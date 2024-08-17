  • Новость часаВ МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
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    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем Запад стравливает народы

    Нормой для англосаксов является «система противовесов» – когда их конкуренты непрерывно с кем-то воюют, приближая долгожданную минуту, когда серьезных противников не останется. Постоянно воюя чужими руками и на чужой территории, англосаксы по-детски страстно и горячо полюбили играть с геополитическими спичками.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

    5 комментариев
    17 августа 2024, 15:27 • Новости дня

    В МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия призывает «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима президента Украины Владимира Зеленского против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы уверены, что киевской власти не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны», – подчеркнула она посте, опубликованном в Telegram-канале.

    По словам Захаровой, Россия с тревогой наблюдает за «новыми шагами, поощряемыми западными кураторами, киевского режима, направленными на углубление религиозного раскола в Украине, который принимает все более уродливые формы».

    Она отметила, что после принятия Радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций» на государственном уровне целенаправленно предпринимаются усилия, чтобы поставить каноническую УПЦ вне закона, запретить ее и в дальнейшем ликвидировать.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.


    17 августа 2024, 05:08 • Новости дня
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    Морпехи разгромили бронированную колонну ВСУ в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области целиком уничтожили моторизованную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с натовской бронетехникой, сообщил офицер 810-й бригады морской пехоты ВС России с позывным «Ветер».

    В ходе скоротечного боя морпехи 810-й бригады полностью уничтожили мобильную группу ВСУ, которая двигалась по региону на натовской бронетехнике, сказал собеседник РИА «Новости».

    Ликвидированы два американских броневика HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелый американский броневик Cougar.

    Захвачены один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator. В ходе боя ликвидировано порядка 20 боевиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Также изъяты документы украинских военных – паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другое. Кроме того, найдено личное оружие производства НАТО, боекомплект, бронежилеты, противогазы, средства связи и РЭБ.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что ка Курском направлении в плен за два дня попали пять украинских военных, в том числе боевик нацбата «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

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    16 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    ВСУ планируют применить радиоактивные боеголовки для атаки на две АЭС в России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе атаки на атомные электростанции в Курчатове и в Энергодаре намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом, сообщил источник в силовом ведомстве.

    При атаке на Курскую АЭС в Курчатове и Запорожскую АЭС в Энергодаре ВСУ намереваются применить боеголовки с радиоактивным веществом, сообщили собеседники РИА «Новости».

    Они намереваются атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива, боеголовки уже завезли в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины.

    Между тем координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что атаку на обе АЭС курируют западные спецслужбы, в основном Британия.

    По его словам, в города Сумы и Запорожье съехалось множество западных журналистов на фоне подготовки киевским режимом атаки на станции.

    Также военкор Марат Хайруллин сообщил в своем Telegram-канале, что боеголовки доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах. Он предположил, что атака может быть предпринята во время попытки захода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск в Курской области.

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    17 августа 2024, 13:35 • Видео
    Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

    Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    16 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    Послу Италии заявлен протест из-за проникновения журналистов в Курскую область
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД, где ей выразили решительный протест из-за незаконного проникновения журналистов итальянской государственной телерадиокомпании RAI в Курскую область для освещения атаки ВСУ.

    «Итальянские корреспонденты грубо нарушили российское законодательство и основы журналистской этики, использовав свое пребывание на нашей территории для поддержки преступлений киевского режима», – говорится в заявлении министерства.

    Проникновение итальянских журналистов в Курскую область для освещения действий ВСУ рассматривается в рамках Уголовного кодекса, и компетентные органы устанавливают обстоятельства данного инцидента, добавили в дипведомстве.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в числе нападавших на Курскую область были носители английского, польского и французского языков.

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    16 августа 2024, 18:46 • Новости дня
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    СМИ: Сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России, который с помощью канистры с топливом поджег вражескую БМП-1 на Курском направлении, будет представлен к награде.

    Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot. По данным канала, российский боец с позывным «Армян» добровольно вызвался доехать до украинской БМП на гражданском автомобиле и поджечь ее. В этот момент в лесу неподалеку прятались шесть солдат ВСУ.

    Напомним, в Сети появилось видео, как российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом.

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    16 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска разрушили мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, что осложнило эвакуацию мирных жителей из соседних населенных пунктов.

    «Подтверждаем информацию, что противник нанес удар по мосту через Сейм. Часть Глушковского района сейчас отрезана от эвакуации наземным способом», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    По словам местных жителей, оказались отрезаны поселок Теткино, села Попово-Лежачи и Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Они также сообщают, что ударам со стороны ВСУ подвергается также мост в селе Званное.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов создал совет по безопасности приграничных территорий.

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    16 августа 2024, 17:34 • Новости дня
    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    Минобороны: Силы России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью

    ВС России дистанционно заминировали подступы к курскому приграничью
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженерные подразделения Вооруженных сил России дистанционно минируют местность в Сумской области с целью пресечения попыток украинских войск прорваться к границе Курской области, сообщило Минобороны.

    «Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS.

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    16 августа 2024, 18:55 • Новости дня
    Бывшего советника Шойгу уволили из Минобороны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывшего советника экс-министра обороны России Сергея Шойгу Андрея Ильницкого уволили из министерства.

    В агентстве ТАСС попросили Андрея Ильницкого прокомментировать вторжение ВСУ на территорию Курской области. В публикации его сначала подписали как военного эксперта, а затем указали, что он бывший советник министра обороны РФ, добавив, что он был уволен из военного ведомства.

