Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.0 комментариев
В МИД России призвали мировое сообщество осудить войну Зеленского с УПЦ
Россия призывает «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима президента Украины Владимира Зеленского против Украинской православной церкви, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы уверены, что киевской власти не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны», – подчеркнула она посте, опубликованном в Telegram-канале.
По словам Захаровой, Россия с тревогой наблюдает за «новыми шагами, поощряемыми западными кураторами, киевского режима, направленными на углубление религиозного раскола в Украине, который принимает все более уродливые формы».
Она отметила, что после принятия Радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций» на государственном уровне целенаправленно предпринимаются усилия, чтобы поставить каноническую УПЦ вне закона, запретить ее и в дальнейшем ликвидировать.
Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.