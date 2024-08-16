Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Группировка «Центр» освободила за неделю три населенных пункта в ДНР
Минобороны: Группировка «Центр» освободила за неделю три населенных пункта в ДНР
За прошедшую неделю российские военные продолжили успешные наступательные действия, освободив три населенных пункта в ДНР и нанеся значительные потери украинским войскам, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что группировка войск «Центр» освободила населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка. Российские подразделения успешно отразили многочисленные контратаки противника и нанесли существенный урон живой силе и технике ВСУ.
Также российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям украинской техники, складам боеприпасов, а также по объектам военной инфраструктуры противника. В частности, были уничтожены несколько западных систем вооружения, включая танки Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Stryker, а также зенитные ракетные комплексы Patriot и «Бук-М1».
По данным оборонного ведомства, за неделю украинские войска потеряли более 14 тыс. военнослужащих, большое количество танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем и другой военной техники.
Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, трех штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 50 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.
В результате действий группировки «Центр» нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак подразделений противника.
За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два М1А1 Abrams производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.