Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе
Гроза с ливнем и порывистым ветром, скорость которого может достигать 15 м/с, в ближайшие часы ожидается в Москве, сообщает столичная мэрия, призывая граждан к осторожности во время непогоды.
Как говорится в сообщении, в ближайшие часы в Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, порывы ветра могут достигать 15 м/с, выпадет до 14 мм осадков, передает ТАСС. При этом непогода сохранится до 21.00 мск.
Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями, около торговых палаток, автобусных остановок и навесов и желательно спуститься в метро, подземный переход или зайти в любое ближайшее здание.