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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
«Лаборатория Касперского»: Мошенники придумали новую схему обмана с использованием групповых чатов
Киберпреступники разработали новую схему обмана, они создают фейковые групповые чаты в мессенджерах, имитируя проведение проверок в компаниях, рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
Мошенники добавляют в созданный ими чат реальных сотрудников компании и несколько фейковых аккаунтов, якобы принадлежащих руководителям, сообщил Голованов, передает РИА «Новости». Затем злоумышленники распространяют информацию о проведении в организации проверки и просят сотрудников ожидать звонков от правоохранительных или контролирующих органов.
После этого мошенники могут попросить перевести деньги на подконтрольные им счета, оформить кредит и перевести средства злоумышленникам, установить вредоносное программное обеспечение или предоставить удаленный доступ к своему компьютеру, предупреждает эксперт.
По его словам, новая схема обмана особенно опасна, так как злоумышленники умело манипулируют доверием жертв, используя социальную инженерию. Мошенники могут поддерживать диалог в чате от имени нескольких коллег, что затрудняет выявление обмана.
Голованов советует перепроверять информацию, которая поступает даже от знакомых, чтобы не стать жертвой аферистов. «Необходимо связаться с человеком, который предупреждает якобы о грядущей проверке, не используя мессенджер, например, позвонить на рабочий телефон», – сказал он.
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