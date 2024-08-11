Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет The Times, Зеленский давно давил на военных, чтобы те начали летнее наступление, что связано с «отчаянной попыткой» украинского лидера изменить мнение о том, что Киев проигрывает, пишет РБК.

Газета сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с высадкой американского морского десанта в корейском порту Инчхон в сентябре 1950 года, которая изменила ход войны. Издание предупреждает, что в отличие от этой операции контратака Киева достигнет лишь «ограниченной цели» и не способна переломить ход военных действий. При этом Киев рассчитывает, что атака отвлечет российские войска от других участков фронта, где ВСУ испытывают трудности из-за наступления России.

Газета отмечает, что атака ВСУ на Курскую область застала врасплох как Москву, так и западных союзников Киева и, если бы украинские власти заранее запросили разрешение Запада, они бы его не получили.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что атака ВСУ на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта, украинские военные уничтожаются сотнями, а может, и тысячами.