В МЧС сообщили об отселении более 121 тыс. человек из приграничья Курской области

Tекст: Кристина Цыцура

«С начала эвакуации из девяти приграничных районов отселено более 121 тыс. человек. За прошедшие сутки более 650 человек покинули эти территории как самостоятельно, так и в организованных колоннах», – передает ТАСС его слова.

Шаров добавил, что работа по эвакуации жителей и их размещению на безопасных территориях продолжается.

Представитель МЧС добавил, что пиротехнические подразделения МЧС обезвредили около 130 взрывоопасных предметов в Курской области после обстрелов со стороны ВСУ. По словам Шарова, сводный пиротехнический отряд МЧС проводит обследование домов и прилегающих территорий в населенных пунктах Курской области, которые подверглись обстрелам.

В регион доставили уже более 2,4 тыс. тонн гуманитарных грузов. За сутки в регион доставлено более 250 тонн гуманитарной помощи, рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что людей начали вывозить на лодках из приграничных районов Курской области из-за разрушенных мостов.





