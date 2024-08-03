Сийярто обвинил ЕС в запрете транзита нефти через Украину

Сийярто: Запрет транзита российской нефти через Украину координировался из Брюсселя

Tекст: Вера Басилая

По его словам, то, что запрет транзита нефти через Украину координировался из ЕС, подтверждают события и переговоры последних дней. Сийярто предположил, что «кто-то в Евросоюзе» запретил транзит российской нефти, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокировка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию не нарушает соглашение об ассоциации с ЕС.

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