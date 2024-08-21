Премьер-министр Индии Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

Tекст: Александра Юдина

Моди выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Кроме того, индийский премьер отметил, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

Касательно вопроса, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским собственный мирный план, дипломат не стал отвечать.

При этом он подчеркнул, что Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон.

Ранее издание Bloomberg заверило, что Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.