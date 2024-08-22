Малькевич: Российский флаг стал символом освобождения Донбасса и Новороссии

Tекст: Олег Исайченко

«Российский триколор – символ единства нашей страны, ее независимости, мощи и величия. Сегодня этот флаг приобрел еще большее значение. Он служит напоминанием о том, что вместе мы способны преодолеть даже самые сложные препятствия. С началом СВО под его знаменем в бой уходят тысячи защитников государства», – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества.

«Что важно, триколор вызывает теплые чувства не только у солдат, находящихся на передовой, но и у тех, кто отдает долг Родине в тылу. Многие волонтеры по зову сердца едут помогать пострадавшим в Курскую область. Другие – организовывают поставки вещей первой необходимости на фронт», – отмечает собеседник.

«В этом смысле за последние два года мы по-настоящему пробудились как страна-цивилизация. Наш народ в единое целое связывают крепкие узы, разрушить которые не сможет ни один противник. Особенно символично то, что предатели за это время перешли под другие знамена. Потеря невелика – наше общество очищается и перерождается», – подчеркивает эксперт.

«Сегодня мы отдаем честь в том числе и ценностям, которые отражает государственный флаг. Его цвета воплощают стремление к миру, уважение к чувству долга, верности, а также силу народа. Кроме того, он является и символом долгой истории страны», – акцентирует он.

«Так совпало, что этот праздник я встречаю в Луганске. Здесь эту дату встречают с особым трепетом. Для жителей Донбасса и Новороссии триколор стал олицетворением освобождения, возвращения к родным корням. Но и для иностранцев наш флаг многое значит», – указывает собеседник.

«Государства Глобального Юга видят в нем символ формирования нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости и взаимоуважения. При этом триколор означает и самопожертвование, то есть готовность многое отдать во имя блага ближнего и величия Родины», – заключил Малькевич.

Напомним, 22 августа отмечается день Государственного флага России. Этот праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Традиционно во всех регионах страны проходят масштабные празднования с концертами, флешмобами, автопробегами и фестивалями.

Так, у стен Музея Победы в День Государственного флага около тысячи военнослужащих, ветеранов, волонтеров развернули триколор площадью более 1 тыс. кв. метров. В акции также приняли участие конкурсанты фестиваля Союзного государства «Творчество юных» и дети из клуба «Лето Побед».

День Государственного флага России отметят и в филиалах Музея Победы – музее Г.О.Р.А., Красногорском, Ржевском, музее Г. К. Жукова в Калужской области. Там пройдут тематические экскурсии и мастер-классы для детей. Различные мероприятия состоятся во всех регионах нашей страны. Так, например, в Кировской области, столица которой в этом году отмечает свое 650-летие, 22 августа организовано более 100 событий в честь государственного праздника.