напряженной», – сказал белорусский политолог Алексей Дзермант.

    По словам эксперта, совместная группировка Польши и Украины вблизи границ – это чуть меньше половины всей белорусской армии. «Более того, они размещают там и ударное, и наступательное оружие, – добавил он. – Угроза становится все существенней. Мы должны реагировать и отвечать на действия противника, чтобы не пропустить возможный удар».

    «На этом фоне в первую очередь следует сооружать линии обороны. Во-вторых, необходимо создавать новые оперативно-тактические соединения – и это уже происходит. Речь, в частности, о новой части пограничников. В-третьих, важно выстраивать стратегию белорусской армии, подтягивать к границе войска, а также приводить в боевую готовность ракетное вооружение», – перечислил спикер.

    Кроме того, как считает Дзермант, Минск станет тесно взаимодействовать с Москвой по вопросу возможного реагирования. «Таким образом, с одной стороны, мы готовимся к самому худшему, но с другой – понимаем, что от наших слаженных и спокойных действий будет зависеть ситуация в регионе», – акцентировал он.

    При этом, по мнению политолога, Киев и Варшава продолжат курс на эскалацию. Впрочем, добавил собеседник, многое будет зависеть от ситуации в зоне СВО. «Если перед ВСУ поставят цель оттянуть российскую армию в сторону Белоруссии, то возможны провокации на границе. Если же польские власти почувствуют, что украинские войска терпят поражение, то риски для них возрастут, и они вряд ли станут участвовать в конфликте», – рассуждает эксперт.

    Однако украинское руководство – при неблагоприятном для них раскладе – может пойти на «безумные действия», допускает он. «Речь в этом случае пойдет о вовлечении в конфликт близлежащих стран. Ключевой вопрос – где это произойдет: в Приднестровье или в Белоруссии», – заключил Дзермант.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что вблизи украинско-белорусской границы находятся военные ВСУ численностью около 14 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Польше «под предлогом усиления ее охраны» развернута группировка численностью до 17 тыс. человек, «в том числе восемь тысяч непосредственно у рубежей».

    «Все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Киева, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», – сказал Вольфович.

    Он подчеркнул, что белорусская группировка в приграничных районах «в разы меньше» той, которая находится на Украине. По его словам, она насчитывает четыре тысячи военнослужащих. На этом фоне Вольфович сообщил, что Минск развернул дополнительные соединения и воинские части на границе с Украиной. По его словам, эти меры были приняты «для адекватного реагирования на складывающуюся обстановку».

    Ранее в небе Белоруссии в очередной раз были сбиты БПЛА. Власти страны не раскрыли «владельца» беспилотников, однако напряженность, наблюдаемая на границе с Украиной в последние несколько месяцев, указывает на то, что дрон мог принадлежать ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего офису Зеленского нужна эскалация в отношениях с Минском и какова ее конечная цель.

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    9 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коллективный Запад пытается навязать Москве переговоры по Украине, чтобы не допустить обвал фронта и остановить продвижение ВС России вперед, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Он отметил, что заявления о переговорах от западных лидеров вполне логичны. Запад видит, как у ВСУ сыплется фронт, его нужно фиксировать, иначе Киев потеряет куда большие территории, а продвижение ВС России на запад будет куда ощутимее, передает его слова РИА «Новости».

    «Им нужен любой формат, чтобы водить нас за нос и не допустить обвала фронта», – сказал Рогов.

    Западу сейчас нечего предложить ВСУ для удержания фронта, отметил он. При этом Рогов считает, что переговоры могут быть только о капитуляции режима Зеленского, но сейчас Россию ждет колоссальное давление и попытка навязать диалог.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что наступил момент начать переговоры по Украине.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    ВС России выбили украинские войска из Красногоровки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска оставили свои позиции в Красногоровке. Об этом сообщили силовые структуры ДНР.

    «Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций. ВСУ в городе нет», – передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее сообщалось, что украинские подразделения могли попасть в окружение на Покровском направлении.


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    9 сентября 2024, 09:59 • Новости дня
    Киев не нашел желающих служить в «Украинском легионе»

    Dzienik Gazeta Prawna: Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

    Как сообщает издание, в ходе визита в Варшаву в июле президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «Украинского легиона», который должен был быть собран из добровольцев из числа постоянно проживающих в Польше и других европейских странах украинцев и обучаться в Войске польском, передает ТАСС.

    Там добавили, что спустя два месяца Киев так и не начал набирать добровольцев.

    По словам замглавы польского Минобороны Павла Залевского, Варшава «готова была начать обучение 1 августа», однако за набор рекрутов отвечают украинские дипломатические и консульские учреждения на территории страны.

    Ранее стало известно, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

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    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

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    9 сентября 2024, 20:40 • Новости дня
    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти по «Дружбе» через Украину в Венгрию и Словакию

    Венгерский концерн MOL заключил соглашения о транзите нефти через Украину
    @ REUTERS/Mohammed Ameen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгерская компания MOL Group подписала соглашения для бесперебойной транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию и Словакию, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление концерна.

    Согласно заключенным договоренностям, с 9 сентября поставляемые через Украину объемы нефти на границе Белоруссии и Украины становятся собственностью MOL Group., пишет Bloomberg. Новые соглашения полностью соответствуют всем действующим санкциям, подчеркнули в компании.

    В конце августа венгерский концерн MOL заявил о готовности производить транзит нефти через Украину. При этом глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш отмечал, что новая схема транзита может оказаться более дорогостоящей и рискованной.

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    9 сентября 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    Российские войска освободили Мемрик в ДНР
    @ Кадр из видео

    Подразделения группировки «Центр» освободили Мемрик в Донецкой народной республике (ДНР), также нанеся поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны около Калиново, Михайловки, Розовки в ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм самоходная артустановка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Между тем подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Золотой Нивой, Октябрем в ДНР и Новодаровкой в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, отчитались в Минобороны.

