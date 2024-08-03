Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.11 комментариев
Сийярто обвинил ЕС в запрете транзита нефти через Украину
Сийярто: Запрет транзита российской нефти через Украину координировался из Брюсселя
Остановку Украиной транзита нефти из России координировали из Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, то, что запрет транзита нефти через Украину координировался из ЕС, подтверждают события и переговоры последних дней. Сийярто предположил, что «кто-то в Евросоюзе» запретил транзит российской нефти, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокировка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию не нарушает соглашение об ассоциации с ЕС.
В МИД России назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти