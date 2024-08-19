В МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области

  • Новость часаВСУ за сутки в Курской области потеряли более 330 военных и 27 единиц бронетехники
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    Как досрочно убрать Макрона
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    Военный дирижер назвал любимую песню Путина
    Стало известно о передислокации ВСУ на Курском направлении
    Российские войска освободили Артемово дзержинской агломерации
    Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным
    Лавров: Украинцы не смогли бы подорвать «Северные потоки» без США
    Боррель заявил о неспособности ЕС создать собственную армию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    19 августа 2024, 14:24 • Новости дня

    В МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Из девяти приграничных районов Курской области эвакуировали более 121 тыс. человек, из которых более 650 покинули опасные зоны за последние сутки, сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.

    «С начала эвакуации из девяти приграничных районов отселено более 121 тыс. человек. За прошедшие сутки более 650 человек покинули эти территории как самостоятельно, так и в организованных колоннах», – передает ТАСС его слова.

    Шаров добавил, что работа по эвакуации жителей и их размещению на безопасных территориях продолжается.

    Представитель МЧС добавил, что пиротехнические подразделения МЧС обезвредили около 130 взрывоопасных предметов в Курской области после обстрелов со стороны ВСУ. По словам Шарова, сводный пиротехнический отряд МЧС проводит обследование домов и прилегающих территорий в населенных пунктах Курской области, которые подверглись обстрелам.

    В регион доставили уже более 2,4 тыс. тонн гуманитарных грузов. За сутки в регион доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи, рассказали в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области из-за разрушенных мостов.


    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    18 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной

    Захарова опровергла информацию WP о срыве «тайных переговоров» из-за атаки на Курскую область

    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры между Москвой и Киевом.

    Комментируя публикацию в The Washington Post о том, что украинская атака на Курскую область сорвала «тайные переговоры» между Россией и Украиной, Захарова заявила, что это утверждение не соответствует действительности. «Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», ­– приводят ее слова в Telegram-канале ведомства.

    По ее мнению, угроза для таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, исходит исключительно от действий Вооруженных сил Украины и их западных спонсоров. Захарова отметила, что именно ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре, используя при этом западное вооружение.

    Она добавила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам, а даже наоборот, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы.

    Дипломат напомнила, что после выхода Киева из переговоров в апреле 2022 года контакты между сторонами свелись к гуманитарным вопросам. Несмотря на это, Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу, выдвигая конкретные предложения по мирному урегулированию конфликта. Однако киевский режим проигнорировал эти предложения и продолжил террористические действия, пояснила она.

    Захарова отметила, что атака на Курскую область является ярким примером того, как Киев отвечает на мирные инициативы России. Вместо того чтобы искать пути к мирному урегулированию, киевский режим выбирает путь насилия и разрушения, добавила она.

    «Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений», –­ уточнила она.

    Ранее источники The Washington Post сообщили, что Россия и Украина собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи. По информации WP, вторжение ВСУ в Курскую область сорвало «тайные переговоры» России и Украины.

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    18 августа 2024, 17:29 • Новости дня
    Стало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область

    ВСУ использовали новые канадские броневики Roshel Senator при атаке на Курскую область

    Стало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские военные использовали бронеавтомобили Roshel Senator, поставленные на Украину странами НАТО непосредственно перед вторжением в Курскую область, следует из документов, найденных российскими военными в захваченной технике.

    Российские военные, участвовавшие в отражении украинской диверсии в Курской области, обнаружили убедительные доказательства прямого участия западных стран в провокации. В документах, найденных в захваченной украинской технике, содержится информация о том, что канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, использованный 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, был поставлен на Украину непосредственно перед вторжением, передает РИА «Новости».

    Согласно техническому паспорту, броневик был поставлен на учет и прошел технический осмотр в конце июля 2024 года. Путевой лист свидетельствует о том, что машина была направлена на выполнение боевого задания за несколько дней до нападения. Это неопровержимо доказывает, что западные партнеры Украины снабжали киевский режим новейшей военной техникой, которая затем использовалась для террористических актов против мирного населения России.

    По данным путевого листа, бронемашина вышла на выполнение задачи в 17 часов 30 минут 7 августа 2024 года, при этом действителен выписанный украинским командованием документ по 16 августа 2024 года. Отмечается, что из документов, захваченных российскими морпехами, следует, что Roshel Senator был не только поставлен на Украину в 2024 году, но и произведен в этом году.

