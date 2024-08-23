Премьер Индии прибыл на Украину

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным канала, программа визита Моди в Киев засекречена, известно лишь, что индийский премьер пробудет в столице Украины несколько часов, передает ТАСС.

По данным NDTV, Моди приехал в Киев на поезде из Польши, где встречался с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском.

Ранее Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским.