  • Новость часаКиев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
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    Киев выбрал для вторжения Курскую область по трем причинам
    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
    WSJ: Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков»
    Дотком: Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    Украинская дайвер открестилась от подрыва «Северных потоков»
    США опровергли участие в подготовке атаки ВСУ на Курскую область
    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow
    Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ничего не понятно, надо опираться на факты

    Последнее, что нам сейчас нужно, – это раздоры между патриотами и хищнический передел информационного поля. Лидерам общественного мнения пора прекратить обслуживать частные интересы и подумать о стране.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    18 комментариев
    15 августа 2024, 09:43 • Новости дня

    При атаке украинских беспилотников на Шебекино пострадали четыре человека

    Губернатор Гладков: При атаке украинских беспилотников на Шебекино пострадали четыре человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Шебекино подвергся атаке дронов со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что у женщины диагностировали закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины – минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины.

    Гладков добавил, что пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода, еще двоих раненых с различными осколочными ранениями направили в областную клиническую больницу. Он отметил, что в результате нескольких атак БПЛА загорелись две квартиры в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания.

    Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области.

    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    14 августа 2024, 14:21 • Новости дня
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника
    Стало известно о спасении принявшего первый бой с ВСУ на границе Курской области срочника

    Tекст: Александра Юдина

    Российский срочник, одним из первых встретивший украинские войска на границе Курской области и вступивший с ними в бой, был успешно эвакуирован с линии фронта силами российских контрактников после двухдневной операции, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале Mash указано, что в ходе боевых действий на границе Курской области российский срочник оказался в крайне опасной ситуации, столкнувшись с превосходящими силами украинских вооруженных формирований. Несмотря на юный возраст и отсутствие боевого опыта, солдат не растерялся и вступил в бой.

    Газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Когда стало ясно, что продолжать сопротивление бессмысленно, срочник принял решение отступить в лес. Там он сумел связаться со своей матерью, которая, в свою очередь, обратилась за помощью к волонтерам. Благодаря оперативным действиям добровольцев, информация о местонахождении солдата была передана российским военным.

    Для проведения спасательной операции были привлечены опытные контрактники с позывными Тихий и Сибирь. В течение двух суток они поддерживали связь с окруженным солдатом и координировали его действия. Несмотря на активные попытки украинских военных сорвать операцию, российским бойцам удалось вывести срочника с линии фронта.

    По имеющимся данным, украинские диверсанты неоднократно атаковали группу спасения, используя беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие. Российскому солдату удалось ликвидировать как минимум двух противников.

    Кульминацией операции стало успешное соединение спасательной группы с окруженным срочником. Благодаря слаженным действиям всех участников, молодого солдата удалось эвакуировать в безопасное место и доставить домой.

    Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен под Суджей отца и сына.

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    14 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули

    Подтверждена гибель украинского пилота МиГ-29 Александра Мигули

    На Украине подтвердили гибель украинского пилота МиГ-29 Мигули
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе выполнения боевого задания погиб украинский летчик Александр Мигуля, командир авиационного звена МиГ-29, сообщила 40-я бригада тактической авиации Украины.

    Как стало известно, при выполнении боевого задания погиб командир авиационного звена, за время службы он совершил более 160 боевых вылетов и был награжден орденами «За мужество» ІІ и ІІІ степени, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Ранее ВС России уничтожили два МиГ-29 на украинском аэродроме базирования.

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    14 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
    Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов пояснил в Telegram, что соответствующее решение принято региональным оперштабом. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, правоохранителей, военных, а также дружинников Курского центра «Патриот». «Прошу всех следовать рекомендациям», – заявил Смирнов.

    Напомним, МЧС России сообщило, что большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы.

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    15 августа 2024, 06:58 • Новости дня
    Французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области

    Установлена личность изнасиловавшего жительницу Харьковской области наемника ВСУ из Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Двое французских наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, изнасиловали жительницу Харьковской области. Замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что личность одного из них установлена.

    Жительница села Глубокое рассказала, что в апреле в село после ротации украинских военных прибыли новые солдаты ВСУ, в том числе иностранные наемники. По ее словам, большая часть жителей села уехала, а она не смогла покинуть населенный пункт из-за больной матери, передает РИА «Новости».

    Женщина сообщила, что на нее напали пьяные наемники, говорившие по-французски. Они ворвались в ее дом, избили и изнасиловали. Несколько дней после этого женщина провела в погребе, не решаясь выйти на наружу. Позднее ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

    Лисняк сообщил, что одним из насильников является «военнослужащий иностранного легиона, гражданин Республики Франция Барат Максим Роджер Генри, 1989 года рождения». Прежде он воевал в Сирии и Ираке. Сообщается, что мужчина был «судим за домашнее насилие» в отношении супруги.

    Против него открыто уголовное дело по статьям об изнасиловании и наемничестве, ему грозит пожизненное заключение. В УВД сообщили, что родители наемника – выходцы из Бельгии, сам он родился в Орлеане.

    В июле СК заявил о завершении расследования 25 дел против наемников из Латвии, Грузии, Израиля и Франции.

