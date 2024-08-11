Число пострадавших при падении обломков ракеты ВСУ в Курске выросло до 15

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Смирнов в своем Telegram-канале, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а власти региона окажут содействие жителям поврежденного дома в восстановлении имущества. По его словам, прошлая ночь в Курской области была сложной.

Ранее Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинской ракеты есть пострадавшие, но никто не погиб.

Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.