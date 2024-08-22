Огромный флаг России развернули у Музея Победы

В акции также приняли участие конкурсанты фестиваля Союзного государства «Творчество юных» и дети из клуба «Лето Побед».

«Церемония развертывания флага уже стала традиционной, объединяя сотни людей. В этом году она проходит в десятый раз. Сам огромный триколор занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений» и хранится в нашем музее», – рассказали в Музее Победы.

В рамках праздничной церемонии также состоялась концертная программа, во время которой перед собравшимися выступил певец, победитель юбилейного 10-го сезона телешоу «Голос» на Первом канале Александр Волкодав. Оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России исполнил патриотические мелодии. Почетным гостем церемонии стал певец Shaman. Он исполнил песни «Моя Россия» и «Я русский».

Кроме того, в Музее Победы в этот день пройдет бесплатный концерт «Россия – это мы», который подготовили участники российской делегации фестиваля Союзного государства «Творчество юных». Ребята из регионов России представят лучшие творческие номера о родной стране.

День Государственного Флага России отметят и в филиалах Музея Победы – музее Г.О.Р.А., Красногорском, Ржевском, музее Г. К. Жукова в Калужской области. Там пройдут тематические экскурсии и мастер-классы для детей. Различные мероприятия состоятся во всех регионах нашей страны. Так, например, в Кировской области, столица которой в этом году отмечает свое 650-летие, 22 августа организовано более 100 событий в честь государственного праздника.