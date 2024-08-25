Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении

Москалькова раскрыла подробности обмена пленными между Россией и Украиной

Tекст: Кристина Цыцура

«Несмотря на то, что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», – заявила омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она отметила, что представители омбудсмена ежедневно поддерживали связь с родственниками солдат и сотрудничали с Международным Комитетом Красного Креста.

Большинство вернувшихся в рамках обмена солдат-срочников попали в плен ВСУ в Курской области, уточнила Москалькова.



Обмен пленными по формуле «115 на 115» между Россией и Украиной состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, откуда позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации.