Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области
ВСУ атаковали автобус и частный дом в Белгородской области, есть раненые
В результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области пострадали два человека – водитель автобуса и мужчина, находившийся на своем приусадебном участке, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что беспилотник атаковал пассажирский автобус, следовавший по маршруту в городе Шебекино. В результате атаки водитель получил ранения.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка того же округа в результате атаки БПЛА на частный дом пострадал мужчина. У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшие были госпитализированы.
В среду в результате атаки БПЛА в Воронеже были повреждены четыре дома и три автомобиля.