Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ

Tекст: Кристина Цыцура

Об этом представители совета сообщили во время видеоконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Никакая организация, будь то религиозная или светская, с центром в России, не может действовать на территории Украины. Поэтому совет поддерживает законопроект правительства, инициированный президентом, направленный на предотвращение деятельности таких организаций в нашей стране», — говорится в заявлении.

Зеленский также отметил, что поддержка этой законодательной инициативы, которая якобы направлена на укрепление духовной независимости Украины, «очень важна».

Накануне депутаты Верховной Рады внесли последние изменения в законопроект, позволяющий запретить УПЦ. Он будет вынесен на голосование уже на следующей неделе.