  • Новость часаВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Деколонизация» – это про кого угодно, но точно не про Россию

    Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

    29 комментариев
    6 августа 2024, 13:38 • Новости дня

    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования

    ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, уничтожены РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, нанесено поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотник.

    С начала спецоперации уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 235 беспилотников, 561 ЗРК, 16 776 танков и других бронемашин, 1396 машин РСЗО, 12 904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24 419 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    5 августа 2024, 22:27 • Новости дня
    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин

    Рябков: Киев готовил провокацию на параде в День ВМФ в Петербурге, где присутствовали Путин и Белоусов

    Звонок Белоусова сорвал провокацию Киева на параде в День ВМФ в Петербурге, где был Путин
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Операция Киева, которую удалось предотвратить после телефонных переговоров министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина, со стопроцентной гарантией ввергла бы Россию и США в неуправляемую конфликтную фазу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Он дал понять, что инцидент был связан с парадом в Петербурге на День ВМФ, на котором присутствовал президент России.

    Замминистра назвал готовившуюся провокацию «очень тревожным» эпизодом, который планировался в привязке «к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им». «Проехали, слава Богу, то есть сигнал нашего военного руководства и министра обороны американскому коллеге, видимо, возымел действие», – с облегчением заметил Рябков в интервью Ольге Скабеевой.

    «Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен российской стороной до Вашингтона, – и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, – дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», – заявил Рябков. 

    На прямой вопрос Скабеевой, готовилось ли что-то на параде, Рябков ответил дипломатично: «Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями». А саму ситуацию, которую удалось избежать, назвал  «безумием».

    Напомним, в конце июля замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину. России и США тогда удалось предотвратить неуправляемую эскалацию в отношениях. Газета ВЗГЛЯД писала, как работает «телефонная дипломатия» между Москвой и Вашингтоном и к каким джентльменским соглашениям она приводит.

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    5 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    Экс-представитель НАТО в Москве заявил о поражении Украины

    Экс-представитель НАТО в Москве Табах заявил о поражении Украины

    Экс-представитель НАТО в Москве заявил о поражении Украины
    @ UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина уже потерпела поражение в конфликте и будет вынуждена вести переговоры с Россией на ее условиях, заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

    По его мнению, Запад, осознав бесперспективность продолжения конфликта, окажет давление на Киев и заставит его сесть за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    «Чья вина – будем потом разбираться, но проиграли вы, и у вас нет выхода. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры», – сказал Табах в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka, обращаясь к украинцам.

    Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.

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    6 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Парижа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложенная Парижем формула урегулирования украинского конфликта не учитывает законные интересы России и значительной части украинского населения, в частности русскоязычных граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя интервью посла Франции в России Пьера Леви, в котором он подчеркнул необходимость возврата к соблюдению международного права и Устава ООН, Захарова отметила, что французская сторона умалчивает о серьезных проблемах на Украине, таких как разгул неонацизма, репрессии против оппозиции и ущемление прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в «посреднической» формуле Парижа просто не находится», – указала дипломат.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «конкуренции мирных планов» по Украине.

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    5 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении личного состава ВСУ у вокзала в Сумах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Склад с боекомплектом и личный состав ВСУ, включая иностранных наемников, уничтожены в районе железнодорожного вокзала в городе Сумы на Украине, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, около часа дня два прилета накрыли склад и военных, передает РИА «Новости».

    «Местные жители пишут: «У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе», – сообщил он, добавив, что на месте у очевидцев берут подписки о неразглашении.

    Ранее ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.

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    5 августа 2024, 19:59 • Новости дня
    В Николаевской области уничтожен пункт дислокации боевиков «Правого сектора»

    Tекст: Кристина Коваленко

    Пункт дислокации боевиков «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная на территории России) был поражен в районе населенного пункта Степовое Николаевской области.

    Об этом сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев, отметив большое количество уничтоженных боевиков, передает ТАСС.

    Также в Николаевской области на полигоне Широкий Лан было поражено место дислокации штатных подразделений ВСУ. В пункте проходили обучение около 10 тыс. человек. «Прилетело не по располагам мобиков. По располагам старослужащих», – сказал Лебедев.

