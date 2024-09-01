Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.16 комментариев
В ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, в районе 357-го километра трассы М-12 «Восток» у города Пашинский водитель минивэна въехал в отбойник, не справившись с управлением. Он добавил, что в результате аварии погибли шесть человек.
Напомним, 10 августа в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области пострадали 18 человек.