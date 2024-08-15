  • Новость часаМинобороны: Вторжение ВСУ в Курскую область курирует Запад
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    Планы Киева о «зоне безопасности» в Курской области признали абсурдом
    Появилось видео издевательств солдат ВСУ над пенсионером в Курской области
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    Житель Курской области рассказал, как спасся от расстрела благодаря бабушке
    Ка-52 поразил ракетами скопление ВСУ в Курской области
    Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 2,5 га Курской области
    Российские войска очистили от ВСУ Крупец в Курской области
    Российские войска освободили Ивановку в ДНР
    Мошенники с Украины атаковали звонками замглавы российского МВД
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    15 августа 2024, 16:59 • Новости дня

    Гладков: Обстановка в приграничье Белгородской области крайне напряженная

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обстановка в приграничных районах Белгородской области крайне напряженная, ВСУ до сих пор осуществляют большое количество обстрелов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как написал Гладков в Telegram-канале, в регионе много раненых, много погибших, большое количество обстрелов, много разрушенного жилья – необходимость в дополнительной помощи очевидна для всех.

    «Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону», – написал Гладков.

    Ранее в четверг Гладков сообщал, что город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ, пострадали четыре мирных жителя.

    15 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Shaman выступил с концертом в Мариуполе

    Певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии

    Shaman выступил с концертом в Мариуполе
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный артист России певец Shaman выступил с концертом в Мариуполе в рамках тура по городам Новороссии.

    «Две композиции, которые сегодня будут исполнены, это песня «Мы» и песня «Мой бой», они как раз таки были созданы под впечатлением моих поездок на территорию Новороссии», – передает РИА «Новости» его слова.

    Певец заявил, что тур посвящен победе России. Также он поделился своими впечатлениями об изменениях в городе, которые произошли с момента его первого концерта.

    «Площадка, город радикально изменились... я, конечно, восхищен – и школы, и районы вообще новые, жилые новостройки, это все красиво выглядит, и город, конечно, за полтора года поменялся», – подчеркнул Shaman.

    Ранее Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

    Кроме того, в свете событий в Курской области в Сети появилась новая версия хита Shaman «Я курский».

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    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    15 августа 2024, 10:23 • Новости дня
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    Военкор Сладков объяснил введение режима КТО в соседних с Украиной областях
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим КТО (контртеррористической операции) позволяет ВС России применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов, сообщил военкор Александр Сладков.

    Как написал Сладков в своем Telegram-канале, солдаты ВСУ, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и, что особо опасно, в российскую военную форму, пытаясь вести диверсионную работу в серых зонах и даже в российском тылу.

    Военкор отметил, что именно режим КТО (контртеррористической операции) позволяет российским военным применить самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов.

    По словам Сладкова, режим КТО в курском варианте предусматривает единое руководство в противодействии диверсантам, создание отдельной группировки, в которую входят представители ФСБ, МВД, Росгвардии, МО, МЧС, и введение особых полномочий сотрудников спецслужб и словников. Военкор добавил, что все эти действия отработаны на практике в других регионах России, при реальной террористической опасности, и всегда имели положительный результат.

    «Вот и в случае борьбы с диверсантами в Курской области он уже есть, только о нем не сразу скажут. ЧК есть ЧК, и это правильно», – написал Сладков.

    Напомним, 10 августа режим КТО ввели в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.

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    15 августа 2024, 03:20 • Новости дня
    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow

    Times сообщила о попытках Британии уговорить союзников снять ограничения на использование ракет Storm Shadow Украиной

    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Великобритании уговаривает союзников снять ограничения на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов по России, пишет Times.

    Как сообщает Times, министры «за кулисами» уговаривают союзников разрешить Киеву применять Storm Shadow «внутри России». Times поясняет, что другие страны из-за угрозы «эскалации» выступают против свободного применения Украиной «оружия большой дальности», которым «теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням», передает РИА «Новости».

    Напомним, Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны сообщала, что Британия не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке в Курской области.

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    15 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    Марочко заявил об активизации авиации ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, жители Харьковской области за последние несколько суток несколько раз видели самолеты ВСУ, которые пролетали на удалении от административной границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Источники Марочко утверждают, что украинские вертолеты работают вблизи линии боевого соприкосновения, но авиация ВСУ пытается не входить в зону действия российских ПВО.

    Ранее над военным аэродромом ВСУ Коломыя в Ивано-Франковской области был замечен истребитель F-16.

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    14 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
    Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов пояснил в Telegram, что соответствующее решение принято региональным оперштабом. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, правоохранителей, военных, а также дружинников Курского центра «Патриот». «Прошу всех следовать рекомендациям», – заявил Смирнов.

    Напомним, МЧС России сообщило, что большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы.

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    15 августа 2024, 13:26 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт Леонков назвал сотрясанием воздуха заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области

    Военный эксперт объяснил заявление Киева о «зоне безопасности» в Курской области
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские военные в Курской области не успевают даже вырыть окоп, как их уничтожают. Элитные бригады противника несут потери. На этом фоне планы по созданию некой «зоны безопасности» следует рассматривать лишь как желание ВСУ закрепиться на российской территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Киеве заявили о намерении создать «зону безопасности» у границы.

