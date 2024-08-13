События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.6 комментариев
В России разработали новую ракету для поражения бронетехники
Тульское конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников, предназначенную для поражения легкобронированной техники, сообщил представитель предприятия на форуме «Армия-2024».
Как сообщил источник ТАСС, ракета применяется с беспилотников и может пролететь от 4 до 8 км. Осколчно-фугасный боеприпас с боевой частью весом шесть килограммов предназначен для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений.
Ранее Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь».