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    22 августа 2024, 14:58 • Новости дня

    Малькевич: Российский флаг стал символом освобождения Донбасса и Новороссии

    Малькевич: Российский флаг стал символом освобождения Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российский триколор объединяет в себе большое количество символов: это и знак долгой истории, и олицетворение ценностей, и обозначение народного единства. Этот флаг многое значит и для иностранцев. Миллионы людей видят в нем знамя борьбы за справедливый мировой порядок, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Напомним, 22 августа отмечается день Государственного флага России.

    «Российский триколор – символ единства нашей страны, ее независимости, мощи и величия. Сегодня этот флаг приобрел еще большее значение. Он служит напоминанием о том, что вместе мы способны преодолеть даже самые сложные препятствия. С началом СВО под его знаменем в бой уходят тысячи защитников государства», – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества.

    «Что важно, триколор вызывает теплые чувства не только у солдат, находящихся на передовой, но и у тех, кто отдает долг Родине в тылу. Многие волонтеры по зову сердца едут помогать пострадавшим в Курскую область. Другие – организовывают поставки вещей первой необходимости на фронт», – отмечает собеседник.

    «В этом смысле за последние два года мы по-настоящему пробудились как страна-цивилизация. Наш народ в единое целое связывают крепкие узы, разрушить которые не сможет ни один противник. Особенно символично то, что предатели за это время перешли под другие знамена. Потеря невелика – наше общество очищается и перерождается», – подчеркивает эксперт.

    «Сегодня мы отдаем честь в том числе и ценностям, которые отражает государственный флаг. Его цвета воплощают стремление к миру, уважение к чувству долга, верности, а также силу народа. Кроме того, он является и символом долгой истории страны», – акцентирует он.

    «Так совпало, что этот праздник я встречаю в Луганске. Здесь эту дату встречают с особым трепетом. Для жителей Донбасса и Новороссии триколор стал олицетворением освобождения, возвращения к родным корням. Но и для иностранцев наш флаг многое значит», – указывает собеседник.

    «Государства Глобального Юга видят в нем символ формирования нового мирового порядка, основанного на принципах справедливости и взаимоуважения. При этом триколор означает и самопожертвование, то есть готовность многое отдать во имя блага ближнего и величия Родины», – заключил Малькевич.

    Напомним, 22 августа отмечается день Государственного флага России. Этот праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1994 году. Традиционно во всех регионах страны проходят масштабные празднования с концертами, флешмобами, автопробегами и фестивалями.

    Так, у стен Музея Победы в День Государственного флага около тысячи военнослужащих, ветеранов, волонтеров развернули триколор площадью более 1 тыс. кв. метров. В акции также приняли участие конкурсанты фестиваля Союзного государства «Творчество юных» и дети из клуба «Лето Побед».

    День Государственного флага России отметят и в филиалах Музея Победы – музее Г.О.Р.А., Красногорском, Ржевском, музее Г. К. Жукова в Калужской области. Там пройдут тематические экскурсии и мастер-классы для детей. Различные мероприятия состоятся во всех регионах нашей страны. Так, например, в Кировской области, столица которой в этом году отмечает свое 650-летие, 22 августа организовано более 100 событий в честь государственного праздника.

    21 августа 2024, 16:08 • Новости дня
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    Ozon и «Авито» присоединились к помощи пострадавшим жителям Курской области
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие российские интернет-сервисы, такие как Ozon, «Авито» и Wildberries, присоединились к оказанию помощи пострадавшим в результате атак ВСУ жителям Курской области.

    Так, «Авито» разработал специальный сервис для быстрого поиска временного жилья для пострадавших, передает РИА «Новости».

    Пользователи платформы смогут разместить объявления о бесплатном предоставлении жилья, а для тех, кто ищет временное пристанище, будет создан специальный раздел, объявления в котором будут отмечены значком #яПомогаю. Кроме того, сервис поможет пострадавшим найти работу в разных регионах.

    В свою очередь Ozon предоставил пострадавшим 3 тыс. бонусных рублей для покупки товаров на особой витрине на маркетплейсе. Также пользователи могут приобрести специальные сертификаты номиналом 500 рублей, средства от которых будут направлены пострадавшим жителям Курской области.

