Песков: F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ

Песков заявил, что возможные поставки F-16 значительно не повлияют на ход СВО

Tекст: Вера Басилая

По его словам, в случае появления F-16 на Украине, они будут сбиваться, уничтожаться и на динамику фронтовых событий эти поставки не будут значимо влиять.

«Здесь нет «волшебной таблетки», нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчет», – цитирует ТАСС Пескова.

При этом он добавил, что российская сторона пока не видела никаких официальных заявлений, подтверждающих поставку истребителей F-16 на Украину, никаких заявлений на этот счет не было.

Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.