ВС России поразили цех производства беспилотников для ВСУ

Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, 16 снарядов РСЗО HIMARS производства США, четыре американские зенитные управляемые ракеты Patriot, а также 153 беспилотника, в том числе 97 вне зоны спецоперации сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

С начала проведения СВО уничтожены 637 самолетов, 278 вертолетов, 29660 беспилотников, 563 ЗРК, 17011 танков и других бронемашин, 1399 боевых машин РСЗО, более 13 тыс.орудий полевой артиллерии и минометов, 24591 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.