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    15 августа 2024, 03:20 • Новости дня
    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow

    Times сообщила о попытках Британии уговорить союзников снять ограничения на использование ракет Storm Shadow Украиной

    Лондон решил добиться для ВСУ снятия ограничений на использование Storm Shadow
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Великобритании уговаривает союзников снять ограничения на использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов по России, пишет Times.

    Как сообщает Times, министры «за кулисами» уговаривают союзников разрешить Киеву применять Storm Shadow «внутри России». Times поясняет, что другие страны из-за угрозы «эскалации» выступают против свободного применения Украиной «оружия большой дальности», которым «теоретически можно нанести удары по российским городам и деревням», передает РИА «Новости».

    Напомним, Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра страны сообщала, что Британия не давала Украине разрешение на использование дальнобойных ракет Storm Shadow при атаке в Курской области.

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    14 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Оперштаб Курской области решил объявить обязательную эвакуацию всего Глушковского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram призвал жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и выполнять рекомендации силовых структур и местных властей. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, силовиков, а также дружинников.

    Напомним, ранее в среду Смирнов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково.

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    15 августа 2024, 05:52 • Новости дня
    Foreign Policy: США оказались в «неловком положении» из-за атаки ВСУ на Курскую область

    Foreign Policy заявил о «неловком положении» администрации Байдена из-за атаки ВСУ на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за атаки вооруженных сил Украины на Курскую область администрация президента США Джо Байдена оказалась в «неловком положении», заявил журнал Foreign Policy.

    Как заявил Foreign Policy со ссылкой на бывших американских чиновников, ситуация в Курской области «поставила администрацию в неловкое положение». Белый дом вынужден выражать поддержку действиям ВСУ, хотя в Вашингтоне испытывают «сомнения по поводу конечного результата», передает РИА «Новости».

    Foreign Policy отмечает, что нынешние и бывшие чиновники в США обеспокоены из-за отсутствия ясности относительно целей атаки. В США опасаются, что «Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    14 августа 2024, 23:35 • Новости дня
    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о непричастности США к «аспектам подготовки» атаки ВСУ на Курскую область

    США открестились от участия в подготовке атаки ВСУ на Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    При этом Жан-Пьер, «говоря в целом», заверила в готовности США продолжить оказывать Киеву помощь в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

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    15 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    Марочко заявил об активизации авиации ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, жители Харьковской области за последние несколько суток несколько раз видели самолеты ВСУ, которые пролетали на удалении от административной границы с Россией, передает РИА «Новости».

    Источники Марочко утверждают, что украинские вертолеты работают вблизи линии боевого соприкосновения, но авиация ВСУ пытается не входить в зону действия российских ПВО.

    Ранее над военным аэродромом ВСУ Коломыя в Ивано-Франковской области был замечен истребитель F-16.

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    15 августа 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ «оголили участок фронта» близ ж/д ветки у Новогродовки

    ВСУ «оголили участок фронта» близ ж/д ветки у Новогродовки на Покровском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные сдали позиции у железнодорожной ветки вблизи Новогродовки на Покровском направлении, «оголив» таким образом участок фронта, сообщают российские силовые структуры.

    «Противник возле ж/д ветки под Новогродовкой не выдержал, очень быстро ушел, тем самым оголив небольшой участок фронта в стратегически важном районе», – передает ТАСС информацию от представителя силовых структур.

    Отмечается, что ВСУ отошли в сторону села Николаевка, которое будут пытаться удержать.

    Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях.

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    14 августа 2024, 22:59 • Новости дня
    Пентагон и Киев обсудили «неотложные потребности Украины в военной сфере»

    Глава Минобороны Украины Умеров сообщил шефу Пентагона Остину «последние данные о динамике боевых действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Рустема Умерова, обсуждались «неотложные потребности Украины в военной сфере», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Райдер сообщил, что стороны рассмотрели «приоритеты» в оказании поддержки Украине, а также обсудили «осуществляемые Украиной операции». Кроме того, разговор шел о действиях союзников Киева, «направленных на то, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины в военной сфере». Умеров сообщил Остину «последние данные о динамике боевых действий», передает ТАСС.

    Напомним, Райдер сообщал, что администрация США продолжает пытаться выяснить у киевских властей цели атаки на Курскую область.

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    14 августа 2024, 10:02 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Воронеже повреждены четыре дома и три автомобиля

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж получили повреждения четыре дома и три автомобиля, сообщили в городской администрации.

    В сообщении уточняется, что по поручению губернатора Воронежской области сотрудники администрации Воронежа приступили к устранению последствий после падения обломков БПЛА, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Воронежскую область атаковали более 35 беспилотников.

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    15 августа 2024, 01:54 • Новости дня
    ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях
    ВСУ заявили о напряженной ситуации на Купянском и Северском направлениях
    @ кадр из видео Первого канала

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском и Северском направлениях сохраняется напряженная ситуация, заявил генштаб вооруженных сил Украины.

    Как заявил генштаб ВСУ в соцсетях, основные усилия российские войска «концентрируют на Покровском направлении».

    Напомним, депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что украинская атака на Курскую область привела к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях. В частности, Безуглая указала на катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны ВСУ под Донецком.

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    Главное
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    ВСУ «оголили участок фронта» на Покровском направлении
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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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