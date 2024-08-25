Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Минобороны назвало потери ВСУ на Курском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 5,8 тысячи военных на Курском направлении
ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли свыше 5,8 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России.
Как говорится в сообщении, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,8 тыс. военнослужащих, 31 БМП, 72 танка, 58 БТР, 177 автомобилей, 383 боевых бронированных машины, 37 артиллерийских орудий, передает РИА «Новости».
В Минобороны добавили, что также ВСУ потеряли 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять ЗРК, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.