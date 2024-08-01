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Шмыгаль назвал манипулятивной позицию Венгрии и Словакии по транзиту нефти
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что блокировка поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» не нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция Венгрии и Словакии является политически мотивированной.
Об этом он заявил после проведения переговоров с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает ТАСС.
«Я сообщил, что введенные Украиной санкции не противоречат соглашению об ассоциации с ЕС, а реакция со стороны Словакии и Венгрии является крайне политизированной и манипулятивной», – написал премьер в своем Telegram-канале.
Кроме того, Шмыгаль вновь подчеркнул, что «Украина всегда открыта для конструктивного сотрудничества с государствами – членами ЕС, особенно с Венгрией и Словакией», добавив, что «настоящую угрозу этим странам представляет Россия».
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.