    В ходе комментария бывший советник экс-министра обороны заявил, что стратегия Запада заключается в уничтожении России как независимого суверенного государства. Он добавил, что вторжение ВСУ в приграничные районы Курской области курирует тоже Запад. «Они просто сделали из Украины большой такой ЧВК», – добавил эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад, используя украинцев, ведет войну с Россией.

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    16 августа 2024, 15:48 • Новости дня
    Сотрудники Народного фронта погибли при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В приграничном районе Курской области украинский снаряд попал в автомобиль с сотрудниками и активистами Народного фронта, помогавшими вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

    В результате погибли два человека, один получил ранения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Погибшие – медик гуманитарной миссии Молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев с позывным «Чапай» и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов с позывным «Тюр».

    Осколочные ранения и ожоги получил замруководителя регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае, директор АНО «Цифровые технологии производительности» Федор Геращенко с позывным «Архангел».

    Ранее Народный фронт снабдил бойцов на Курском приграничье системами РЭБ и дронами.

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    17 августа 2024, 03:02 • Новости дня
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    Выданный в США Кара-Мурза похвалил ВСУ за вандализм в Судже
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публицист Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом), уехавший после обменного процесса в США, с одобрением высказался о сносе памятника Владимиру Ленину в городе Суджа в Курской области.

    Украинские боевики совершили в Судже акт вандализма – они снесли памятник Ленину. Фотографии со пустым постаментом опубликовала советница главы офиса украинского президента Дарья Заривная, передают «Аргументы и Факты».

    По мнению Кара-Мурзы, это было «красиво». «То, что сама Россия должна была сделать еще в 90-е, но так и не сделала», – написал он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской).

    Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин помиловал нескольких россиян и иностранцев, участвовавших в обмене заключенными с американской стороной, в их числе оказался и Владимир Кара-Мурза.

    Другой иностранный агент и аналитик нефтегазовых инвестиций Михаил Крутихин поиздевался над Курской областью в момент начала вторжения туда ВСУ.

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    17 августа 2024, 04:47 • Новости дня
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    Минобороны: Рядовой на танке решительной атакой обратил в бегство ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении поселка в зоне спецоперации рядовой Александр Полухин вместе с экипажем своего танка заставил украинских военных уйти со своих позиций, сообщило Минобороны России.

    Экипаж танка использовал колейный минный трал, чтобы проделать проход в минно-взрывном заграждении ВСУ на подступах к поселку, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Машина ворвалась в населенный пункт, экипаж под командованием Полухина с ходу поразил укрепленные огневые точки украинских военных, а затем прикрыл продвижение российских штурмовиков.

    Из-за действий танка ВСУ пришлось уйти с занимаемых позиций и сбежать, они бросили раненых на поле боя, а населенный пункт освободили.

    Ранее в приграничном районе Курской области украинские военные разбежались после ударов ракет с вертолетов Ка-52.

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    16 августа 2024, 22:00 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили два ЗРК Patriot в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепропетровской области уничтожены две американские пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщило Министерство обороны России.

    Разведка вскрыла позицию дивизиона ЗРК Patriot у поселка Желобок в Днепропетровской области, после этого по позиции ударил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», указало ведомство, передает ТАСС.

    Всего было уничтожено две установки Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    Ранее сообщалось, что «Искандер» уничтожил бомбардировщик Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

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    16 августа 2024, 23:58 • Новости дня
    В Харьковской области заявили, что пленные ВСУ раскрыли планы атаки Киева на АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию об атаке на две российские атомные электростанции сообщили украинские военнопленные, участвовавшие во вторжении в Курскую область, заявили в ВГА Харьковской области.

    Военнослужащие 82-й бригады ВСУ, которая участвовала в нападении на Курскую область, раскрыли данные об атаке на Запорожскую АЭС и АЭС в городе Курчатов в Курской области, сообщили в администрации РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ намереваются напасть на эти две атомные станции, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

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    16 августа 2024, 18:37 • Новости дня
    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

    СК: По факту издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области возбуждено дело о реабилитации нацизма

    СК завел дело после издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств украинских военнослужащих в касках СС над пожилым мужчиной в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.

    Дело возбуждено по статье о реабилитации нацизма, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В ГВСУ СК отметили, что в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ «в форме с элементами обмундирования немецких военнослужащих времен Второй мировой войны, имитируя немецкую речь и героизируя нацизм, негативно и пренебрежительно высказываются в адрес пожилого мужчины, проходящего мимо, а также в целом в отношении русских».

    Напомним, двое представителей ВСУ в касках СС сняли на видео издевательства над 74-летним пенсионером. Они называли его «русский Иван» и «руссише швайне» (русская свинья). Позже стало известно, что мужчина пропал. Дочь пенсионера рассказала, что семья разыскивает его с 7 августа.

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    16 августа 2024, 20:02 • Новости дня
    Российские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
    Российские военные уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр
    @ Максим Платонов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили бомбардировщик Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

    По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК «Искандер-М», передает ТАСС.


    «В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения», – сообщили в ведомстве.

    Ранее российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS в Сумской области.

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    16 августа 2024, 23:40 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение ЗРК Patriot в Днепропетровской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе Любимовки в Днепропетровской области уничтожены еще две установки американского ЗРК Patriot, сообщило Минобороны России.

    Средства разведки раскрыли позиции дивизиона зенитно-ракетных комплексов Patriot у поселка Любимовка, по ней расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар, уничтожено две установки, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также министерство приложило к публикации видеозапись с уничтожением иностранных ЗРК. Отмечается, что в ходе ракетного удара уничтожена и радиолокационная станция AN/MPQ-65.

    До этого ракеты «Искандеров» в Днепропетровской области уничтожили две другие установки ЗРК Patriot и немецкую ЗРК IRIS-T с личным составом в Сумской области.

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