    «Не так давно на Украине создали фейки о том, что ВС России якобы собираются атаковать Сумы. Это стало для противника объяснением, почему они подтянули к границе войска. На деле в их планы изначально входило вторжение на российскую территорию. Теперь, когда элитные бригады, задействованные в этой авантюре, несут потери, а цели так и не были достигнуты, в Киеве пытаются прикрыть свои действия якобы миротворческой миссией. Поэтому звучат заявления о намерении силами ВСУ открыть некие «гуманитарные коридоры», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    По его мнению, цель офиса Владимира Зеленского – отзеркалить операцию Российской армии по созданию «санитарной зоны» в Харьковской области. «Изначально задумка украинской провокации была иной, но сейчас на Украине решили все это переиграть. Уже и в ООН, кстати, попросили Россию предоставить доступ в Курскую область», – уточнил собеседник. На этом фоне создание «зоны безопасности» следует рассматривать также как попытку ВСУ закрепиться на российской территории.

    «Украинские военные не успевают вырыть окоп, как их уничтожают. Более того, ВС России выбили почти всю инженерную технику, а лопатами много не нароешь. В Донбассе ВСУ закатывали укрепрайоны в бетон, это позволяло им удерживать позиции. В Курской области такое невозможно: они все время под огневым воздействием. Поэтому противник пытается спрятаться в лесополосе, но их и там накрывают, действует спецназ. И повезло тем, кому удалось сдаться», – сказал аналитик.

    «Таким образом, планы Киева по созданию «безопасной зоны» – это сотрясание воздуха. Россия с этим не смирится, перед нашими военными стоит четкая задача – убрать противника, который находится на этом небольшом кусочке нашей российской земли. Более того, я думаю, что это мы еще создадим санитарную зону, но уже на территории Сумской области», – заключил Леонков.  

    Ранее министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что Киев планирует создать «зону безопасности» у границы. «С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», – приводит ее слова РБК.

    Верещук пояснила, что силами ВСУ планируется провести гуманитарные операции, открыть гуманитарных коридоры, а также допустить международные организации «с целью гуманитарного реагирования, а также мониторинга гуманитарной ситуации». Также министр заявила о намерении привлечь международные организации для поддержки инициативы.

    Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения противника в Курскую область.

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    14 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Оперштаб Курской области решил объявить обязательную эвакуацию всего Глушковского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram призвал жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и выполнять рекомендации силовых структур и местных властей. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, силовиков, а также дружинников.

    Напомним, ранее в среду Смирнов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково.

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    15 августа 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Ивановка в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Группировка также поразила формирования 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии у Торецка, Гродовки, Воздвиженки, Калиново, Новгородского, Миролюбовки и Нелеповки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, она отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 470 человек, американскую БМП Bradley, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, и гаубицу Д-30.

    Группировка «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях поразили живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты у Волчанска и Тихого в Харьковской области.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 60 человек, САУ «Пион», гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    Группировка «Запад» поразила формирования 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии у Невского, Червоной Дибровы, Макеевки и Стельмаховки в ЛНР.

    В зоне ответственности этой группировки украинская армия потеряла до 470 человек, три американских БТР М113, британскую буксируемую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила живую силу и технику 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Александро-Шультино, Ступочек, Часова Яра и Победы в ДНР.

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 650 человек, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, три гаубицы «Мста-Б», два американских орудия М119. Уничтожен склад боеприпасов.

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    15 августа 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ «оголили участок фронта» близ ж/д ветки у Новогродовки

    ВСУ «оголили участок фронта» близ ж/д ветки у Новогродовки на Покровском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные сдали позиции у железнодорожной ветки вблизи Новогродовки на Покровском направлении, «оголив» таким образом участок фронта, сообщают российские силовые структуры.

    «Противник возле ж/д ветки под Новогродовкой не выдержал, очень быстро ушел, тем самым оголив небольшой участок фронта в стратегически важном районе», – передает ТАСС информацию от представителя силовых структур.

    Отмечается, что ВСУ отошли в сторону села Николаевка, которое будут пытаться удержать.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

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    15 августа 2024, 05:52 • Новости дня
    Foreign Policy: США оказались в «неловком положении» из-за атаки ВСУ на Курскую область

    Foreign Policy заявил о «неловком положении» администрации Байдена из-за атаки ВСУ на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за атаки вооруженных сил Украины на Курскую область администрация президента США Джо Байдена оказалась в «неловком положении», заявил журнал Foreign Policy.

    Как заявил Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников, ситуация в Курской области «поставила администрацию в неловкое положение». Белый дом вынужден выражать поддержку действиям ВСУ, хотя в Вашингтоне испытывают «сомнения по поводу конечного результата», передает РИА «Новости».

    Foreign Policy отмечает, что нынешние и бывшие чиновники в США обеспокоены из-за отсутствия ясности относительно целей атаки. В США опасаются, что «Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    14 августа 2024, 23:35 • Новости дня
    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о непричастности США к «аспектам подготовки» атаки ВСУ на Курскую область

    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    При этом Жан-Пьер, «говоря в целом», заверила в готовности США продолжить оказывать Киеву помощь в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

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    14 августа 2024, 22:59 • Новости дня
    Пентагон и Киев обсудили «неотложные потребности Украины в военной сфере»

    Глава Минобороны Украины Умеров сообщил шефу Пентагона Остину «последние данные о динамике боевых действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова, обсуждались «неотложные потребности Украины в военной сфере», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что стороны рассмотрели «приоритеты» в оказании поддержки Украине, а также обсудили «осуществляемые Украиной операции». Кроме того, разговор шел о действиях союзников Киева, «направленных на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военной сфере». Умеров сообщил Остину «последние данные о динамике боевых действий», передает ТАСС.

    Напомним, Райдер сообщал, что администрация США продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки на Курскую область.

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