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    9 сентября 2024, 20:56 • Новости дня
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    Российские военные захватили американский броневик MaxxPro
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения в ходе спецоперации обнаружили и захватили бронеавтомобиль американского производства MaxxPro, который находился в распоряжении украинских формирований, сообщил военнослужащий с позывным «Шахтер».

    Как указал военнослужащий, российские беспилотники обнаружили броневик во время разведывательной операции. По его словам, украинские военные пытались его использовать, однако точный артиллерийский огонь вынудил их покинуть машину. «Наши артиллеристы поразили цели в непосредственной близости от броневика, что заставило противника отступить. После этого мы без боя эвакуировали трофей», – рассказал «Шахтер», передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley.

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    9 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    Ганчев рассказал о боях за освобождение Волчанска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска оттесняют вооруженные силы Украины (ВСУ) все дальше на Сватовско-Купянском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, ВС России продвигаются по левому берегу реки Оскол вглубь позиций украинских войск, передает ТАСС.

    Он также сообщил о тяжелых боях за освобождение Волчанска и позиционных боях на севере Харьковской области. «На севере Харьковской области идут позиционные бои. В частности, это касается и города Волчанска, где продолжаются тяжелые бои за освобождение», – сказал Ганчев.

    Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ около Волчанска, Глубокого и Старицы.

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    9 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Главком ВСУ отказался называть причину потери F-16

    Главком ВСУ отказался называть причину потери F-16 до завершения расследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался комментировать информацию о том, что Киев потерял первый истребитель F-16, потому что его по ошибке уничтожила ракета украинского же комплекса ПВО Patriot.

    Как сказал Сырский, отвечая на соответствующий вопрос канала CNN, он не может комментировать то, относительно чего еще нет результата, передает ТАСС.

    Сырский отметил, что проводится расследование крушения самолета, для чего создана специальная комиссия министерства обороны, результаты работы которой не будут скрывать. Он добавил, что уничтоженный F-16 участвовал в попытке отражения удара 26 августа, когда и был сбит.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16. По его словам, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.

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    9 сентября 2024, 04:58 • Новости дня
    Новый глава МИД Украины решил снять с поста временного поверенного в Грузии

    Глава МИД Украины Сибига объявил о намерении снять Харишина с поста временного поверенного в делах страны в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Михаила Харишина снимут с поста временного поверенного в делах Украины в Грузии из-за «полного непонимания» им нынешних реалий, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

    Сибига сообщил, что внес представление «о прекращении долгосрочной командировки временного поверенного в Грузии». В качестве причины такого решения указано «полное непонимание» Харишиным «реалий дипломатии воюющего государства», передает ТАСС.

    Кроме того, Сибига решил уволить замглавы МИД Ирину Боровец. Он сообщил, что у ведомства «будет новая структура», планируется «пересмотрены штатные расписания посольств».

    Сибига рассказал, что на совещании с послами и генконсулами Украины «указал на новый ритм, энергию и подходы» в работе министерства.

    Напомним, Харишин возложил на Тбилиси ответственность за срыв процесса восстановления отношений на уровне послов. Киев отказался выдавать разыскиваемых грузинской стороной и работающих в силовых структурах Украины бывших генпрокурора Зураба Адеишвили и замминистра МВД Георгия Лордкипанидзе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил Украине первой пересмотреть недружественную политику по отношению к его стране.

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    9 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска отразили три атаки ВСУ на Курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, сорваны попытки атак украинских войск в направлении Малой Локни, Коренева, Кремяного и Мартыновки.

    Потери ВСУ составили до 25 человек убитыми и ранеными, три бронемашины, в том числе «Макс Про».

    «Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», – говорится в сообщении в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    Авиацией, артиллерией и активными действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, Борок, Вишневки, Внезапного, Гуева, Казачьей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Обуховки, Свердликова и Снагости.

    Авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад теробороны ВСУ в районах Белополья, Беловод, Бояро-Лежачей, Басовки, Глухова, Кондратовки, Локни, Свессы, Владимировки, Первомайского, Сум, Юнаковки и Ямполя.

    Противник за сутки потерял до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 машины пехоты, 74 БТР, 635 бронемашин, 371 автомобиль, 85 арторудий, 24 РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

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    9 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Сергей Лавров заявил, что Запад не стремится к честным переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в нежелании вести честные переговоры по украинскому вопросу. Об этом он заявил по итогам заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить о нанесении нам стратегического поражения на поле боя», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    По словам министра, мирная инициатива президента Украины Владимира Зеленского является ультиматумом и не может служить основой для конструктивного диалога.

    Ранее глава российского МИД заявил, что атаки ВСУ на Курскую область свидетельствуют об «агонии киевского режима».

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    9 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
    ВС России уничтожили БМП Bradley ВСУ в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили в Харьковской области украинскую боевую машину пехоты Bradley, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, разведка группировки войск «Север» обнаружила движение боевой машины пехоты Bradley в Харьковской области, передает ТАСС. В результате прямого попадания FPV-дрона БМП боевиков ВСУ была уничтожена, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

    Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения БМП Bradley в Курской области.

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    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

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    Европа готовит Украину к следующей войне

    Миллиарды евро вложит Европа сразу в несколько транспортно-логистических проектов, которые реализуются на Украине прямо сейчас. Эти деньги уйдут в том числе на то, чтобы на целом ряде участков переделать российскую железнодорожную колею на европейский формат. Цель этих, казалось бы, чисто мирных проектов – далеко не только бизнес. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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