    Ранее сообщалось об ударе по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

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    6 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов

    NYT: Бойцы ВСУ сдали позиции за считаные дни из-за бессмысленных приказов

    ВСУ сдали позиции под Торецком из-за бессмысленных приказов
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики 41-й мехбригады ВСУ, переброшенные под Торецк прямо перед наступлением российских войск, оказались не готовы воевать из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов начальства, сообщает New York Times со ссылкой на заявления украинских военных.

    Как пишет New York Times, солдаты 24-й бригады ВСУ в мае 2024 года предупреждали командование, что ВС России готовятся наступать на Торецк, а уже июне 41-я бригада выдвинулась туда из Часова Яра, и уже через два дня после завершения ротации они были атакованы, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, так как не ориентируется на местности, командира бригады также критиковали за долгие раздумья на меняющуюся обстановку и неясные приказы.

    Замкомандира 206-го батальона территориальной обороны Роман Куляк заявил, что как командир бригады, так и генштаб несут ответственность за то, что «позиции, удерживавшиеся годами, пали за считаные дни».

    New York Times пишет, что 41-я бригада опубликовала заявление, в котором говорится, что она «возмущена этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования подразделения и бойцов».

    Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка.

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    6 августа 2024, 08:31 • Новости дня
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие
    СМИ: В Киевской области атаковано оборонное предприятие
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Бровары Киевской области подверглось атаке оборонное предприятие, расположенное неподалеку от местного торгового центра, пишут СМИ.

    Видео, на котором, предположительно, запечатлен момент прилета по объекту, опубликовал Telegram-канал Shot, передает Ura.Ru.

    «Сообщается, что атаковано оборонное предприятие в районе ТЦ «Терминал», – говорится в подписи к ролику.

    Ранее российские войска нанесли 33 удара высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

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    5 августа 2024, 18:45 • Новости дня
    МИД Украины отрекся от сотрудничества с джихадистами в Мали

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский МИД охарактеризовал решение Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной как поспешное и недальновидное, заявив об отсутствии сотрудничества Киева с антиправительствеными джихадистами.

    «Украина, безусловно, соблюдает нормы международного права, а также принципы суверенитета и территориальной целостности других государств и категорически отвергает обвинения переходного правительства Мали в поддержке международного терроризма», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское ведомство.

    В ведомстве также отметили, что Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений, «не проведя должного анализа фактов и обстоятельств» и не предоставив доказательства своих обвинений. В частности, в Киеве отвергли свою причастность к недавнему нападению на бойцов ЧВК «Вагнер».

    Сенегальское издание Senenews сообщало, ссылаясь на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на территории Мавритании. После этого правительство Мали приняло решение разорвать дипломатические связи с Украиной.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о дипломатической неудаче Украины в африканском регионе, где сразу три страны выразили крайнее неудовольствие заявлениями киевского режима.

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    6 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как его «белый билет» просто выбросили

    Пленный Хавтура: В ТЦК выбросили мой «белый билет» и признали годным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки «Север» на Харьковском направлении, рассказал, как его заставили служить, несмотря на наличие «белого билета».

    По его словам, он шел на работу, когда его задержали сотрудники ТЦК, которые начали угрожать, что если он не поедет с ними, вызовут полицию и оштрафуют, повяжут, но все равно придется поехать в военкомат, передает РИА «Новости».

    Хавтура сказал, что у него был «белый билет», но его просто выбросили и сказали: «Война сейчас. Ты годен. Все равно пойдешь служить». По его словам, на Украине берут служить «всех подряд», в том числе эпилептиков. Сотрудники украинского военкомата трое суток удерживали его, а потом отправили в воинскую часть в Николаевской области, где он пробыл недолго, так как ВСУ нужно было новое «пушечное мясо».

    В победу в ВСУ Хавтура не верит, поскольку «воевать просто некому», «мужиков берут уже под 60 лет» и инвалидов третьей группы. По его словам, на передовой невозможно даже выйти в туалет из-за обстрелов. Хавтура рассказал, что он вместе с тремя сослуживцами сидел в окопе до тех пор, пока в окоп не ворвались военнослужащие группировки ВС России «Север» и не начали кричать: «Выходите, сдавайтесь!»

    «Их автоматы были направлены в нашу сторону. Мы просто вышли и сказали: «Сдаемся!» Нас было четверо. Вылезли из той норки и сдались в плен. Нам дали воду, покушать, покурить. Мы перебежали поле к вам в тыл. Пацаны нас тоже накормили. Мы душ, баньку приняли. Переодели, сигарет дали. К нам ваши ребята отнеслись по-человечески», – рассказал Хавтура.

