Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области общественного здравоохранения
Чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения с международным значением объявил оспу обезьян глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге по итогам заседания комитета организации по чрезвычайным ситуациям.
«Сегодня комитет по чрезвычайным ситуациям встретился и сообщил мне, что считает данную ситуацию чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Я принял это мнение», – передает РИА «Новости» его слова.
Гебрейесус отметил, что в 2023 году количество зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно возросло, и уже в 2024 году оно превысило прошлогодние показатели – было зарегистрировано более 14 тыс. случаев, из которых 524 закончились летальным исходом.
Накануне африканские центры по контролю и профилактике заболеваний также объявили чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян на континенте.