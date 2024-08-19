В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
В МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области
Из девяти приграничных районов Курской области эвакуировали более 121 тыс. человек, из которых более 650 покинули опасные зоны за последние сутки, сообщил на пресс-брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.
«С начала эвакуации из девяти приграничных районов отселено более 121 тыс. человек. За прошедшие сутки более 650 человек покинули эти территории как самостоятельно, так и в организованных колоннах», – передает ТАСС его слова.
Шаров добавил, что работа по эвакуации жителей и их размещению на безопасных территориях продолжается.
Представитель МЧС добавил, что пиротехнические подразделения МЧС обезвредили около 130 взрывоопасных предметов в Курской области после обстрелов со стороны ВСУ. По словам Шарова, сводный пиротехнический отряд МЧС проводит обследование домов и прилегающих территорий в населенных пунктах Курской области, которые подверглись обстрелам.
В регион доставили уже более 2,4 тыс. тонн гуманитарных грузов. За сутки в регион доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области из-за разрушенных мостов.