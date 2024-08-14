В результате атаки БПЛА в Воронеже повреждены четыре дома и три автомобиля

Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».2 комментария
Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».2 комментария
Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.9 комментариев
После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.21 комментарий
Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России
«Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.
«В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.
Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.
«Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.
В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.
Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.
Дипломату выразили озабоченность в связи с появившейся в СМИ информацией о самолетах F-16, которые якобы будут с молдавских аэродромов вылетать для бомбардировок российской территории, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также его внимание обратили на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и совместные с НАТО учения вооруженных сил страны. Эти тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Молдавии, подчеркнули в МИД.
Ранее молдавский МИД сообщал, что сообщения о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины не соответствуют действительности.
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники
По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.
Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.
Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.
Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает РИА «Новости». По его словам, эти бои являются важным успехом.
«На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, то есть в районе Григорьевки со стороны Богдановки», – сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР.
Политолог Скачко: Украинский неонацист Аваков абсолютно управляем спецслужбами США и Британии
«Сигналы о том, что Запад подбирает замену Владимиру Зеленскому, появляются с завидной периодичностью. Дело в том, что человек, который незаконно продолжает занимать пост украинского президента, – пустышка, которая не блещет умом. Но Зеленский пока сохраняет свои позиции, поскольку американцам нужна своего рода губка, впитывающая весь негатив происходящего на Украине», – сказал политолог Владимир Скачко.
Он убежден: на Зеленского повесят провал провокации под Курском, уничтожение в этой авантюре значительной части боеспособных украинских частей, а также западной техники, поражение на других направлениях, последствия мобилизации. «Зеленскому неминуемо придется за все отвечать. На этом фоне представляется вполне логичным, что западные элиты вновь подняли вопрос о его замене», – считает собеседник.
По словам Скачко, выбор кандидатуры экс-главы МВД Украины Арсена Авакова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объясним. «Во-первых, он давно сидит на кукане западных спецслужб. И ЦРУ, и MI6 прекрасно знают, как он начинал свою карьеру, где за границей у него находятся объекты недвижимости, которые при желании можно всегда конфисковать. Таким образом, Аваков – абсолютно управляемая фигура», – уточнил политолог.
«Во-вторых, после отставки в 2021 году его репутация не была запятнана безобразиями, которые творились в стране. В частности, на нем нет крови мобилизации», – продолжил эксперт. Аваков может быть удобен западным странам, но он не устроит Москву.
«Фактически это украинский неонацист – жестокий, подлый, коррумпированный. Замена Зеленского на Авакова для России значила бы поменять шило на мыло. Более того, человек, который в 2014 году залил кровью Харьков, на мой взгляд, вряд ли сгодится на роль переговорщика с Москвой», – детализировал спикер.
Таким образом, «золотой трон» Авакову если и светит, то явно нескоро, полагает Скачко. Тем не менее, как считает собеседник, экс-главу МВД Украины могут подтянуть на «предстартовые позиции», чтобы он «втянулся в дело, перехватил рычаги управления и ознакомился с настроениями внутри».
«Так, возможен сценарий, при котором Аваков займет пост премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля, о смещении которого также часто сообщают СМИ, или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, его могут продвинуть на место руководителя офиса президента вместо Андрея Ермака, тем самым ослабив Зеленского. Если будет реализовано что-то подобное, то Запад обозначит своего нового фаворита», – заключил Скачко.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что власти США недовольны Владимиром Зеленским и ищут ему замену. В Демократической и Республиканской партиях «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в СВР.
«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», – отметили там. В службе считают, что Зеленский «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.
«В складывающейся ситуации в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая устроила бы большинство западных союзников», – указано в сообщении пресс-бюро СВР России. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.
О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз. В июле служба рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Виталии Кличко и Петре Порошенко.
Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать
Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».
Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.
Лицо нетрадиционной сексуальной ориентации якобы пристало к одному из загорающих, после чего вспыхнула драка, пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщения местных жителей в соцсетях.
