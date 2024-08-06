ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования

Пленный ВСУ рассказал, как его «белый билет» просто выбросили

Пленный Хавтура: В ТЦК выбросили мой «белый билет» и признали годным

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, он шел на работу, когда его задержали сотрудники ТЦК, которые начали угрожать, что если он не поедет с ними, вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат, передает РИА «Новости».

Хавтура сказал, что у него был «белый билет», но его просто выбросили и сказали: «Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить». По его словам, на Украине берут служить «всех подряд», в том числе эпилептиков. Сотрудники украинского военкомата трое суток удерживали его, а потом отправили в воинскую часть в Николаевской области, где он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое «пушечное мясо».

В победу в ВСУ Хавтура не верит, поскольку «воевать просто некому», «мужиков берут уже под 60 лет» и инвалидов третьей группы. По его словам, на передовой невозможно даже выйти в туалет из-за обстрелов. Хавтура рассказал, что он вместе с тремя сослуживцами сидел в окопе до тех пор, пока в окоп не ворвались военнослужащие группировки ВС России «Север» и не начали кричать: «Выходите, сдавайтесь!»

«Их автоматы были направлены в нашу сторону. Мы просто вышли и сказали: «Сдаемся!» Нас было четверо. Вылезли из той норки и сдались в плен. Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели, сигарет дали. К нам ваши ребята отнеслись по-человечески», – рассказал Хавтура.

Ранее украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.