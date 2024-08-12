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Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
На международном военно-техническом форуме «Армия» была представлена новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е», предназначенная для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников и других воздушных целей.
Отличительной особенностью «Панциря» является отсутствие традиционных автоматических пушек, которые были заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей, передает ТАСС.
Как отмечают разработчики, новый комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до 1 тыс. метров в секунду, что делает его эффективным средством противовоздушной обороны.
«Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты небольших военных и гражданских объектов от массированных атак с воздуха», – указано в официальных материалах.
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