    Ранее украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.

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    6 августа 2024, 08:06 • Новости дня
    Times: Буданов с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке
    Times: Буданов с прошлого года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Африке
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) с 2023 года хотел организовать нападение на участников группы «Вагнер» на территории Мали, утверждает газета Times.

    По данным Times, об этом свидетельствуют «просочившиеся документы агентства национальной безопасности США», передает РИА «Новости».

    Ранее украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной.

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    6 августа 2024, 09:59 • Новости дня
    В ВСУ заявили о невозможности возврата Крыма

    Михайлова: Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие

    В ВСУ заявили о невозможности возврата Крыма
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крым не удастся вернуть в ближайшее десятилетие, заявила руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова в интервью LIGA.net.

    По ее словам, вернуть Крым невозможно и сейчас, и в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости».

    Михайлова добавила, что победой в войне будет не возвращение Крыма, а «преимущество над противником».

    Ранее экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Запад не смог помочь Киеву захватить Крым, несмотря на тщательную подготовку с использованием самых современных военных симуляторов.

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    6 августа 2024, 09:41 • Новости дня
    Зеленский заявил о намерении создать в этом году основу для окончания конфликта
    Зеленский заявил о намерении создать в этом году основу для окончания конфликта
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание базы для завершения конфликта с Россией является неизменной целью Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    В своем обращении Зеленский сказал, что Киев планирует до конца этого года подготовить «реальную основу для справедливого окончания конфликта», передает телеканал «360».

    Ранее Зеленский обещал подготовить план действий по достижению мира на Украине.

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    5 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    На Украине выявлен новый штамм коронавируса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый штамм коронавируса обнаружен на Украине, сообщил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

    По его словам, в июле 2024 года на Украине были зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT, при этом три случая субварианта коронавируса обнаружили на прошлой неделе: два – в Киеве, один – в Ивано-Франковской области, передает ТАСС.

    Как отметил Кузин, заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни. В Минздраве указали, что новый штамм не имеет оценки опасности, но во Всемирной организации здравоохранения считают, что его нужно мониторить на уровне каждой страны.

    Ранее начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что документы, которые обнаружили в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона.

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    5 августа 2024, 21:38 • Новости дня
    Минобороны решило разрешить бойцам СВО проходить реабилитацию вместе с женами
    Минобороны решило разрешить бойцам СВО проходить реабилитацию вместе с женами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил разработать нормативно-правовой акт, разрешающий женам военнослужащих по контракту проживать со своими мужьями во время их медицинской реабилитации, сообщает Минобороны РФ.

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным председатель Совфеда Валентина Матвиенко упомянула о реабилитационных центрах для участников спецоперации. Бойцы выразили желание проводить там время вместе с семьей, передает ТАСС.

    Президент в ответ отметил, что жены бойцов СВО являются лучшими специалистами в области психологии и могут помогать им в реабилитации.

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    6 августа 2024, 12:23 • Новости дня
    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками

    Сапер: ВСУ переходят на самодельные мины с умными датчиками из-за нехватки боеприпасов

    Стало известно о переходе ВСУ на самодельные мины с умными датчиками
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ все чаще используют самодельную взрывчатку с недорогими датчиками для коптеров и умных домов на фоне нехватки армейских мин. Саперы армии России изучают нововведения противника и учат новобранцев не попадаться на уловки противника, сообщил инструктор-сапер с позывным Гном.

    По его словам, в приоритете изучения саперов разные платы управления и взрыватели, особое внимание уделяется «сюрпризам», которые могут стоять с платами управления и переделаны под разные датчики, передает ТАСС.

    Гном рассказал, что в ВСУ это развито из-за нехватки массовых инженерных боеприпасов, украинцы вынуждены мастерить разного рода СВУ и ставить на взрыватели по принципу плат управления.

    По словам инструктора, эти датчики встречаются в системах умных домов и даже в подъездах многоквартирных зданий – чтобы зажигать свет, при этом на поле боя саперы им находят различное применение. Гном добавил, что за год число подобных умных ловушек у ВСУ выросло «на 1000%».

    Он добавил, что армейские мины тоже модифицируются датчиками управления под различные задачи. На полигонах в ЛНР с новобранцами и бойцами на переподготовке внимательно изучают возможные ловушки.

    Ранее боец с позывным Монтана рассказал о заминированном ВСУ зайце.

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