На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
Моди в Киеве призвал стороны украинского конфликта к диалогу
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита на Украину призвал стороны конфликта не тратить время и перейти к диалогу для его завершения, пишет Reuters.
«Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... Обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта», – пишет Reuters со ссылкой на слова индийского премьера, передает РИА «Новости».
Моди отметил, что прибыл в Киев с посланием о мире. Он подчеркнул, что украинский конфликт можно закончить только дипломатическим путем.
По данным издания Hindu, в ходе визита на Украину Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.
Напомним, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.