    Маркетплейс Wildberries организовал сбор гуманитарной помощи, включая теплые вещи, постельные принадлежности и продукты питания. Компания также предоставила пострадавшим ряд льгот, таких как бесплатное продление срока хранения товаров и возможность приостановить работу пунктов выдачи заказов.

    Ранее сотрудники МЧС доставили 12 тонн гуманитарной помощи жителям Курчатова в Курской области.

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    22 августа 2024, 07:26 • Новости дня
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    На аэродроме в Волгоградской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ
    @ ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Волгоградской области сообщают о пожаре на аэродроме в Мариновке после атаки украинских беспилотников.

    По словам жителей, красное зарево видно в стороне аэропорта, видны огромные клубы дыма, исходящие с места происшествия, передает Ura.ru.

    Отмечается, что кроме аэропорта также горит поле рядом с ним.

    Как отметил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Андрей Бочаров, ночью ПВО отразила атаку украинских дронов – часть аппаратов удалось уничтожить.

    В данный момент пожарно-спасательные службы приступили к тушению пожара на аэродроме.

    Ранее сообщалось, что на нефтебазе в городе Пролетарске Ростовской области, где с 18 августа продолжается пожар, прогремел новый взрыв.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    Коментарии (5)
    22 августа 2024, 08:20 • Новости дня
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    ВС России прорвали линию обороны ВСУ у Купянска
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ у Купянска Харьковской области, противник пытается стабилизировать линию фронта, но ему не хватает военных и техники, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВС России прорвали линию обороны ВСУ, что сильно ухудшило положение украинских войск в районе Песчаного, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что противник пытается стабилизировать фронт, но дефицит сил и средств негативно отражается на ситуации.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

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    22 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об уничтожении танка Abrams в Курской области

    Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие подбили в Курской области американский танк Abrams, а также десяток единиц техники ВСУ, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Обстановка на фронте под контролем, ВСУ активных действий не предпринимали, российские войска подбили с десяток разной техники и танк Abrams, а также несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Кроме того, уничтожено несколько пунктов управления ВСУ в Курской области, следует из видео в Telegram-канале Алаудинова.

    Ранее в Брянской области отразили нападение украинских диверсантов.

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    22 августа 2024, 08:52 • Новости дня
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    Черноморские морпехи уничтожили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом, сообщил представитель российского силового ведомства.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что укрепленные позиции были уничтожены вместе с пулеметным расчетом украинской армии.

    Ранее российские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области.

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    21 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    Белоусов поздравил Мариупольско-Хинганскую бригаду с освобождением Нью-Йорка
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.

    Профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство, военнослужащие бригады с честью выполняют задачи на самых сложных и ответственных направлениях, подчеркнул глава ведомства.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    Министр отметил, что военнослужащие проявляют массовый героизм и стойкость, они доказывают, что бригада по праву носит почетное наименование «гвардейская». Белоусов напомнил, что в Запорожской области и в ДНР благодаря действиям этой бригады освобожден 21 населенный пункт.

    Личный состав бригады отличает мужество и отвага, свыше 2,5 тыс. военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами, а трое являются Героями России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие возможности открывает освобождение Нью-Йорка в ДНР для Российской армии.

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    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

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    21 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    В Госдуме предложили ограничить заработок «беглых» артистов в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Государственной думы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ разрабатывает меры, ограничивающие возможность получения доходов «беглыми» артистами и писателями на своих произведениях в России.

    Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев в своем Telegram-канале, эти решения будут направлены на то, чтобы дополнительно ограничить возможность заработка покинувших страну артистов и писателей, которые продолжают «поливать грязью Россию», передает РИА «Новости».

    Ранее в Госдуме отреагировали на заявления артистов, выступающих против России.

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    22 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины

    ФСБ задержала в Крыму подготовленных к шпионажу трех агентов ГУР Украины

    ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ задержала в Керчи и Севастополе подготовленных к диверсиям и шпионажу трех агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    В ЦОС сообщили, что один из агентов, гражданин России, был задержан в Севастополе. Он прошел на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, передает ТАСС.

    При задержании в автомобиле «шпиона» было обнаружено взрывное устройство, аналогичное тому, что было использовано для минирования газопровода в Крыму в июле 2024 года.

