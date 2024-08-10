Офицер ВСУ: Украина привлекла экс-заключенных к операции в Курской области

Вучич: Сербия получила данные от России о готовящемся Западом госперевороте

Tекст: Дарья Григоренко

Вучич, комментируя подготовку со стороны Запада акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, отметил, что сегодня Сербия получила официальную информацию из Российской Федерации. По его словам, информация получена по официальным каналам, передает ТАСС.

«Агентство безопасности и информации отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», – уточнил глава Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на Западе быстрыми темпами готовятся к военному конфликту с Россией.