Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.0 комментариев
Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект, который позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Об этом представители совета сообщили во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.
«Никакая организация, будь то религиозная или светская, с центром в России, не может действовать на территории Украины. Поэтому совет поддерживает законопроект правительства, инициированный президентом, направленный на предотвращение деятельности таких организаций в нашей стране», — говорится в заявлении.
Зеленский также отметил, что поддержка этой законодательной инициативы, которая якобы направлена на укрепление духовной независимости Украины, «очень важна».
Накануне депутаты Верховной Рады внесли последние изменения в законопроект, позволяющий запретить УПЦ. Он будет вынесен на голосование уже на следующей неделе.