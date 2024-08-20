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    «Военную контрразведку нервируют телефоны в зоне СВО»
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    В России выявили острый дефицит акушеров-гинекологов и неонатологов
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    ВС России уничтожили до пяти центров управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
    В Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью
    Миллер: Газпром и азербайджанский Socar обсуждают работу в проекте «Север – Юг»
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    8 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    12 комментариев
    20 августа 2024, 02:20 • Новости дня

    Уголовное дело открыто против блогера-инцела Поднебесного

    Блогера-инцела Поднебесного заподозрили в действиях сексуального характера в отношении школьницы в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    В отношении 46-летнего блогера Алексея Поднебесного открыто уголовное дело, его подозревают в развратных действиях и действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщают СМИ.

    Поднебесного заподозрили в интимной связи с девочкой-подростком, которая готовится пойти в девятый класс. Скандал разразился на фоне публикации видео в соцсетях, пишет «Фонтанка».

    В интернет попали кадры, на которых мужчина трогает девочку за грудь и целует в губы, пишет 78.ru.

    Правоохранительные органы занялись данным инцидентом после многочисленных жалоб и поста Екатерины Мизулиной.

    Глава Лиги безопасного интернета отметила, что «пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления». Она решила обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку, передает РИА «Новости».

    Поднебесный сообщал, что был задержан. Обвинения в свой адрес он отрицает, пишет «Коммерсант».

    Поднебесный – лидер движения инцелов (людей, неспособных найти сексуального партнера) и автор так называемой теории вагинокапитализма, согласно которой женщины в современном обществе, благодаря «культу интимных отношений», получили огромную власть над мужчинами, что, по мнению блогера, ставит последних в ущемленное положение.

    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Кадыров ответил Маску

    Кадыров призвал Маска не обращать внимание на продажные СМИ

    Кадыров ответил Маску
    @ Александр Казаков/РИА Новости,Grzegorz Wajda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску не обращать внимания на продажные СМИ и отсталых людей после заявления бизнесмена о том, что он не дарил главе российского региона электрокар Tesla Cybertruck.

    «Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава Чечни призвал Маска и дальше работать над новыми изобретениями. Кадыров подчеркнул, что разработки Маска, в частности Starlink, помогают российским бойцам в зоне спецоперации на Украине.

    Ранее Кадыров заявил, что Маск подарил ему автомобиль Tesla Cybertruck, который будет направлен в зону СВО.

    Однако позже Маск опроверг, что передавал Кадырову машину, и заявил о лживости традиционных СМИ.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

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    19 августа 2024, 02:57 • Новости дня
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским войскам приходится платить «страшную цену» за вторжение в Курскую область, признал мэр Львова Андрей Садовой.

    Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.

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    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

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    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 08:43 • Новости дня
    Жительница курского села рассказала об иностранных наемниках
    Жительница курского села рассказала об иностранных наемниках
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала, как в село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши.

    Вместе с матерью Ирина неделю спасалась в погребе дома от обстрелов ВСУ и все это время они числились пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    По ее словам, в один из дней она вышла в огород и увидела там людей с оружием, говоривших на польском. Ирина рассказала, что потом узнала, что части нападавших состояли не только из украинцев, но и из поляков с французами, причем все они были «вооружены до зубов». По ее словам, ей удалось остаться незамеченной наемниками, потому что, если бы видели, пошли бы за ней.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы.

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    19 августа 2024, 03:31 • Новости дня
    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область

    Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе

    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область
    @ Ukrainian Presidentia/Pool /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область от отчаяния, вторжение вызвано неспособностью ВСУ остановить российское наступление в Донбассе, сообщили источники в украинских политических и военных кругах. Указывается, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому до вторжения грозила отставка.

    Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.

    Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.

    По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.

    Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.

    Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».

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    19 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные оркестры, участвующие в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента России Владимира Путина – «С чего начинается Родина», рассказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

    По его словам, вся страна прекрасно знает, что президент России Владимир Путин не просто любит, но и исполняет на фортепиано композицию «С чего начинается Родина», передает ТАСС.

    «На одном из правительственных мероприятий мы исполнили ее для президента, она не входила в официальную программу, но была готова к исполнению – рояль всегда должен быть в кустах», – отметил Гернец.

    Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова спел вместе с ними под гитару песню «14 минут до старта».

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    19 августа 2024, 11:55 • Новости дня
    Москвичей задержали в Петербурге за танцы под нацистские марши

    Полиция задержала в Петербурге троих москвичей за танцы под нацистские марши

    Полицейские задержали троих жителей Москвы за пьяную выходку на Васильевском острове: они станцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны, демонстрируя нацистские приветствия.

    Действия хулиганов были запечатлены на видео, которое оперативники обнаружили в Сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

    На указанной записи несколько молодых людей, выйдя ночью из салона каршерингового автомобиля, принялись танцевать под немецкие марши. Кроме того, они обнажались и показывали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии, передает ТАСС.

    В итоге полицейские установили, что ролик был снят 16 августа очевидцем у дома № 9 по 14-й линии Васильевского острова. «Личности «героев» видеоролика оперативно установили. Ими оказались трое молодых людей 2004 г. р., приехавшие в Петербург из Москвы. Вернуться в родной город им не удалось – они были задержаны на Московском вокзале и доставлены в полицию», – сообщили в пресс-службе.

    В отделении, куда их доставили для проведения процессуальных действий, задержанные заявили, что в содеянном раскаиваются, а свои поступки они попытались оправдать тем, что находились в состоянии сильного опьянения. В данный момент решается вопрос о привлечении их к ответственности.

    Полиция устанавливает местонахождение четвертого предполагаемого участника инцидента.

    Напомним, 19 июля в Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма.

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    19 августа 2024, 08:59 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной

    МИД: Россия адекватно ответит при попытке Польши перехватить российские ракеты над Украиной

    МИД: Россия ответит на попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

    По его словам, если Варшава решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых ВС России в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция Москвы будет адекватной и конкретной, передает РИА «Новости».

    Тяпкин добавил, что Россия неоднократно указывала на риски, которые несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне Украины.

    Дипломат пояснил: какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся, позиция Москыв хорошо известна и Варшаве, и НАТО.

    Тяпкин рассказал также, что против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул страну.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

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    России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ

    Россия, судя по всему, начала вывозить подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ – 2», который попал под жесткие санкции перед самым запуском в начале года. Трейдеры с интересом наблюдают, как газовозы подходят к заводу и уходят в западном направлении. Что это за суда, куда они идут и почему обойти санкции против СПГ будет в разы тяжелее, чем санкции против нефти? Подробности

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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

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    Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса

    «Сатанисты». Так представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Всеукраинский совет церквей после поддержки им мер по запрету канонической Украинской православной церкви за «связи с Россией». Очевидно, закон об этом будет принят в ближайшие дни. Как теперь быть православным верующим Украины? Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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