Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.6 комментариев
Уголовное дело открыто против блогера-инцела Поднебесного
Блогера-инцела Поднебесного заподозрили в действиях сексуального характера в отношении школьницы в Петербурге
В отношении 46-летнего блогера Алексея Поднебесного открыто уголовное дело, его подозревают в развратных действиях и действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщают СМИ.
Поднебесного заподозрили в интимной связи с девочкой-подростком, которая готовится пойти в девятый класс. Скандал разразился на фоне публикации видео в соцсетях, пишет «Фонтанка».
В интернет попали кадры, на которых мужчина трогает девочку за грудь и целует в губы, пишет 78.ru.
Правоохранительные органы занялись данным инцидентом после многочисленных жалоб и поста Екатерины Мизулиной.
Глава Лиги безопасного интернета отметила, что «пользователи соцсетей подозревают мужчину в совершении педофильского преступления». Она решила обратиться в Следственный комитет с просьбой провести проверку, передает РИА «Новости».
Поднебесный сообщал, что был задержан. Обвинения в свой адрес он отрицает, пишет «Коммерсант».
Поднебесный – лидер движения инцелов (людей, неспособных найти сексуального партнера) и автор так называемой теории вагинокапитализма, согласно которой женщины в современном обществе, благодаря «культу интимных отношений», получили огромную власть над мужчинами, что, по мнению блогера, ставит последних в ущемленное положение.