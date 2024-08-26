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Экс-посол: Визит Моди в Киев не означает, что Индия отворачивается от России
Экс-посол Индии в России Малхотра: Визит Моди в Киев не означает, что Нью-Дели отворачивается от Москвы
На Западе ошибаются, полагая, что недавняя поездка индийского премьер-министра Нарендры Моди на Украину является сигналом того, что Индия отворачивается от России, заявил индийский дипломат, бывший посол в Москве и экс-председатель Консультативного комитета Совета ООН по правам человека Аджай Малхотра.
Малхотра подчеркнул, что отношения Нью-Дели с Москвой и Киевом «с самого начала находились на совершенно разных уровнях», передает ТАСС.
«Наша дружба с Россией имеет давнюю историю, а наше партнерство с ней является стратегическим и глубоко укорененным. В отношении Украины это гораздо менее очевидно», – отметил дипломат.
Контакты Индии с Украиной особенно актуальны, так как Нью-Дели «последовательно поддерживает мир и диалог для разрешения украинского кризиса», заявил Малхотра. Кроме того, Индия, как и многие другие страны, столкнулась с рядом проблем, спровоцированных в том числе конфликтом на Украине, поэтому индийская сторона обсуждала вопросы его мирного урегулирования.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения.