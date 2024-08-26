Экс-посол: Визит Моди в Киев не означает, что Индия отворачивается от России

Экс-посол Индии в России Малхотра: Визит Моди в Киев не означает, что Нью-Дели отворачивается от Москвы

Tекст: Валерия Городецкая

Малхотра подчеркнул, что отношения Нью-Дели с Москвой и Киевом «с самого начала находились на совершенно разных уровнях», передает ТАСС.

«Наша дружба с Россией имеет давнюю историю, а наше партнерство с ней является стратегическим и глубоко укорененным. В отношении Украины это гораздо менее очевидно», – отметил дипломат.

Контакты Индии с Украиной особенно актуальны, так как Нью-Дели «последовательно поддерживает мир и диалог для разрешения украинского кризиса», заявил Малхотра. Кроме того, Индия, как и многие другие страны, столкнулась с рядом проблем, спровоцированных в том числе конфликтом на Украине, поэтому индийская сторона обсуждала вопросы его мирного урегулирования.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения.