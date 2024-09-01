В ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области погибли шесть человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, в районе 357-го километра трассы М-12 «Восток» у города Пашинский водитель минивэна въехал в отбойник, не справившись с управлением. Он добавил, что в результате аварии погибли шесть человек.

Напомним, 10 августа в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области пострадали 18 человек.