Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.2 комментария
ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожены РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.
С начала спецоперации уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотников, 561 ЗРК, 16 776 танков и других бронемашин, 1396 машин РСЗО, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.