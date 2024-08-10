Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

«Лаборатория Касперского»: Мошенники придумали новую схему обмана с использованием групповых чатов

Tекст: Валерия Городецкая

Мошенники добавляют в созданный ими чат реальных сотрудников компании и несколько фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих руководителям, сообщил Голованов, передает РИА «Новости». Затем злоумышленники распространяют информацию о проведении в организации проверки и просят сотрудников ожидать звонков от правоохранительных или контролирующих органов.

После этого мошенники могут попросить перевести деньги на подконтрольные им счета, оформить кредит и перевести средства злоумышленникам, установить вредоносное программное обеспечение или предоставить удаленный доступ к своему компьютеру, предупреждает эксперт.

По его словам, новая схема обмана особенно опасна, так как злоумышленники умело манипулируют доверием жертв, используя социальную инженерию. Мошенники могут поддерживать диалог в чате от имени нескольких коллег, что затрудняет выявление обмана.

Голованов советует перепроверять информацию, которая поступает даже от знакомых, чтобы не стать жертвой аферистов. «Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон», – сказал он.

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