    Также в Керчи задержали гражданина Молдавии, который сам вышел на связь с представителем спецслужб Украины. Он собирал и передавал данные о местах дислокации военной техники и позиций ПВО Российской армии, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов ВСУ.

    Кроме того, ФСБ задержала завербованного украинской разведкой жителя Севастополя, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов в Крыму, адреса высокопоставленных военнослужащих ВС России и данные об используемых ими автомобилях.

    Ранее ФСБ задержала вербовщика террористов из числа мигрантов в Хабаровском крае.

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    21 августа 2024, 17:35 • Новости дня
    В Мурманской области объявлена угроза атаки БПЛА

    Губернатор Чибис сообщил об угрозе атаки БПЛА в Мурманской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил глава региона Андрей Чибис.

    «На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника», – написал он в своем Telegram-канале.

    Чибис уточнил, что все меры по повышению безопасности уже приняты.

    В аэропортах Мурманска и Апатитов временно ограничили прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО уничтожила за ночь 45 украинских БПЛА над пятью регионами России.

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    22 августа 2024, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Межевое в ДНР
    Российские войска освободили Межевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Межевое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Дзержинска (Торецка), Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка отразила пять контратак 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    ВСУ в зоне ответственности «Центра» потеряли за сутки до 640 человек, две бронемашины «Казак», американскую гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20, четыре гаубицы Д-30 и американское орудие М119.

    Группировка «Восток» поразила скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 105-й и 127-й бригад теробороны у Водяного, Раздольного, Макаровки и Ровнополи в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 130 человек, восемь автомобилей и орудие Д-20.

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    21 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    Скончался народный артист России пианист Мунтян
    @ Потырнике Михаил,Щукин Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На 89-м году жизни умер народный артист России, советский и российский пианист Михаил Мунтян.

    О кончине музыканта сообщил народный артист СССР, дирижер и альтист Юрий Башмет, который с 1976 года являлся бессменным ансамблевым партнером Мунтяна, передает ТАСС.

    Михаил Мунтян родился в 1935 году, по окончании Института им. Гнесиных стал штатным пианистом Большого симфонического оркестра. Пианист давал концерты в лучших залах США, Европы, Канады, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии и Японии. Его репертуар состоял из композиций Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Дебюсси, Чайковского, Глинки, Шуберта и других.

    Некоторые из выпущенных Мунтяном компакт-дисков получили престижные европейские награды, такие как Shoc и Diapason d’Or. В 2003 году музыкант получил звание народного артиста России.

    В июле умер композитор и музыкальный глава московского театра «Ленком» Сергей Рудницкий.

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    22 августа 2024, 07:36 • Новости дня
    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    Богомаз: В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ

    В Брянской области отразили две атаки украинских ДРГ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Климовском районе Брянской области российские пограничники и военные успешно отразили две попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что бой произошел в районе населенного пункта Забрама. Российские силы, задействованные в охране границы, вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами и нанесли им значительный урон.

    Богомаз подчеркнул, что на данный момент ситуация в районе боестолкновения находится под контролем российских военных. Все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и поддержания общественного порядка приняты.

    По словам губернатора, украинская ДРГ состояла из более чем 200 человек.

    Ранее диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, была уничтожена.

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    21 августа 2024, 20:54 • Новости дня
    Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

    В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, два человека получили ранение. Всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим супругам оказывают медики, написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Еще одна женщина обратилась за помощью после обстрела села Новая Таволжанка, добавил Гладков.

    Также сообщается, что в селе Тишанка повреждена линия газоснабжения из-за удара беспилотника. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

    Кроме того, из-за разрыва боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа были разрушены крыши социального объекта и административного здания.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР 24 раза за сутки.

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    22 августа 2024, 07:49 • Новости дня
    СМИ: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

    Kyiv Independent: Киев планирует осенью начать подготовку к мирным переговорам

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское правительство планирует начать подготовку к мирным переговорам с российской стороной осенью, пишет Kyiv Independent.

    По словам близкого к Владимиру Зеленскому источника, Киев намерен подготовить почву для возможных мирных переговоров этой осенью, передает РИА «Новости».

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о сложной ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

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