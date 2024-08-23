23 августа отмечается годовщина окончания Битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.0 комментариев
Премьер Индии прибыл на Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году, сообщил индийский телеканал NDTV.
По данным канала, программа визита Моди в Киев засекречена, известно лишь, что индийский премьер пробудет в столице Украины несколько часов, передает ТАСС.
По данным NDTV, Моди приехал в Киев на поезде из Польши, где встречался с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском.
Ранее Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским.