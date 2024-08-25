Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, части группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 45-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, отразив пять контратак штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ, 1-й и 4-й бригад нацгвардии и 12-й бригады специального назначения «Азов», передает ТАСС. Там добавили, что ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, боевую бронированную машину «Козак» и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две 155-мм гаубицы М777 и М198 , 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 п три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и Kvertus. Также уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 111-й, 129-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии, уничтожив свыше 500 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, были отражены семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии, потери ВСУ составили два танка, девять автомобилей, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, уточнили в МО РФ.

В военном ведомстве сообщили также, что части группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады и 48-го штурмового батальона теробороны, также были отражены две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ.

По данным МО , за сутки противник потерял до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 5 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 2 станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD.

Тем временем подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты ВСУ, уничтожив до 630 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевую бронированную машину и 17 автомобилей=.

В ведомстве добавили, что были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, восемь гаубиц, 105-миллиметровое орудие М119 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих.