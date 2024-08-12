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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему среди народов-колонизаторов нет русских

    Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.

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    Алексей Наумов Алексей Наумов Эмоциональные качели против русской холодности

    Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу эмоций.

    11 комментариев
    12 августа 2024, 11:36 • Новости дня

    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»

    Tекст: Александра Юдина

    На международном военно-техническом форуме «Армия» была представлена новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е», предназначенная для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников и других воздушных целей.

    Отличительной особенностью «Панциря» является отсутствие традиционных автоматических пушек, которые были заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей, передает ТАСС.

    Как отмечают разработчики, новый комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до 1 тыс. метров в секунду, что делает его эффективным средством противовоздушной обороны.

    «Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты небольших военных и гражданских объектов от массированных атак с воздуха», – указано в официальных материалах.

    Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    ВСУ активизировались на границе Краснояружского района Белгородской области
    @ Евгений Мартынов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация на границе с Украиной обострилась. В связи с этим принято решение о временной эвакуации жителей Краснояружского района.

    Гладков подчеркнул, что данная мера направлена на обеспечение безопасности граждан. Транспорт для перевозки людей направлен в район, а на местах ведется согласование процесса вывоза.

    Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что жителям Колотиловки рекомендовали покинуть село из-за участившихся ударов со стороны ВСУ.

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    12 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    Градирня ЗАЭС серьезно повреждена после атак украинских беспилотников
    @ zaes_energoatom

    Tекст: Александра Юдина

    В результате повторных атак беспилотников на Запорожскую АЭС была существенно повреждена одна из градирен станции, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    По ее словам, градирня выгорела изнутри, точные сроки восстановления объекта будут определены после проведения тщательной оценки масштабов ущерба, передает РИА «Новости».

    Яшина отметила, что повреждение градирни вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку эти сооружения играют важную роль в охлаждении ядерного реактора. Их выход из строя может негативно сказаться на безопасности работы станции.

    Директор по коммуникациям станции добавила, что ВСУ за ночь не предпринимали попыток повторного удара по ЗАЭС и Энергодару.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС

    Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии угроз для ядерной безопасности ЗАЭС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Недавние атаки беспилотников на Запорожскую АЭС не привели к существенным повреждениям критических систем и не создали непосредственной угрозы ядерной безопасности, следует из заявления генерального директора МАГАТЭ Мариано Гросси.

    Согласно официальному заявлению, несмотря на повреждения некоторых объектов станции, таких как градирня, ядерная безопасность не была поставлена под угрозу, передает РИА «Новости».

    Также Гросси призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации ситуации вокруг ЗАЭС, напомнив о пяти конкретных принципах защиты ядерных объектов.

    При этом глава МАГАТЭ не стал конкретизировать, кто именно несет ответственность за атаки на станцию.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    12 августа 2024, 10:17 • Новости дня
    Гладков: Население Краснояружского района перемещают в более безопасные места
    Гладков: Население Краснояружского района перемещают в более безопасные места
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с обострением ситуации на границе и активными действиями ВСУ жители Краснояружского района Белгородской области массово покидают свои дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», – пояснил Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, транспорт уже направлен, на местах начат вывоз людей.

    Гладков отметил, что лично выехал в Краснояружский район и стал свидетелем массового оттока населения.

    Глава региона напомнил, что в каждом муниципальном образовании развернут пункт временного размещения (ПВР). Там есть горячая еда и постельные принадлежности. Дополнительную информацию жители могут получить по телефону 122. Также силами полиции и администрации будет налажено оповещение населения о том, как добраться до ПВР. «Надеюсь, нам быстро удастся вернуться к себе домой», – добавил в видеосообщении губернатор.

    Ранее стало известно, что ВСУ активизировались в Краснояружском районе Белгородской области.

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    12 августа 2024, 07:37 • Новости дня
    «Ланцетом» уничтожены кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

    Минобороны: «Ланцетом» уничтожены кустарные РСЗО ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» успешно нейтрализовали самодельные реактивные системы залпового огня ВСУ, которые использовались для обстрелов мирных жителей в приграничных районах Курской области, сообщает Минобороны.

    Российское военное ведомство приняло решение нанести точечный удар по обнаруженным РСЗО после тщательного анализа данных разведки, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что цель была уничтожена прямым попаданием «Ланцета».

    Ранее в Киеве сообщили об ожидании масштабного ответа России на вторжение.

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    12 августа 2024, 02:55 • Новости дня
    Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

    Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Формат форума «Армия» в 2024 году не сокращали, но оптимизировали и обновили, его тематической доминантой станет специальная военная операция на Украине, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук.

    Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».

    Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

    Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

    Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

    На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

    13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

    В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

    Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    Экспортный портфель заказов Ростеха впервые превысил 60 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 млрд долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    По его словам, с начала СВО наблюдается рекордный рост интереса к российскому оружию в мире, передает РИА «Новости».

    Артяков добавил, что экспортный портфель заказов впервые превысил 60 млрд долларов, а на некоторые образцы уже сформирован отложенный спрос, который будет выполнен после обеспечения потребностей ВС России.

    Ранее президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха заявил, что требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции.

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    12 августа 2024, 09:48 • Новости дня
    Глава Беловского района Курской области призвал население к эвакуации

    Глава Беловского района Курской области Волобуев сообщил об эвакуации населения

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с обострением ситуации на границе глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей к добровольной эвакуации.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация в приграничном Беловском районе Курской области продолжает оставаться напряженной, в связи с чем власти призывают покинуть дома и эвакуироваться в безопасные места.

    Жителям, которые не имеют возможности самостоятельно покинуть опасный район, обещают предоставить транспорт.

    В пунктах временного размещения для них организовано питание, медицинское обслуживание и психологическая поддержка.

    Ранее российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» успешно нейтрализовали самодельные реактивные системы залпового огня ВСУ, которые использовались для обстрелов мирных жителей в приграничных районах Курской области.

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    12 августа 2024, 07:22 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила за ночь 18 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: Система ПВО уничтожила за ночь 18 БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила за ночь 18 беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 11 беспилотников были ликвидированы над Курской областью, пять – над Белгородской и два – над Воронежской.

    Ранее два удара украинских БПЛА повредили градирню Запорожской АЭС.

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    12 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот»

    Tекст: Александра Юдина

    В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». В мероприятии примут участие представители более 100 иностранных делегаций, а также ведущие российские оборонные предприятия, которые представят свои новейшие разработки.

    Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

    Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.

    Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 09:41 • Новости дня
    Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие в форуме «Армия-2024» примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК дружественных стран сформировали Китай, Иран, Белоруссия и Индия, а всего в работе форума будут участвовать представители более 120 иностранных компаний.

    В ведомстве добавили, что форум «Армия» объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил и позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи.

    Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 10:26 • Новости дня
    На ЗАЭС оценили ситуацию после атаки ВСУ

    На ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после ночного пожара

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на ночной пожар на Запорожской АЭС, вызванный атакой украинских беспилотников, радиационная обстановка на станции и в прилегающих районах остается стабильной и не представляет угрозы для населения, заявила на канале «Россия 24» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

    По ее словам, все шесть энергоблоков станции продолжают находиться в холодном состоянии, что исключает возможность возникновения аварийной ситуации, передает ТАСС.

    «Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и соответствует природному фону», – подчеркнула Яшина.

    Также она добавила, что угрозы повторного возгорания нет.

    Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что градирня ЗАЭС была серьезно повреждена после атак украинских беспилотников.

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.

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    12 августа 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России развивать систему равной безопасности в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024», заявил глава государства Владимир Путин.

    В ходе видеообращения он отметил, что страна ценит и поддерживает такой интерес, передает ТАСС.

    «Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», – подчеркнул Путин.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса

    Tекст: Александра Юдина

    Деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», – передает ТАСС его слова.

    Также президент отметил, что приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 10:47 • Новости дня
    Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024»

    Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024» в Кубинке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское военное ведомство.

    Как говорится в сообщении, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в 10-м международном военно-техническом форуме «Армия-2024», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что первая встреча Хренина на полях форума прошла с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым.

    «Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения», – сообщает Минобороны.

    Напомним, участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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