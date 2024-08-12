Мы не жили за счет других народов, не использовали их в качестве природного ресурса. Где бы ни появлялся русский человек: на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии или в таких далеких уголках, как Форт-Росс, Гавайские острова и берег Маклая в Новой Гвинее, – он никого не обращал в скот, никого не лишал человеческого достоинства.0 комментариев
На ЗАЭС оценили ситуацию после атаки ВСУ
На ЗАЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после ночного пожара
Несмотря на ночной пожар на Запорожской АЭС, вызванный атакой украинских беспилотников, радиационная обстановка на станции и в прилегающих районах остается стабильной и не представляет угрозы для населения, заявила на канале «Россия 24» директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
По ее словам, все шесть энергоблоков станции продолжают находиться в холодном состоянии, что исключает возможность возникновения аварийной ситуации, передает ТАСС.
«Радиационный фон как на станции, так и в зоне наблюдения находится в норме и соответствует природному фону», – подчеркнула Яшина.
Также она добавила, что угрозы повторного возгорания нет.
Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что градирня ЗАЭС была серьезно повреждена после атак украинских беспилотников.
Спикер МИД Мария Захарова заявила, что украинские власти «принялись за ядерный террор континента».
Напомним, в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС, возгорание локализовано.