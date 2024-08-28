Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Минобороны: Группировку в Курской области снабдили новыми приборами разведки
Военнослужащих в Курской области обеспечили дополнительными приборами разведки и наблюдения, сообщило Минобороны.
Оперштаб Курской области направил 39 запросов по оснащению, 24 из них уже решены, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в группировку поставили дополнительные приборы разведки и наблюдения. Новых запросов не поступало.
Оперштабы Белгородской и Брянской областей также не формировали новых запросов.