    Ранее бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев сообщил, что США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов

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    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

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    19 августа 2024, 02:57 • Новости дня
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским войскам приходится платить «страшную цену» за вторжение в Курскую область, признал мэр Львова Андрей Садовой.

    Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.

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    18 августа 2024, 15:23 • Новости дня
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Светлана Петренко, дочь пожилого мужчины, пропавшего в Курской области после того, как его дом подвергся нападению украинских военных, подтвердила информацию о нахождении отца в плену у ВСУ.

    По ее словам, на видеозаписи, попавшей в Сеть, отчетливо видно, как украинские солдаты издеваются над ее отцом. Петренко подчеркнула, что ее отец является гражданином России, однако на видеозаписи у него в руках старый украинский паспорт, который остался со времен проживания в Макеевке, передает РИА «Новости».

    «Он живой, да. Вчера было видео,­ они (ВСУ) снимали его на видео, он там, у них, это тоже 100 процентов», ­– сказала она.

    «Война началась на Украине в 2014 году, я забрала отца к себе из Макеевки, из Донбасса, и тогда у него был этот паспорт. Сейчас он гражданин России. Но у него дома валялся этот старый, никому не нужный паспорт. Там же видно, как они его заставляют, как он не хочет доставать. Просто они зашли в дом к нам, наверное, искали там чего-то и нашли этот старый паспорт», –­ сообщила Петренко.

    Накануне в Сети опубликовали новое видео, снятое украинским источником, на котором 74-летний житель Курской области Александр Григорьев, над которым издевались украинские боевики в касках СС, отвечает по-русски на вопросы украинского оператора.

    Ранее появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    18 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    В Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой

    Интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой на госканале Rai News24 возмутило итальянского политика Ди Марко

    В Италии возмутились интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Итальянский политик, основатель партии Riconquistare l'Italia Кристиан Ди Марко выразил возмущение тем, что на гостелеканале Rai News24 вышло интервью с украинским боевиком, на котором была надета кепка с нацистской символикой.

    Ди Марко, обращаясь в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) к гостелеканалу, попросил «оказать любезность» и не расходовать «государственные деньги на интервью с украинскими нацистами». «Мы были бы вам благодарны. Спасибо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС. «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – заявил ведущий телеканала LCI Тома Мисраки. Генерал Франсуа Шованси заявил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

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    18 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    В МАГАТЭ опровергли украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Ульянов указал на развенчанный МАГАТЭ украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Как отметил в Telegram Ульянов, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС. Ульянов назвал эти заявления смехотворными. Он подчеркнул, что «эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

    Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

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    19 августа 2024, 08:43 • Новости дня
    Жительница курского села рассказала об иностранных наемниках
    Жительница курского села рассказала об иностранных наемниках
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области Ирина Кириченко рассказала, как в село заходили иностранные наемники, в том числе из Франции и Польши.

    Вместе с матерью Ирина неделю спасалась в погребе дома от обстрелов ВСУ и все это время они числились пропавшими без вести, передает РИА «Новости».

    По ее словам, в один из дней она вышла в огород и увидела там людей с оружием, говоривших на польском. Ирина рассказала, что потом узнала, что части нападавших состояли не только из украинцев, но и из поляков с французами, причем все они были «вооружены до зубов». По ее словам, ей удалось остаться незамеченной наемниками, потому что, если бы видели, пошли бы за ней.

    Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы.

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    18 августа 2024, 18:40 • Новости дня
    Власти Украины призвали эвакуироваться жителей трех городов в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (украинское название Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

    Она обратилась к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта, призвав их эвакуироваться, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск) и Мирноград на подконтрольной ВСУ части ДНР.

    Ранее на Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску).

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

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    19 августа 2024, 03:31 • Новости дня
    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область

    Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе

    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область
    @ Ukrainian Presidentia/Pool /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область от отчаяния, вторжение вызвано неспособностью ВСУ остановить российское наступление в Донбассе, сообщили источники в украинских политических и военных кругах. Указывается, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому до вторжения грозила отставка.

    Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.

    Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.

    По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.

    Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.

    Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».

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    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

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    18 августа 2024, 23:45 • Новости дня
    Кадыров опубликовал видео разговора Алаудинова с пленными боевиками ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал записанное командиром спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майором Апти Алаудиновым видео разговора с украинскими военным, взятыми в плен в Курской области.

    Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».

    Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.

    На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».

    Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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