Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.20 комментариев
Число пострадавших при падении обломков ракеты ВСУ в Курске выросло до 15
В результате падения обломков ракеты ВСУ на жилой дом в Курске число пострадавших увеличилось до 15 человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Как указал Смирнов в своем Telegram-канале, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, а власти региона окажут содействие жителям поврежденного дома в восстановлении имущества. По его словам, прошлая ночь в Курской области была сложной.
Ранее Смирнов сообщил, что в результате падения обломков украинской ракеты есть пострадавшие, но никто не погиб.
Напомним, обломки сбитой украинской ракеты упали на многоэтажный дом в Курске, несущие конструкции целы. Произошел пожар, он ликвидирован. Пострадали 13 человек.