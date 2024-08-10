Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.2 комментария
Офицер ВСУ: Украина привлекла экс-заключенных к операции в Курской области
В операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области участвуют бывшие осужденные, заявил украинский офицер с позывным «Алекс».
Как пишут украинские СМИ, по словам «Алекса», бывшие зеки «выполняют поставленные задачи без замечаний», передает «Газета.Ru».
Украинская сторона пока не давала каких-либо официальных комментариев по этой теме.
Ранее военкор сообщил о смене тактики ВСУ в Курской области.