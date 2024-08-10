Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.6 комментариев
ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражен цех производства БПЛА, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, 16 снарядов РСЗО HIMARS производства США, четыре американские зенитные управляемые ракеты Patriot, а также 153 беспилотника, в том числе 97 вне зоны спецоперации сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала проведения СВО уничтожены 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотников, 563 ЗРК, 17011 танков и других бронемашин, 1399 боевых машин РСЗО, более 13 тыс.орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.