В опубликованном ролике запечатлены дерущиеся голые мужчины, один из участников явно попытался сбежать с «поля боя» после того, как на него набросился оппонент, затем оба упали в море.
Когда произошла потасовка, и пострадал и задержан ли кто-нибудь, не сообщается.
ФСБ: Сотрудницу войсковой части ЮВО задержали за передачу Украине данных о Российской армии
По данным силовиков, задержанная переписывалась с украинскими разведчиками через мессенджер Signal. На службу в одну из войсковых частей Южного военного округа она поступила в прошлом году, тогда же и начала сбор сведений об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа, чтобы передавать украинским разведчикам, передает РИА «Новости».
Против задержанной женщины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
Ранее ФСБ задержала в Кургане сотрудничавшего с ГУР Украины мужчину.
В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.
Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.
Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.
Подполье: Под Одессой взорвались склады с военными грузами
Информаторы Лебедева сообщили, что взрывы произошли в селе Визирка рядом с портом и трассой, через которые поступают вооружение и боеприпасы.
Лебедев отметил, что складские помещения с «зерном» в Визирке, как их называли в украинских СМИ, горели продолжительное время. Местные жители слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Сообщается, что на эти склады ранее в течение недели проехало множество фур и военных грузовиков, передает РИА «Новости».
Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складам в поселке Нерубайское Одесской области.
Экс-посол США в России Салливан признался, что с пессимизмом смотрит на будущее Украины
Конфликт на Украине не закончится «капитуляцией президента России Владимира Путина», сказал Салливан в интервью Foreign Policy, передает РИА «Новости». Он добавил, что пессимистично смотрит на будущее Украины. Стороны не стремятся к переговорам, это может привести к тупику, и тупиковая ситуация – это лучшее, на что Запад «может надеяться в обозримом будущем».
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.
Группа укомплектована ветеранами боевых действий, отличившимися при исполнении долга в зоне проведения спецоперации, обладающими навыками организации работы в чрезвычайных условиях, сопряженных с риском для жизни.
Отряд Ассоциации ветеранов СВО занимается эвакуацией гражданского населения на личных автомобилях из опасных населенных пунктов. Члены Ассоциации ветеранов СВО уже помогают с эвакуацией из Кореново, Беловского, Льговского и Рыльского районов, проведена работа в Черемошках и Кромских Быках.
Также ветеранами спецоперации обеспечено усиление безопасности на некоторых гражданских объектах.
Эвакуируемых доставляют к родственникам или на пункты регистрации в Курске. Отряд Ассоциации ветеранов СВО работает в полной координации с региональным правительством, военнослужащими ВС РФ и муниципальными властями.
Ветераны заявили, что готовы к решению любых поставленных задач, в том числе к участию в операциях прикрытия российских военнослужащих.
Присоединиться ко второму заезду с 18 августа уже готовы ветераны боевых действий из других субъектов России, в том числе из Сибири.
Появилось видео, как российские бойцы везут трофейный американский бронетранспортер Stryker
По словам водителя, машина – то еще «ведро», отмечается публикации. В видео сидящий за рулем Страйкера боец рассказывает, что в американской боевой машине много датчиков, она оснащена автоматической коробкой передач. По его словам, американский БТР удалось завести, он поехал своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.
Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.
Ранее бойцы группировки «Восток» захватили на Угледарском направлении танк Т-64 ВСУ.
Он отметил, что Украина и НАТО вынуждены будут заплатить высокую цену за нападение на российскую территорию, сославшись на исторические примеры, такие как Наполеон и фашистская армия, передает ТАСС.
Эксперт подчеркнул, что атака на Россию направлена на убеждение западных партнеров Киева в том, что Украина может не только продолжать участие в конфликте, но и представлять угрозу для России на ее собственной территории.
«Это попытка убедить западных союзников в том, что Украине не следует идти на переговоры, а наоборот, необходимо увеличить объем помощи», – добавил он.
Ранее сообщалось, что в ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области.
Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область
«Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.
Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.
Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер.
По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.
Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.
Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.
«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.