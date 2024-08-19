Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.

Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.

По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.

Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.

Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».