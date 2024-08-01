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Песков: F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ
Песков заявил, что возможные поставки F-16 значительно не повлияют на ход СВО
Истребители F-16 будут планомерно уничтожаться и не повлияют на ход конфликта значительным образом, если они будут поставлены Киеву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в случае появления F-16 на Украине, они будут сбиваться, уничтожаться и на динамику фронтовых событий эти поставки не будут значимо влиять.
«Здесь нет «волшебной таблетки», нет никакой панацеи. Этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима, в этом они должны отдавать себе отчет», – цитирует ТАСС Пескова.
При этом он добавил, что российская сторона пока не видела никаких официальных заявлений, подтверждающих поставку истребителей F-16 на Украину, никаких заявлений на этот счет не было.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.