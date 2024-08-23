Моди в Киеве призвал стороны украинского конфликта к диалогу

Tекст: Валерия Городецкая

«Нужно двигаться в направлении диалога, не тратя времени... Обе стороны должны сесть вместе и найти путь выхода из конфликта», – пишет Reuters со ссылкой на слова индийского премьера, передает РИА «Новости».

Моди отметил, что прибыл в Киев с посланием о мире. Он подчеркнул, что украинский конфликт можно закончить только дипломатическим путем.

По данным издания Hindu, в ходе визита на Украину Моди и глава киевского режима Владимир Зеленский заключили четыре соглашения о сотрудничестве в сферах гуманитарной помощи, сельского хозяйства, культуры и медицины.

Напомним, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году.